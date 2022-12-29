Мархаба, Дубай: город за 1 день

Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города

Откройте для себя лучшее, что может предложить Дубай, на обзорной экскурсии по мегаполису.

Начнем с приятного: вас ждет пикник с легендарными арабскими блюдами, ставшими музой для спортивного бренда. Затем мы отправимся гулять по самым красивым локациям города.

Вы увидите Дубайскую Венецию, пройдете по колоритным улочкам старого района и познакомитесь с самым высоким зданием мира. Такое приключение запомнится надолго!
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Мархаба, Дубай: город за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Гастрономическое знакомство и легендарный стритфуд

Давайте начнем знакомство с приятной ноты и устроим для вас пикник с арабским колоритом: хумус, свежие салаты, сочные фрукты и вкуснейший плов манди. Во время обеда вы узнаете о кулинарных традициях арабов, угоститесь сладкими финиками и почувствуете себя в маленькой арабской сказке.
Еду для пикника доставят из самого популярного стритфуд-ресторана в ОАЭ. Ресторан стал до такой степени любим публике, что бренд Adidas создал в честь него лимитированную партию кроссовок и одежды. Даже язычок кроссовок украшен меню ресторана.

Автомобильная прогулка по городу

После обеда мы поедем исследовать город на комфортабельном автомобиле и осмотрим главные достопримечательности.
Dubai Marina и район Bluewaters. Увидите самое большое колесо обозрения в мире Ain Dubai и сделаете фото-стоп.
Остров Пальма Джумейра. Остров известен своими роскошными виллами и дорогими отелями. Если захотите, мы поднимемся на одну из лучших смотровых площадок в Дубае.
Дубайская Венеция. Souk Madinat Jumeirah — большой рынок (по желанию, можно зайти внутрь), вдоль которого раскинулся колоритный канал, за что это место прозвали Дубайской Венецией. Пришло время сделать памятные фото на фоне элитного отеля Burj al Arab.
Золотая Рамка Дубая. Необычная достопримечательность и самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом.
Район Al Seef. Прогуляетесь по историческим улочкам Бастакии и погрузитесь в колорит района Al-Seef. Здесь можно полюбоваться старыми арабскими домами и приобрести специи и сладости.
Музей Будущего. Необычное здание, расписанное арабскими текстами. И время для еще одного фото-стопа.
Бурдж Халифа К финалу экскурсии отправитесь к самому высокому небоскребу в мире — Burj Khalifa и полюбуетесь шоу танцующих фонтанов.

Организационные детали

  • Заберем вас от отеля и привезем обратно. По желанию, маршрут и продолжительность прогулки могут быть изменены.
  • Если вы хотите посетить достопримечательности и смотровые площадки, входные билеты оплачиваются отдельно (от 15$ до 55$ за локацию). Мы поможем приобрести их по сниженной цене.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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