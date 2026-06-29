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Восточная сказка Абу-Даби

Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши и ультрасовременной архитектуры, посетив главные достопримечательности Абу-Даби
Приглашаем вас в удивительное путешествие по Абу-Даби, где вас ждет встреча с восточной роскошью и ультрасовременными достижениями.

Эта экскурсия откроет вам двери в один из самых чарующих городов мира, расположенный на
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берегу Персидского залива.

В программе посещение мечети шейха Зайда, одного из самых впечатляющих сооружений эмирата, выполненного из итальянского белого мрамора. Вы узнаете множество интересных фактов о этой святыне и о самом почитаемом человеке в ОАЭ.

Посетите историко-этнографическую деревню, где сможете прикоснуться к наследию бедуинов и представить быт коренных жителей региона.

Emirates Palace поразит вас своей арабской роскошью, а президентский дворец Каср аль-Ватан покажет великолепие действующей резиденции правителей ОАЭ. Лувр Абу-Даби и башни Этихад представят собой чудо инженерной мысли и кинематографическую историю. На финиковом рынке вы сможете насладиться восточными сладостями и закупиться местными продуктами. Завершит программу фотоостановка у парка развлечений Ferrari World.

Экскурсия проходит на комфортабельных минивэнах Kia Sedona с русскоговорящим гидом, включая трансфер из отелей Дубая и Шарджи

4.3
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🏰 Роскошные отели и дворцы
  • 🕌 Величественные мечети
  • 🛍️ Восточные рынки и сладости
  • 🎢 Захватывающие аттракционы
Восточная сказка Абу-Даби
Восточная сказка Абу-Даби
Восточная сказка Абу-Даби

Что можно увидеть

  • Мечеть шейха Зайда
  • Этнографическая деревня
  • Emirates Palace
  • Башни Этихад
  • Финиковый рынок
  • Лувр Абу-Даби
  • Парк аттракционов Ferrari World

Описание экскурсии

  • Фотолокация на тему постаполкалипсиса. По пути остановимся возле оригинального фуд-парка в пустыне. Здесь вы сможете устроить небольшую фотосессию в стиле фильма «Безумный Макс».
  • Мечеть шейха Зайда. Вы познакомитесь с самым известным и впечатляющим сооружением эмирата. Рассмотрите рукотворное чудо из итальянского белого мрамора. Узнаете интересные факты о святыне, которая выглядит как настоящий дворец. И конечно, услышите о самом почитаемом человеке в ОАЭ, в честь которого эту мечеть и построили.
  • Историко-этнографическая деревня «Heritage village». Здесь вы перенесётесь в прошлое эмиратов, представите быт коренных жителей региона и прикоснётесь к наследию бедуинов.
  • Emirates Palace. Также в программе один из самых дорогих отелей мира, с потолками, покрытыми золотом 970 пробы. Настоящая арабская роскошь.
  • Президентский дворец Каср аль-Ватан. Рассмотрим снаружи великолепную действующую резиденцию правителей ОАЭ.
  • Лувр Абу-Даби. Ещё одно сокровище эмирата — музей, представляющий собой чудо инженерной мысли. У вас будет возможность посетить его самостоятельно и осмотреть главные экспонаты.
  • Башни Этихад. На экскурсии вы также увидите знаменитый комплекс, где снимался фильм «Форсаж 6».
  • Финиковый рынок. Кроме сумасшедшего выбора самих фиников, здесь есть чем поживиться. Рай восточных сладостей, морепродуктов, фруктов-овощей и других продуктов. У группы будет время, чтобы успеть закупиться.
  • Парк аттракционов «Ferrari World». В завершение программы запланирована фотоостановка у парка развлечений.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэнах Kia Sedona 2021-2022 гг.
  • В стоимость включён трансфер из отелей Дубая и Шарджи и полное сопровождение русскоговорящего гида.
  • Дополнительные расходы: питание, Лувр (по желанию) — 18$ c человека, тематические парки «Ferrari World» или «Warner Bros» — 90$ с человека.
  • Трансфер из других эмиратов — по запросу за отдельную плату: из Рас-аль-Хаймы, Аджмана и Фуджейры +40$ c человека.
  • Возможно провести экскурсию для компании до 6 человек с выездом из других эмиратов:
    — из Рас-эль-Хайма, Аджмана или Шарджи — 270$
    — из Абу-Даби — 350$.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильхом
Ильхом — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 143 туристов
«Хочу вдохновлять других людей на путешествия», — именно эта идея движет мною с тех пор, как я переехал в Эмираты и связал свою жизнь с туризмом. Меня зовут Ильхом, мне
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38 лет, родом я из Ташкента. Когда 12 лет назад я приехал в Эмираты, даже не мог себе представить, насколько любовь к этой стране поменяет всю мою жизнь. И зажжёт во мне желание изменять жизнь других. Как? Насыщать ее впечатлениями от путешествий! Я собрал команду таких же увлечённых гидов — и теперь мы проводим экскурсии по самым ярким и интересным направлениям в этой стране. Будем с нетерпением ждать вас в гостях!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
пометили сеа ворлд. это нечто. всем рекомендую. гид слышал все что мог. сломалась машина, но довёз и потом организовал другую. мы даже не почувствовали. молодцы.
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А
Хотим от всей души поблагодарить нашего гида за потрясающе проведённый день! Экскурсия из Дубая в Абу‑Даби стала настоящим открытием и одним из ярких впечатлений от поездки в ОАЭ.
Наш гид —
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профессионал с большой буквы. Он не просто рассказывал факты, а живо и увлекательно погружал нас в историю и культуру ОАЭ. Благодаря его знаниям поездка была наполнена интересными открытий. Особенно ценно, что маршрут был составлен идеально: мы успели увидеть главные жемчужины Абу‑Даби:
* Великую мечеть шейха Зайда — её красота просто завораживает;
* президентский дворец Qasr Al Watan — воплощение роскоши и величия;
* отель Emirates Palace — место, где чувствуется дух настоящего арабского гостеприимства, для любителей сериала и фильма Секс в большом городе - возмодность побывать в отеле, по которому бегала Керри Бредшоу:))
* Лувр Абу‑Даби — только из машины, т. к. у нас уже не хватило сил на посещение…

