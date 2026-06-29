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профессионал с большой буквы. Он не просто рассказывал факты, а живо и увлекательно погружал нас в историю и культуру ОАЭ. Благодаря его знаниям поездка была наполнена интересными открытий. Особенно ценно, что маршрут был составлен идеально: мы успели увидеть главные жемчужины Абу‑Даби:

* Великую мечеть шейха Зайда — её красота просто завораживает;

* президентский дворец Qasr Al Watan — воплощение роскоши и величия;

* отель Emirates Palace — место, где чувствуется дух настоящего арабского гостеприимства, для любителей сериала и фильма Секс в большом городе - возмодность побывать в отеле, по которому бегала Керри Бредшоу:))

* Лувр Абу‑Даби — только из машины, т. к. у нас уже не хватило сил на посещение…



Каждый объект гид сопровождал подробным и понятным комментарием, помогал сориентироваться, подсказывал лучшие точки для фото. Благодаря ему мы не просто «пробежались» по достопримечательностям, а по‑настоящему прочувствовали атмосферу столицы ОАЭ.

Побывали на финиковом рынке, где наш гид помог выбрать самые вкусные финики - едем домой с подарками:))

Эта экскурсия оставила самые тёплые воспоминания.

Большое спасибо за прекрасный день!



Оценка: 5 из 5