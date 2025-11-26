читать дальше

на обзорной площадке, сувенирный магазин, потом приехали в отель на берегу индийского океана. Был включен обед (шведский стол, вкусно). Потом 4 часа плавали в океане. Черепахи действительно встретились. Пока плавали, видели штук 10 точно. Большие! Классные! Много необычных рыбок, кораллы, ракушки. Однозначно стоит поехать. Гид Мария - супер! Водитель, с которым мы ехали по маршруту, вез аккуратно. На обратном пути заезжали на верблюжью ферму и кормили верблюдов.

Звезду сняла за то, что другой водитель, который забирал из отеля и отвозил обратно, по Дубаю до первого отеля ехал «змейкой» 1:40 минут вместо 20 минут по навигатору, объезжая все платные участки дороги. Устали наматывать бессмысленные круги. Кроме того высаживал людей не возле входов в отели, а где-то поблизости. Нас высадил недалеко от метро/перехода (чтоб мы якобы только перешли шоссе), но при этом вход в сам переход был не очень то и близко от места остановки. И при этом у нас были тяжелые пакеты с купленными фруктами. От места остановки до входа в метро/переход мы еще шли минут 10! И до отеля еще минут 10.