Что вас ожидает:

На борту комфортабельного плавучего ресторана вы отправитесь вдоль береговой линии Дубая, усеянной вечерними огнями манящего и завораживающего мегаполиса. Судно пройдет мимо таких культовых достопримечательностей, как Дубай Марина — одного из самых фешенебельных районов города, Айн Дубай — самого большого в мире колеса обозрения, набережной JBR — самого популярного курортно-жилого комплекса города.

Программа круиза (без трансфера):

Круиз с ужином на премиум-катамаране по Дубай Марине (21:00 — 22:45).

Программа круиза (с трансфером):

Сбор из отеля. Ориентировочно: 18.30 - 19.00 — Шарджа Аджма,19.00 - 20.00 — Дубай, 20.00 - 20.30 — Дубай Марина.

Круиз с ужином на арабской лодке по Дубай Марине (21:00 - 22:45).

Обратный трансфер в отель.

Меню:

Закуски:

Финики и арабский кофе.

Ассорти соков.

Газированные напитки.

Чай и вода.

Фалафель с тахини.

Кибби из ягненка.

Салаты:

Хумус.

Свекольный мутабель.

Картофельный салат.

Салат из жареных овощей и сыра Фета.

Морепродукты с миксом зеленого салата.

Лаймовая заправка.

Салат Вальдорф с капустой.

Основные блюда:

Филе трески с маслом и соусом Тартар.

Гуляш из говядины.

Жареная курица по-каджунски со специями.

Жареный картофель с чесноком и тимьяном.

Тайское овощное зеленое карри.

Пенне арабьята.

Вареный рис.

Демонстрационная кухня:

Шиш Таук (маринованная по-арабски куриная грудка на гриле).

Кюфта из баранины с соусом Цацики (фарш из баранины на гриле).

Овощи на гриле.

Хлебный уголок:

Ассорти булочек и арабского хлеба.

Десерты:

Ассорти свежих фруктов.

Крем брюле.

Морковный торт.

Шоколадный торт.

Умм Али.

Важная информация:

Посадка на борт с 20:30. Отправление в 21:00.