Расслабьтесь после долгого дня в ресторане на воде. Двухпалубный просторный катамаран — отличное место провести время за ужином.
Шеф-повар на борту угостит всех присутствующих блюдами интернациональной кухни и своими фирменными яствами.
Шеф-повар на борту угостит всех присутствующих блюдами интернациональной кухни и своими фирменными яствами.
Ближайшие даты:
31
окт
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1
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дубай Марина
- Набережная JBR
- Небоскреб Cayan Tower
- Остров Bluewaters Island (колесо обозрения Ain Dubai)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
На борту комфортабельного плавучего ресторана вы отправитесь вдоль береговой линии Дубая, усеянной вечерними огнями манящего и завораживающего мегаполиса. Судно пройдет мимо таких культовых достопримечательностей, как Дубай Марина — одного из самых фешенебельных районов города, Айн Дубай — самого большого в мире колеса обозрения, набережной JBR — самого популярного курортно-жилого комплекса города.
Программа круиза (без трансфера):
Круиз с ужином на премиум-катамаране по Дубай Марине (21:00 — 22:45).
Программа круиза (с трансфером):
- Сбор из отеля. Ориентировочно: 18.30 - 19.00 — Шарджа Аджма,19.00 - 20.00 — Дубай, 20.00 - 20.30 — Дубай Марина.
- Круиз с ужином на арабской лодке по Дубай Марине (21:00 - 22:45).
- Обратный трансфер в отель.
Меню:
Закуски:
- Финики и арабский кофе.
- Ассорти соков.
- Газированные напитки.
- Чай и вода.
- Фалафель с тахини.
- Кибби из ягненка.
Салаты:
- Хумус.
- Свекольный мутабель.
- Картофельный салат.
- Салат из жареных овощей и сыра Фета.
- Морепродукты с миксом зеленого салата.
- Лаймовая заправка.
- Салат Вальдорф с капустой.
Основные блюда:
- Филе трески с маслом и соусом Тартар.
- Гуляш из говядины.
- Жареная курица по-каджунски со специями.
- Жареный картофель с чесноком и тимьяном.
- Тайское овощное зеленое карри.
- Пенне арабьята.
- Вареный рис.
Демонстрационная кухня:
- Шиш Таук (маринованная по-арабски куриная грудка на гриле).
- Кюфта из баранины с соусом Цацики (фарш из баранины на гриле).
- Овощи на гриле.
Хлебный уголок:
Ассорти булочек и арабского хлеба.
Десерты:
- Ассорти свежих фруктов.
- Крем брюле.
- Морковный торт.
- Шоколадный торт.
- Умм Али.
Важная информация:
Посадка на борт с 20:30. Отправление в 21:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Круиз с ужином на премиум-катамаране
- Развлекательная программа (живое выступление певицы)
- Ужин (шведский стол), гриль-станция с поваром на борту
- Безалкогольные напитки
- Трансфер (в случае выбора опции с трансфером)
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Торт по особому случаю
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Alexandra Dhow Cruise
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Посадка на борт с 20:30. Отправление в 21:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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