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1 чел. По популярности На машине 7 часов 6 отзывов Мини-группа до 6 чел. Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены Путешествие-трансфер по двум самым волшебным местам Дубая Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00 $155 за человека На машине 6 часов 16 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet Посетите два удивительных парка Дубая за один день! Погрузитесь в мир животных и растений с комфортным трансфером и русскоговорящим водителем Начало: Трансфер из отеля $225 за всё до 6 чел. На машине 5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Трансфер в Dubai Safari Park и тропический лес Green Planet Побывать на сафари, увидеть диких животных и экзотическую природу $256 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дубая

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