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Ретро сафари на Land Rover 1950-х в эко-парке

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Мы приглашаем вас прикоснуться к исконным традициям эмиратцев и отправиться «в глубь веков» на ретро-джипах 50-х годов прошлого столетия — Лэнд Роверах — в самый большой экологический парк 🌳 Дубая Аль Мармум, где Вы сможете увидеть диких песчаных газелей и белых антилоп-ориксов, пасущихся в естественных условиях пустыни.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $165 за человека

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Ретро сафари на Land Rover 1950-х в эко-парке
Ретро сафари на Land Rover 1950-х в эко-парке

Что вы увидите

  • Экологический парк Дубая Аль Мармум
Сафари «Heritage» в составе группыНаследие жителей Аравии вам продемонстрируют опытные сафаристы, штурмуя крутые дюны, а на закате солнца профессионалы-соколятники покажут приёмы соколиной охоты, вы посмотрите танец 💃 арабских мужчин Аялла, познакомитесь с приготовлением арабского кофе и хлеба, насладитесь ароматными кальянами, полюбуетесь искусной росписью рук хной и проведете незыбываемый вечер в этнической обстановке комфортного кэмпа самого нового дубайского заповедника.
Для усиления эффекта присутствия в настоящей пустыне возле бедуинского лагеря вам будет предложено сделать круг верхом на «кораблях пустыни» — одногорбых верблюдах-дромедарах. И даже ужин будет сервирован в главных национальных традициях из местных блюд и напитков.
Также вы можете отправится в индивидуальное Сафари «Heritage».
Выбрать индивидуальный тур можно здесьВажная информацияКак лучше всего одеться в поездку?
Желательно быть в комфортной одежде спортивного стиля, а все необходимое для катания снаряжение Вам предоставят вместе с багги или квадроциклом.
В чём особенность традиционных напитков?
Напитки только безалкогольные: вода, а также арабский чай и кофе.
Будут ли в поездке на джипах остановки?
Да, в поездке предусмотрены 2 остановки: первая — наблюдение и фотографирование заката солнца и приёмов соколиной охоты, вторая — основная этническая программа и ужин.
Надо ли иметь какие-то специальные навыки вождения для багги?
Нет, Вам все покажут на месте, введут в курс процесса управления багги и дадут возможность немного потренироваться.
Как лучше всего одеться в поездку?
Желательно быть в комфортной одежде местного традиционного или спортивного стиля.
Можно ли брать с собой детей?
Да, дети получают массу впечатлений от поездки. Только не разрешается брать детей младше одного года. А семьям с детьми от одного года до пяти обязательно взять отдельный автомобиль.
Что входит
  • Групповой трансфер из Дубая и Шарджи
  • Групповое сафари по заповеднику
  • Традиционный ужин
  • Культурная программа
Что не входит
  • Трансфер из отелей, расположенных в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
  • Фотоссесия в стоимость не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Ретро сафари на Land Rover 1950-х в эко-парке
Ретро сафари на Land Rover 1950-х в эко-парке
Ретро сафари на Land Rover 1950-х в эко-парке
Ретро сафари на Land Rover 1950-х в эко-парке
Ретро сафари на Land Rover 1950-х в эко-парке
Ретро сафари на Land Rover 1950-х в эко-парке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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