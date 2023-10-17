Познакомиться с визитными карточками самого крупного и богатого эмирата в ОАЭ
Приглашаем вас в удивительное место на берегу Персидского залива, где из восточной роскоши и ультрасовременных достижений родился один из самых чарующих городов мира. Экскурсия посвящена его главным достопримечательностям.
В нашей программе: мечеть шейха Зайда, этнографическая деревня, Emirates Palace, башни Этихад, финиковый рынок, а также Лувр (самостоятельное посещение).
В нашей программе: мечеть шейха Зайда, этнографическая деревня, Emirates Palace, башни Этихад, финиковый рынок, а также Лувр (самостоятельное посещение).
Ближайшие даты:
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Фотолокация на тему постаполкалипсиса. По пути остановимся возле оригинального фуд-парка в пустыне. Здесь вы сможете устроить небольшую фотосессию в стиле фильма «Безумный Макс».
- Мечеть шейха Зайда. Вы познакомитесь с самым известным и впечатляющим сооружением эмирата. Рассмотрите рукотворное чудо из итальянского белого мрамора. Узнаете интересные факты о святыне, которая выглядит как настоящий дворец. И конечно, услышите о самом почитаемом человеке в ОАЭ, в честь которого эту мечеть и построили.
- Историко-этнографическая деревня «Heritage village». Здесь вы перенесётесь в прошлое эмиратов, представите быт коренных жителей региона и прикоснётесь к наследию бедуинов.
- Emirates Palace. Также в программе один из самых дорогих отелей мира, с потолками, покрытыми золотом 970 пробы. Настоящая арабская роскошь.
- Президентский дворец Каср аль-Ватан. Рассмотрим снаружи великолепную действующую резиденцию правителей ОАЭ.
- Лувр Абу-Даби. Ещё одно сокровище эмирата — музей, представляющий собой чудо инженерной мысли. У вас будет возможность посетить его самостоятельно и осмотреть главные экспонаты.
- Башни Этихад. На экскурсии вы также увидите знаменитый комплекс, где снимался фильм «Форсаж 6».
- Финиковый рынок. Кроме сумасшедшего выбора самих фиников, здесь есть чем поживиться. Рай восточных сладостей, морепродуктов, фруктов-овощей и других продуктов. У группы будет время, чтобы успеть закупиться.
- Парк аттракционов «Ferrari World». В завершение программы запланирована фотоостановка у парка развлечений.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэнах Kia Sedona 2021-2022 гг.
- В стоимость включён трансфер из отелей Дубая и Шарджи и полное сопровождение русскоговорящего гида.
- Дополнительные расходы: питание, Лувр (по желанию) — 18$ c человека, тематические парки «Ferrari World» или «Warner Bros» — 90$ с человека.
- Трансфер из других эмиратов — по запросу за отдельную плату: из Рас-аль-Хаймы, Аджмана и Фуджейры +40$ c человека.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Дубае или Шардже
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильхом — ваша команда гидов в Дубае
«Хочу вдохновлять других людей на путешествия», — именно эта идея движет мною с тех пор, как я переехал в Эмираты и связал свою жизнь с туризмом. Меня зовут Ильхом, мне 38 лет, родом я из Ташкента. Когда 12 лет назад я приехал в Эмираты, даже не мог себе представить, насколько любовь к этой стране поменяет всю мою жизнь. И зажжёт во мне желание изменять жизнь других. Как? Насыщать ее впечатлениями от путешествий! Я собрал команду таких же увлечённых гидов — и теперь мы проводим экскурсии по самым ярким и интересным направлениям в этой стране. Будем с нетерпением ждать вас в гостях!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Мечеть шейха Зайда
Популярные места
Абу-Даби
Самое главное
На микроавтобусе
Похожие туры из Дубая
Мини-группа
10 часов
В тренде
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Познакомиться с блистательной столицей ОАЭ и понять культуру страны за 1 день
у вашего отеля
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
$55 за человека
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
Увидеть главные символы города, узнать о его прошлом и насладиться настоящим
в Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
304$274 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
300$270 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании