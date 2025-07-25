читать дальше

от аппетита… с верблюдами хорошо обращались, что сделало меня счастливой, так как я думаю, что животные очень важны для меня, и то, как они выглядят, важно для меня, чтобы чувствовать себя комфортно. Все, кто работал в этом кемпинге, выглядели счастливыми оттого, что были там. Я была в другом кемпинге, пока был здесь, и там все было совсем по-другому: верблюды с трудом держатся на ногах, люди недовольны работой, плохая еда… Этот лагерь на редкость хорош! Спасибо моему гиду и другим работникам, которые сделали эту поездку такой увлекательной!