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Прошлое и настоящее города

5
1 отзыв
Олег Д.
Олег Д. – Гид из Дубая
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳, посвященная истории 📖 Дубая и его достопримечательностям.

Вас ждут вдохновляющие пейзажи с лучших ракурсов и невероятные здания, возносящиеся выше неба, отличные фотографии 📸 и, конечно, незабываемые впечатления.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $230 за экскурсию

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Прошлое и настоящее города
Прошлое и настоящее города

Что вы увидите

  • Дубай Молл с огромными аквариумами
  • Деревня знаний
  • Шейх Заед роуд
  • Дубай Марина
  • Пальм Джумейра»
  • Атлантис
  • Мадинат Джумейра Сук
  • Бурдж аль Араба
  • Баб аль Шамс
  • Горнолыжный центр Ски Дубай
  • Дивный сад
  • Вечернее шоу фонтанов.
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ тематическая экскурсия посвящена истории 📖 Дубая и его достопримечательностям. Буквально за последние 15 лет этот город 🏙️, расположенный на берегу Персидского залива, стал самым красивым и богатым во всем мире.

Вы увидете:

  • Развлекательный центр «Дубай Молл» с огромными аквариумами,
  • деревню знаний,
  • местные спальные районы и виллы, где живут шейхи,
  • оживленную магистраль «Шейх Заед роуд» с наивысшим отелем на планете, башнями близнецами и центром международной торговли,
  • фешенебельный район «Дубай Марина» - самый богатый административный центр города с обилием новых зданий в урбанистическом архитектурном стиле,
  • остров «Пальм Джумейра», здесь же можно сделать хорошие фотоснимки на фоне гостиницы «Атлантис»,
  • рынок «Мадинат Джумейра Сук» - огромный торговый центр с огромным количеством лавок, бутиков, магазинов, кафе и ресторанов,
  • гостиницу «Бурдж аль Араба» - самый роскошный отель 🏨 на планете, построенный на двухсотпятидесяти метровом расстоянии от берега.

А еще:

  • Отель в пустыне «Баб аль Шамс»;
  • Горнолыжный центр «Ски Дубай»;
  • «Дивный сад» в пустыне;
  • Вечернее шоу фонтанов.
  • По желанию туристов в план экскурсии 🧭 могут быть включены другие достопримечательности 🏛️ города или экскурсия в столицу – Абу-Даби.
Что входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего город
  • Возможность обогатит ваши знания об ОАЭ
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Прошлое и настоящее города
Прошлое и настоящее города
Прошлое и настоящее города
Прошлое и настоящее города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Д.
Олег Д.
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