Ночное сафари в пустыне Лахбаб: дюн-башинг, сэндбординг, катание на верблюдах, арабский кофе и сладости. В лагере Аль-Хайма — фото с соколом, ужин-барбекю с шоу и наблюдение за звёздами. Ночь в палатке и встреча рассвета с завтраком. Идеальное приключение!
Описание экскурсииДубайское приключение Откройте для себя магию ночного сафари в пустыне Лахбаб. Вас ждёт катание на верблюдах, захватывающий дюн-башинг, ужин-барбекю с национальными танцами и ночь в комфортабельной бедуинской палатке с кондиционером. Путешествие начнётся с удобного трансфера из вашего отеля в Дубае на современном внедорожнике. По прибытии у вас будет свободное время для отдыха или катания на квадроцикле. Затем вы отправляетесь в увлекательное 45-минутное сафари по барханам, где попробуете свои силы в сэндбординге. Яркие эмоции и единение с природой В лагере Аль-Хайма вас ждёт собственная палатка, арабский кофе гахва, сладости гаймат и финики. Насладитесь прогулкой на верблюде, встретьте закат и вернитесь в лагерь, чтобы покурить кальян, украсить руки хной и сделать фото в арабской одежде с соколом. Вечером вам подадут ужин-барбекю с живой музыкой и шоу. Когда огни погаснут, почувствуйте тишину пустыни и полюбуйтесь звёздами через телескоп. На рассвете совершите короткую прогулку на верблюде, чтобы встретить восход солнца, затем насладитесь свежим арабским завтраком и отправляйтесь обратно в Дубай. Важная информация:
- Экскурсия не подходит для детей младше 3 лет, беременных женщин, людей с заболеваниями спины и ограниченной подвижностью.
- Рекомендуется взять с собой удобную обувь, солнцезащитные очки, летнюю шляпу, крем от солнца, лёгкую одежду и паспорт или другое удостоверение личности (подойдут и копии).
- Чемоданы и большие сумки брать с собой запрещено.
- Катание на квадроциклах — это самостоятельное вождение и страховка поставщика услуг не покрывает какой-либо ущерб. Любые несчастные случаи или ущерб от этого занятия будут исключительной ответственностью водителя и пассажира. Рекомендуется иметь международную туристическую страховку, поскольку самостоятельное вождение сопряжено с риском, который может привести к серьезным травмам. Для туристов требуется копия паспорта, а для резидентов — копия удостоверения личности.
- Время отправления может измениться из-за условий погоды.
- Не берите с собой ценные вещи и будьте осторожны с хной, если у вас чувствительная кожа.
Ежедневно в 15:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Гид-инструктор
- Все развлечения по программе
- Ночёвка в номере лагеря со всеми базовыми удобствами
- Шведский стол в ресторане Al Khayma Heritage
- Неограниченное количество минеральной воды и безалкогольных напитков
Что не входит в цену
- Катание на квадроциклах/багги (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эндрю
25 июл 2025
Невероятно! Фантастическая поездка, полная интересных впечатлений. Еда превосходная, а весь персонал очень дружелюбный и гостеприимный. Я настоятельно рекомендую этот тур. Наш водитель Имран был великолепен. С ним весело и безопасно
М
Марис
25 июн 2025
Отличное впечатление! Насыщенное и хорошо организованное сафари по очень разумной цене. Еда была вкусной, виды потрясающими, а наш гид был профессиональным и увлекательным. Настоятельно рекомендую!
С
Стив
25 июн 2025
Это было потрясающе. Гораздо больше, чем мы ожидали. Аднан был замечательным хозяином. Прогулка по дюнам была очень увлекательной, а оазис - таким красивым. Ужин был восхитительным. Все превзошло все ожидания. Было очень весело.
м
майза
25 июн 2025
Я провела время лучше всех в своей жизни, это лучший отдых в кемпинге во всем Дубае. Там было такое изобилие, еда была оооочень вкусной, и я думала, что просто взорвусь
