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Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина

4
21 отзыв
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Вы проведете незабываемый вечер на традиционном деревянном корабле 🛳️ Доу.

Ужин в круизе с видами на ночной Дубай по самому шикарному району города – Дубай Марина.

Вас ждёт живая музыка, завораживающий национальный танец 💃 Танура и вкусная еда.

Дубай Марина – один из самых фешенебельных районов города, удивляющий своей современной архитектурой, дорогими яхтами и небоскрёбами.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 90 человек

  • $50 за человека

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Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина

Что вы увидите

  • Район Дубай Марина
  • Район JBR
  • Остров Blue Water
Вечерний Круиз по каналу Дубай Марина на традиционной арабской лодке ⚓ «Доу» очень романтичен и популярен.
Арабское доу, которое десятилетиями являлось основным морским транспортом, на контрасте с ультрасовременными видами образно связывает прошлое и будущее.
Потрясающий вид на ярко подсвеченные небоскребы и элитный променад делает ужин на корабле 🛳️ уникальным.
Ужин в форме шведского стола дополняют великолепное живое шоу танцора Танура и певица, исполняющая ваши любимые хиты.
Что входит
  • Мы сможем предоставить вам услугу трансфер из любого отеля Дубай, Шарджы или Аджмана
  • Вкусный ужин (шведский стол)
  • Живое и красочное представление танца Танура и красивый женский вокал
  • Незабываемые виды на ночной Дубай
Что не входит
  • Трансфер из отелей, расположенных в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
  • Сопровождение русскоязычного гида
  • Алкоголньный напитки
  • Фотоссесия в стоимость не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 90 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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21 отзыв оставили туристы

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