Что вы увидите
- Район Дубай Марина
- Район JBR
- Остров Blue Water
Вечерний Круиз по каналу Дубай Марина на традиционной арабской лодке ⚓ «Доу» очень романтичен и популярен.
Арабское доу, которое десятилетиями являлось основным морским транспортом, на контрасте с ультрасовременными видами образно связывает прошлое и будущее.
Потрясающий вид на ярко подсвеченные небоскребы и элитный променад делает ужин на корабле 🛳️ уникальным.
Ужин в форме шведского стола дополняют великолепное живое шоу танцора Танура и певица, исполняющая ваши любимые хиты.
Что входит
- Мы сможем предоставить вам услугу трансфер из любого отеля Дубай, Шарджы или Аджмана
- Вкусный ужин (шведский стол)
- Живое и красочное представление танца Танура и красивый женский вокал
- Незабываемые виды на ночной Дубай
Что не входит
- Трансфер из отелей, расположенных в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
- Сопровождение русскоязычного гида
- Алкоголньный напитки
- Фотоссесия в стоимость не входит
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туристов
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 90 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
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