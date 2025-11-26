Мои заказы

Театры – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Театры» в Дубае на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Дубае с любовью
На машине
5 часов
207 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
О Дубае с любовью
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В вашем отеле
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Путешествие к Индийскому океану
На автобусе
12 часов
104 отзыва
Групповая
Путешествие по культурной столице Шарджи и живописной Фуджейре
Откройте для себя культурное наследие Шарджи и насладитесь отдыхом в живописной Фуджейре. Включены трансфер, обед и пляжный отдых
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник и воскресенье в 08:00
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$75 за человека
Все краски Дубая
На машине
5 часов
58 отзывов
Водная прогулка
Все краски Дубая
Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии
Начало: С места вашего нахождения
12 дек в 13:00
14 дек в 09:00
$180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    26 ноября 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Офигенная экскурсия, нам очень понравилась. По пути заезжали во дворец. Дворцом назвать конечно сложно, но бедуины они такие)) была остановка
    читать дальше

    на обзорной площадке, сувенирный магазин, потом приехали в отель на берегу индийского океана. Был включен обед (шведский стол, вкусно). Потом 4 часа плавали в океане. Черепахи действительно встретились. Пока плавали, видели штук 10 точно. Большие! Классные! Много необычных рыбок, кораллы, ракушки. Однозначно стоит поехать. Гид Мария - супер! Водитель, с которым мы ехали по маршруту, вез аккуратно. На обратном пути заезжали на верблюжью ферму и кормили верблюдов.
    Звезду сняла за то, что другой водитель, который забирал из отеля и отвозил обратно, по Дубаю до первого отеля ехал «змейкой» 1:40 минут вместо 20 минут по навигатору, объезжая все платные участки дороги. Устали наматывать бессмысленные круги. Кроме того высаживал людей не возле входов в отели, а где-то поблизости. Нас высадил недалеко от метро/перехода (чтоб мы якобы только перешли шоссе), но при этом вход в сам переход был не очень то и близко от места остановки. И при этом у нас были тяжелые пакеты с купленными фруктами. От места остановки до входа в метро/переход мы еще шли минут 10! И до отеля еще минут 10.

  • Н
    Нюргуяна
    20 ноября 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Мне очень понравилась экскурсия в Фуджейру. Отличная организация, экскурсия очень интересная, прекрасный отдых и масса новых впечатлений. Хочу отметить высокий профессионализм и просто человеческие качества гида Александра, много интересных фактов узнала о стране.
  • С
    Светлана
    12 ноября 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Заказывала поездку для мамы. Ей все понравилось.
  • В
    Виктория
    4 ноября 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Хочу сказать огромное спасибо, всё организовано прекрасно, поездка была увлекательной, отдых классный. Очень понравилось даже дочьке 10лет🔥🙌👍👌Забрали из Шарджи и привезли обратно в отель 🙌
  • А
    Александра
    15 октября 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Очень понравилось! Была возможность и без спешки отдохнуть, и красивые места посмотреть. Увидела черепах, крабов и прочую морскую живность, на рынке взяла вкусных фруктов
  • А
    Арина
    8 октября 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Это было прекрасное путешествие!!! Наш гид, Александр, рассказывал много интересных фактов, показал самые красивые места. Индийский океан- великолепен!!! (берите с собой аква тапки, при входе в воду кораллы). Увидели черепашек, крабиков и рыбок)
  • А
    Антон
    6 октября 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Александр, лучший гид, все прошло настолько хорошо, что слов нет, советую однозначно
  • м
    михаил
    24 сентября 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    В целом неплохо, минус что не забирают из не из всех отелей в Дубае. Океан шикарно, рыб маловато, но можно увидеть черепах, нам повезло. Куда привозят на пляж, есть алко маркет
  • Е
    Елена
    25 августа 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    23.08.2025 мы поехали на экскурсию.
    Нам за день на вацап пришли все рекомендации, какое время будет автобус, номер автобуса

    Обед вкусно и разнообразно
    Внуку понравился подводный мир, вообще супер
    Спасибо за организованную поездку.
  • А
    Александра
    1 июля 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Отличная экскурсия! Накупались вдоволь! Сделали много классных фото и получили много положительных эмоций))
  • Л
    Логинов
    27 июня 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Экскурсия очень понравилась всем рекомендую! Все было очень замечательно! 100 баллов!
  • А
    Анастасия
    9 июня 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Ездиди с сыном на экскурсиюк Индийскому океану. Все очень понравилось, очень приятный был у нас экскурсовод Александр. Побывали в Шардже
    читать дальше

    в музее, в финиковом саду, очень много узнали о каждом эмирате. Осиановки были в горном ущелье, на рынке вкуснейших свежих фруктов. Впечатлило плавание в глубинах океана с огромными черепахами. Хотелось прикрепить видео, но почему - то не позволяет сайт.
    Обед был шикарный в отеле Фуджейры. Так же просили напитки на вынос, девочки официантки любезно предоставляли по запросу.

    Экскурсия подойдет тем,кто любит и ценит приятный отдых в небольшой уютной компании.
    А на обратном пути сделали остановку на ферме с верблюдами, покормили их и потрепали за мордаху)))

  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Все понравилось
  • Н
    Наталья
    7 апреля 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Отличная поездка. По пути к Оманскому заливу нам удалось увидеть центральную площадь Шарджи и памятник Корану, горы, посетить фруктовый рынок.
    читать дальше

    Отдых на территории отеля и обед были на высоком уровне. Полотенца и "коралки" выдали в отеле, а маски с трубками раздали на выходе из автобуса. Во время купания видели черепах, и это было незабываемо.

  • О
    Ольга
    3 апреля 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Поездка прошла комфортно, черепахи очень впечатлили. Основная суть программы сводится к тому, чтобы поплавать с черепахами. Мы встретили 4 черепах
    читать дальше

    довольно крупного размера. Вода в море была еще прохладная, дольше 30 мин без перерыва плавать не смогли. Но теплый бассейн в отеле дал возможность комфортно согреться.
    Единственное пожелание - сделать фото стоп в Шардже на площади с книгой-кораном. Там красиво, хотелось оставить фото на память.

  • И
    Ирина
    3 апреля 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Экскурсия понравилась! Александр замечательный рассказчик, много интересных фактов. Сам отель и океан чудесные! Были с детьми, всем понравилось. Все вовремя.
  • Ю
    Юлия
    17 марта 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Это не экскурсия в полном понимании этого слова, а просто доставка вас в отель в Фуджейре для приятного там времяпровождения.
    читать дальше

    Большего не ждите и тогда будет притяное впечатление. В отеле поели вкусно, сгорели) поплавали. Черепах не видели, но ребята из нашей группы видели - значит они там есть)
    Отдельная ремарка о сопровождающем гиде Марии. Всё же человек работающий в туризме должен иметь грамотную речь; такое количество слов паразитов и неграмотных склонений слов - просто кровь из ушей. В остальном, к ней нет никаких претензий. Спасибо!

  • Е
    Евгений
    15 марта 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    К организаторам наверно нет вопросов. Хотя по пути были некоторые локации на которые можно было бы заехать на 15 мин, вместо рынка, с Дубайским шоколадом. Работают ребята с тем что есть, просто в ОАЭ так понял ничего нет интересного.
  • С
    Самарина
    14 марта 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Спасибо большое, все было прекрасно!!! Гид умничка, нам всю дорогу рассказывал про Эмираты, шутил и развлекал нас, милашка 🩵
  • A
    Alisher
    11 марта 2025
    Путешествие к Индийскому океану
    Отличная поездка, вкусно поели, видели черепах. И крабов. Рекомендуем всем.

