DubaiRelaxTours – Гид из Дубая

Вы проведете незабываемый вечер на традиционном деревянном корабле 🛳️ Доу.



Ужин в круизе с видами на ночной Дубай по самому шикарному району города – Дубай Марина.



Вас ждёт живая музыка, завораживающий национальный танец 💃 Танура и вкусная еда.



Дубай Марина – один из самых фешенебельных районов города, удивляющий своей современной архитектурой, дорогими яхтами и небоскрёбами.