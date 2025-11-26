Индивидуальная
до 4 чел.
О Дубае с любовью
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В вашем отеле
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Групповая
Путешествие по культурной столице Шарджи и живописной Фуджейре
Откройте для себя культурное наследие Шарджи и насладитесь отдыхом в живописной Фуджейре. Включены трансфер, обед и пляжный отдых
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник и воскресенье в 08:00
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$75 за человека
Водная прогулка
Все краски Дубая
Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии
Начало: С места вашего нахождения
12 дек в 13:00
14 дек в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина26 ноября 2025Офигенная экскурсия, нам очень понравилась. По пути заезжали во дворец. Дворцом назвать конечно сложно, но бедуины они такие)) была остановка
- ННюргуяна20 ноября 2025Мне очень понравилась экскурсия в Фуджейру. Отличная организация, экскурсия очень интересная, прекрасный отдых и масса новых впечатлений. Хочу отметить высокий профессионализм и просто человеческие качества гида Александра, много интересных фактов узнала о стране.
- ССветлана12 ноября 2025Заказывала поездку для мамы. Ей все понравилось.
- ВВиктория4 ноября 2025Хочу сказать огромное спасибо, всё организовано прекрасно, поездка была увлекательной, отдых классный. Очень понравилось даже дочьке 10лет🔥🙌👍👌Забрали из Шарджи и привезли обратно в отель 🙌
- ААлександра15 октября 2025Очень понравилось! Была возможность и без спешки отдохнуть, и красивые места посмотреть. Увидела черепах, крабов и прочую морскую живность, на рынке взяла вкусных фруктов
- ААрина8 октября 2025Это было прекрасное путешествие!!! Наш гид, Александр, рассказывал много интересных фактов, показал самые красивые места. Индийский океан- великолепен!!! (берите с собой аква тапки, при входе в воду кораллы). Увидели черепашек, крабиков и рыбок)
- ААнтон6 октября 2025Александр, лучший гид, все прошло настолько хорошо, что слов нет, советую однозначно
- ммихаил24 сентября 2025В целом неплохо, минус что не забирают из не из всех отелей в Дубае. Океан шикарно, рыб маловато, но можно увидеть черепах, нам повезло. Куда привозят на пляж, есть алко маркет
- ЕЕлена25 августа 202523.08.2025 мы поехали на экскурсию.
Нам за день на вацап пришли все рекомендации, какое время будет автобус, номер автобуса
Обед вкусно и разнообразно
Внуку понравился подводный мир, вообще супер
Спасибо за организованную поездку.
- ААлександра1 июля 2025Отличная экскурсия! Накупались вдоволь! Сделали много классных фото и получили много положительных эмоций))
- ЛЛогинов27 июня 2025Экскурсия очень понравилась всем рекомендую! Все было очень замечательно! 100 баллов!
- ААнастасия9 июня 2025Ездиди с сыном на экскурсиюк Индийскому океану. Все очень понравилось, очень приятный был у нас экскурсовод Александр. Побывали в Шардже
- ИИрина12 мая 2025Все понравилось
- ННаталья7 апреля 2025Отличная поездка. По пути к Оманскому заливу нам удалось увидеть центральную площадь Шарджи и памятник Корану, горы, посетить фруктовый рынок.
- ООльга3 апреля 2025Поездка прошла комфортно, черепахи очень впечатлили. Основная суть программы сводится к тому, чтобы поплавать с черепахами. Мы встретили 4 черепах
- ИИрина3 апреля 2025Экскурсия понравилась! Александр замечательный рассказчик, много интересных фактов. Сам отель и океан чудесные! Были с детьми, всем понравилось. Все вовремя.
- ЮЮлия17 марта 2025Это не экскурсия в полном понимании этого слова, а просто доставка вас в отель в Фуджейре для приятного там времяпровождения.
- ЕЕвгений15 марта 2025К организаторам наверно нет вопросов. Хотя по пути были некоторые локации на которые можно было бы заехать на 15 мин, вместо рынка, с Дубайским шоколадом. Работают ребята с тем что есть, просто в ОАЭ так понял ничего нет интересного.
- ССамарина14 марта 2025Спасибо большое, все было прекрасно!!! Гид умничка, нам всю дорогу рассказывал про Эмираты, шутил и развлекал нас, милашка
- AAlisher11 марта 2025Отличная поездка, вкусно поели, видели черепах. И крабов. Рекомендуем всем.
