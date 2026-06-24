Мини-группа
до 6 чел.
Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
Путешествие-трансфер по двум самым волшебным местам Дубая
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$155 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet
Посетите два удивительных парка Дубая за один день! Погрузитесь в мир животных и растений с комфортным трансфером и русскоговорящим водителем
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 09:00
26 июн в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер в Dubai Safari Park и тропический лес Green Planet
Побывать на сафари, увидеть диких животных и экзотическую природу
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$256 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Трансферы до достопримечательностей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2026
Сейчас в Дубае в категории "Трансферы до достопримечательностей" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 256. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Трансферы до достопримечательностей», 23 ⭐ отзыва, цены от $155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август