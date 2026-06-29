Приглашаем вас в удивительное путешествие по Абу-Даби, где вас ждет встреча с восточной роскошью и ультрасовременными достижениями.
Эта экскурсия откроет вам двери в один из самых чарующих городов мира, расположенный на
Эта экскурсия откроет вам двери в один из самых чарующих городов мира, расположенный на
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🏰 Роскошные отели и дворцы
- 🕌 Величественные мечети
- 🛍️ Восточные рынки и сладости
- 🎢 Захватывающие аттракционы
Что можно увидеть
- Мечеть шейха Зайда
- Этнографическая деревня
- Emirates Palace
- Башни Этихад
- Финиковый рынок
- Лувр Абу-Даби
- Парк аттракционов Ferrari World
Описание экскурсии
- Фотолокация на тему постаполкалипсиса. По пути остановимся возле оригинального фуд-парка в пустыне. Здесь вы сможете устроить небольшую фотосессию в стиле фильма «Безумный Макс».
- Мечеть шейха Зайда. Вы познакомитесь с самым известным и впечатляющим сооружением эмирата. Рассмотрите рукотворное чудо из итальянского белого мрамора. Узнаете интересные факты о святыне, которая выглядит как настоящий дворец. И конечно, услышите о самом почитаемом человеке в ОАЭ, в честь которого эту мечеть и построили.
- Историко-этнографическая деревня «Heritage village». Здесь вы перенесётесь в прошлое эмиратов, представите быт коренных жителей региона и прикоснётесь к наследию бедуинов.
- Emirates Palace. Также в программе один из самых дорогих отелей мира, с потолками, покрытыми золотом 970 пробы. Настоящая арабская роскошь.
- Президентский дворец Каср аль-Ватан. Рассмотрим снаружи великолепную действующую резиденцию правителей ОАЭ.
- Лувр Абу-Даби. Ещё одно сокровище эмирата — музей, представляющий собой чудо инженерной мысли. У вас будет возможность посетить его самостоятельно и осмотреть главные экспонаты.
- Башни Этихад. На экскурсии вы также увидите знаменитый комплекс, где снимался фильм «Форсаж 6».
- Финиковый рынок. Кроме сумасшедшего выбора самих фиников, здесь есть чем поживиться. Рай восточных сладостей, морепродуктов, фруктов-овощей и других продуктов. У группы будет время, чтобы успеть закупиться.
- Парк аттракционов «Ferrari World». В завершение программы запланирована фотоостановка у парка развлечений.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэнах Kia Sedona 2021-2022 гг.
- В стоимость включён трансфер из отелей Дубая и Шарджи и полное сопровождение русскоговорящего гида.
- Дополнительные расходы: питание, Лувр (по желанию) — 18$ c человека, тематические парки «Ferrari World» или «Warner Bros» — 90$ с человека.
- Трансфер из других эмиратов — по запросу за отдельную плату: из Рас-аль-Хаймы, Аджмана и Фуджейры +40$ c человека.
- Возможно провести экскурсию для компании до 6 человек с выездом из других эмиратов:
— из Рас-эль-Хайма, Аджмана или Шарджи — 270$
— из Абу-Даби — 350$.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильхом — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 143 туристов
«Хочу вдохновлять других людей на путешествия», — именно эта идея движет мною с тех пор, как я переехал в Эмираты и связал свою жизнь с туризмом. Меня зовут Ильхом, мне
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
пометили сеа ворлд. это нечто. всем рекомендую. гид слышал все что мог. сломалась машина, но довёз и потом организовал другую. мы даже не почувствовали. молодцы.
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А
Хотим от всей души поблагодарить нашего гида за потрясающе проведённый день! Экскурсия из Дубая в Абу‑Даби стала настоящим открытием и одним из ярких впечатлений от поездки в ОАЭ.
Наш гид —
Наш гид —
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Ю
Меня устроил формат экскурсии, посмотрела всё что хотела за не очень большие деньги в маленькой группе. Гид гибко организовал программу, изменив ее в соответствии с общими пожеланиями. Пунктуальный, забрал из отеля вовремя (правда, потом долго ждали другую пару - но это уже вопрос не гиду)
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Прекрасная поездка в эмират Абу-Даби, хороший автомобиль, комфортная езда гида - водителя Пока ехали рассказывал много о стране, о Шейхах, о том,что за окном. Не ограничивал по времени и как-то
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и
Понравилось! Спасибо Ильхому и его команде. Невзирая на задержку начала экскурсии (форс мажор, и меня поставили в известность) все прошло гладко. Автомобиль новый и просторный.
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Е
Хочу выразить благодарность за организацию и проведение экскурсии по Абу-Даби. Нас вовремя встретили, рассказали много интересной информации. Дали возможность корректировать программу под наши запросы. Чистые хорошие машины. Приятные грамотные гиды. Ребята сами давно живут в стране, поэтому смогли ответить на наши многочисленные вопросы и рассказать много интересного.
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