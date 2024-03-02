Откройте для себя лучшее, что может предложить Дубай, на обзорной экскурсии по мегаполису. Вас ждет обед с легендарными арабскими блюдами, ставшими музой для спортивного бренда. Затем мы отправимся гулять по самым красивым локациям города. Вы увидите Дубайскую Венецию, пройдете по колоритным улочкам старого района и познакомитесь с самым высоким зданием мира. Такое приключение запомнится надолго!

Описание экскурсии

Гастрономическое знакомство с арабской кухней

Давайте начнем знакомство с приятной ноты и устроим для вас обед с арабским колоритом: свежие салаты и вкуснейший плов манди. Во время обеда вы узнаете о кулинарных традициях арабов, угоститесь сладкими финиками и почувствуете себя в маленькой арабской сказке.

Автомобильная прогулка по городу

После обеда мы поедем исследовать город на комфортабельном автомобиле и осмотрим главные достопримечательности.

Dubai Marina и район Bluewaters. Увидите самое большое колесо обозрения в мире Ain Dubai и сделаете фото-стоп.

Остров Пальма Джумейра. Остров известен своими роскошными виллами и дорогими отелями. Если захотите, мы поднимемся на одну из лучших смотровых площадок в Дубае.

Дубайская Венеция. Souk Madinat Jumeirah — большой рынок (по желанию, можно зайти внутрь), вдоль которого раскинулся колоритный канал, за что это место прозвали Дубайской Венецией. Пришло время сделать памятные фото на фоне элитного отеля Burj al Arab.

Золотая Рамка Дубая. Необычная достопримечательность и самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом.

Район Al Seef. Прогуляетесь по историческим улочкам Бастакии и погрузитесь в колорит района Al-Seef. Здесь можно полюбоваться старыми арабскими домами и приобрести специи и сладости.

Музей Будущего. Необычное здание, расписанное арабскими текстами. И время для еще одного фото-стопа.

Бурдж-Халифа. К финалу экскурсии отправитесь к самому высокому небоскребу в мире — Burj Khalifa и полюбуетесь шоу танцующих фонтанов.

Организационные детали