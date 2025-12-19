Круиз по Дубайскому каналу с шоу-программой и ужином (всё включено)

Хотите сполна оценить атмосферу ночного Дубая? Добро пожаловать на борт комфортабельного судна — вас ждёт вкусный ужин, яркая шоу-программа.
И конечно, прекрасные виды — самые красивые мосты, небоскрёбы и отели, стоящие на берегах Дубайского канала.
И конечно, прекрасные виды — самые красивые мосты, небоскрёбы и отели, стоящие на берегах Дубайского канала.
Описание круиза
Вы сполна насладитесь отдыхом — расположитесь на открытой палубе или разместитесь в комфортном кондиционированном зале.
С удовольствием поужинаете — на борту вас ждут безлимитные безалкогольные напитки, барбекю, блюда для вегетарианцев и многое другое.
Полюбуетесь панорамными видами на природный заповедник Рас-аль-Хор, Бурдж-Халифу, строящийся самый высокий небоскрёб в ОАЭ, Дубай-Крик, Аль-Джаддаф и многое другое!
Будет и развлекательная программа: шоу фонтанов, танец танура, лазерное шоу и фаер-шоу и многое другое!
Организационные детали
- В стоимость включён безлимитный буфет (барбекю, овощи, салаты, рис и т. д.) и безалкогольные напитки
- Экипаж яхты разговаривает на английском языке. Не переживайте, мы будем на связи с вами на случай любых вопросов
- В стоимость не входит трансфер до причала, по желанию мы можем его организовать — $120 за группу до 4 человек
в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00 и 20:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00, 19:00 и 21:00
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$45
|Дети до 16 лет
|$40
|Дети до 3 лет бесплатно
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Jaddaf Woterfront
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00 и 20:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00, 19:00 и 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Я живу в ОАЭ с 2009 года и с удовольствием открою для вас эту удивительную страну с её роскошью, историей и скрытыми жемчужинами. Моя команда — это опытные лицензированные гиды, для
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 6 чел.
Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$480 за всё до 6 чел.
Круиз
Круиз по Дубай Марине с ужином
Увидеть вечерний город с борта традиционной лодки доу под живую музыку
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
$50 за человека
Билеты
Ужин и вечернее шоу на катамаране
Расслабьтесь после насыщенного дня на борту катамарана с ужином и шоу. Восхитительные виды Дубая и интернациональная кухня ждут вас
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
Расписание: ежедневно в 21:00
21 дек в 21:00
22 дек в 21:00
$55 за билет