Каждый объект гид сопровождал подробным и понятным комментарием, помогал сориентироваться, подсказывал лучшие точки для фото. Благодаря ему мы не просто «пробежались» по достопримечательностям, а по‑настоящему прочувствовали атмосферу столицы ОАЭ.
Побывали на финиковом рынке, где наш гид помог выбрать самые вкусные финики - едем домой с подарками:))
Эта экскурсия оставила самые тёплые воспоминания.
Большое спасибо за прекрасный день!

Оценка: 5 из 5

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Ю
Меня устроил формат экскурсии, посмотрела всё что хотела за не очень большие деньги в маленькой группе. Гид гибко организовал программу, изменив ее в соответствии с общими пожеланиями. Пунктуальный, забрал из отеля вовремя (правда, потом долго ждали другую пару - но это уже вопрос не гиду)
Меня устроил формат экскурсии, посмотрела всё что хотела за не очень большие деньги в маленькой группе.
Меня устроил формат экскурсии, посмотрела всё что хотела за не очень большие деньги в маленькой группе.
Меня устроил формат экскурсии, посмотрела всё что хотела за не очень большие деньги в маленькой группе.
Меня устроил формат экскурсии, посмотрела всё что хотела за не очень большие деньги в маленькой группе.
Меня устроил формат экскурсии, посмотрела всё что хотела за не очень большие деньги в маленькой группе.
Меня устроил формат экскурсии, посмотрела всё что хотела за не очень большие деньги в маленькой группе.
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Мария
Прекрасная поездка в эмират Абу-Даби, хороший автомобиль, комфортная езда гида - водителя Пока ехали рассказывал много о стране, о Шейхах, о том,что за окном. Не ограничивал по времени и как-то
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в такой сини группе из 4х человек мы легко все осмотрели. В понедельник Лувр закрыт, но нам нужен был именно этот день, поэтому мы знали куда едем.
О метили для себя не кол ко мест,куда потом можно приехать на целый день.

Спасибо за хорошую организацию

Прекрасная поездка в эмират Абу-Даби, хороший автомобиль, комфортная езда гида - водителя Пока ехали рассказывал много
Прекрасная поездка в эмират Абу-Даби, хороший автомобиль, комфортная езда гида - водителя Пока ехали рассказывал много
Прекрасная поездка в эмират Абу-Даби, хороший автомобиль, комфортная езда гида - водителя Пока ехали рассказывал много
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и
Понравилось! Спасибо Ильхому и его команде. Невзирая на задержку начала экскурсии (форс мажор, и меня поставили в известность) все прошло гладко. Автомобиль новый и просторный.
Понравилось! Спасибо Ильхому и его команде. Невзирая на задержку начала экскурсии (форс мажор, и меня поставили
Понравилось! Спасибо Ильхому и его команде. Невзирая на задержку начала экскурсии (форс мажор, и меня поставили
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Е
Хочу выразить благодарность за организацию и проведение экскурсии по Абу-Даби. Нас вовремя встретили, рассказали много интересной информации. Дали возможность корректировать программу под наши запросы. Чистые хорошие машины. Приятные грамотные гиды. Ребята сами давно живут в стране, поэтому смогли ответить на наши многочисленные вопросы и рассказать много интересного.
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Входит в следующие категории Дубая

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