Круиз по Дубайскому каналу с шоу-программой и ужином (всё включено)

Хотите сполна оценить атмосферу ночного Дубая? Добро пожаловать на борт комфортабельного судна — вас ждёт вкусный ужин, яркая шоу-программа. И конечно, прекрасные виды — самые красивые мосты, небоскрёбы и отели, стоящие на берегах Дубайского канала.

Описание круиза

Вы сполна насладитесь отдыхом — расположитесь на открытой палубе или разместитесь в комфортном кондиционированном зале.

С удовольствием поужинаете — на борту вас ждут безлимитные безалкогольные напитки, барбекю, блюда для вегетарианцев и многое другое.

Полюбуетесь панорамными видами на природный заповедник Рас-аль-Хор, Бурдж-Халифу, строящийся самый высокий небоскрёб в ОАЭ, Дубай-Крик, Аль-Джаддаф и многое другое!

Будет и развлекательная программа: шоу фонтанов, танец танура, лазерное шоу и фаер-шоу и многое другое!

Организационные детали