Откройте для себя лучшее, что может предложить Дубай, на обзорной экскурсии по мегаполису. Начнем с приятного: вас ждет пикник с легендарными арабскими блюдами, ставшими музой для спортивного бренда. Затем мы отправимся гулять по самым красивым локациям города. Вы увидите Дубайскую Венецию, пройдете по колоритным улочкам старого района и познакомитесь с самым высоким зданием мира. Такое приключение запомнится надолго!

Описание

Что вас ожидает

Гастрономическое знакомство и легендарный стритфуд

Давайте начнем знакомство с приятной ноты и устроим для вас пикник с арабским колоритом: хумус, свежие салаты, сочные фрукты и вкуснейший плов манди. Во время обеда вы узнаете о кулинарных традициях арабов, угоститесь сладкими финиками и почувствуете себя в маленькой арабской сказке.

Еду для пикника доставят из самого популярного стритфуд-ресторана в ОАЭ. Ресторан стал до такой степени любим публике, что бренд Adidas создал в честь него лимитированную партию кроссовок и одежды. Даже язычок кроссовок украшен меню ресторана.

Автомобильная прогулка по городу

После обеда мы поедем исследовать город на комфортабельном автомобиле и осмотрим главные достопримечательности.

Dubai Marina и район Bluewaters. Увидите самое большое колесо обозрения в мире Ain Dubai и сделаете фото-стоп.

Остров Пальма Джумейра. Остров известен своими роскошными виллами и дорогими отелями. Если захотите, мы поднимемся на одну из лучших смотровых площадок в Дубае.

Дубайская Венеция. Souk Madinat Jumeirah — большой рынок (по желанию, можно зайти внутрь), вдоль которого раскинулся колоритный канал, за что это место прозвали Дубайской Венецией. Пришло время сделать памятные фото на фоне элитного отеля Burj al Arab.

Золотая Рамка Дубая. Необычная достопримечательность и самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом.

Район Al Seef. Прогуляетесь по историческим улочкам Бастакии и погрузитесь в колорит района Al-Seef. Здесь можно полюбоваться старыми арабскими домами и приобрести специи и сладости.

Музей Будущего. Необычное здание, расписанное арабскими текстами. И время для еще одного фото-стопа.

Бурдж Халифа К финалу экскурсии отправитесь к самому высокому небоскребу в мире — Burj Khalifa и полюбуетесь шоу танцующих фонтанов.

Организационные детали