Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Откройте для себя лучшее, что может предложить Дубай, на обзорной экскурсии по мегаполису. Вас ждет обед с легендарными арабскими блюдами, ставшими музой для спортивного бренда. Затем мы отправимся гулять по самым красивым локациям города.
Вы увидите Дубайскую Венецию, пройдете по колоритным улочкам старого района и познакомитесь с самым высоким зданием мира. Такое приключение запомнится надолго!
Давайте начнем знакомство с приятной ноты и устроим для вас обед с арабским колоритом: свежие салаты и вкуснейший плов манди. Во время обеда вы узнаете о кулинарных традициях арабов, угоститесь сладкими финиками и почувствуете себя в маленькой арабской сказке.
Автомобильная прогулка по городу
После обеда мы поедем исследовать город на комфортабельном автомобиле и осмотрим главные достопримечательности. Dubai Marina и район Bluewaters. Увидите самое большое колесо обозрения в мире Ain Dubai и сделаете фото-стоп. Остров Пальма Джумейра. Остров известен своими роскошными виллами и дорогими отелями. Если захотите, мы поднимемся на одну из лучших смотровых площадок в Дубае. Дубайская Венеция. Souk Madinat Jumeirah — большой рынок (по желанию, можно зайти внутрь), вдоль которого раскинулся колоритный канал, за что это место прозвали Дубайской Венецией. Пришло время сделать памятные фото на фоне элитного отеля Burj al Arab. Золотая Рамка Дубая. Необычная достопримечательность и самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом. Район Al Seef. Прогуляетесь по историческим улочкам Бастакии и погрузитесь в колорит района Al-Seef. Здесь можно полюбоваться старыми арабскими домами и приобрести специи и сладости. Музей Будущего. Необычное здание, расписанное арабскими текстами. И время для еще одного фото-стопа. Бурдж-Халифа. К финалу экскурсии отправитесь к самому высокому небоскребу в мире — Burj Khalifa и полюбуетесь шоу танцующих фонтанов.
Организационные детали
Заберем вас от отеля и привезем обратно. По желанию, маршрут и продолжительность прогулки могут быть изменены.
Трансфер из Дубая входит в стоимость. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату.
В стоимость включен обед для 3 человек. Доплата за обед для 4-ого и следующих участников — 50 дирхамов/чел. (около 14$).
Если вы хотите посетить достопримечательности и смотровые площадки, входные билеты оплачиваются отдельно (от 15$ до 55$ за локацию). Мы поможем приобрести их по сниженной цене.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4986 туристов
Наша миссия — подарить вам самые яркие впечатления об отдыхе. Хотим рассказать всё самое интересное — о культуре, традициях, живой истории и удивительных фактах тех городов, что вы посещаете.
Экскурсии проводим читать дальшеуменьшить
в дружеской атмосфере — всегда открыты к общению, готовы ответить на все вопросы и подстроить маршрут под ваши интересы. Особое внимание уделяем деталям — заботимся о вашем комфорте и делаем всё, чтобы у вас остались яркие впечатления о вашем отдыхе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
В полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основатель этой фирмы), и маршрут и еда! Азиз много знает, его интересно слушать, ответил на читать дальшеуменьшить
все наши вопросы, показал все самые красивые локации. Мы провели незабываемый день и не хотели расставаться и жалели, что не заказали еще экскурсию в Абу-даби. Ну это будет обязательно в следующий приезд. Виды шикарные, еда выше всяких похвал, настроение, атмосфера - 5+! Купили также у них входные билеты в сад цветов и музей айа - удобно и без всяких проблем. Вообщем всем рекомендую!
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М
Михаил
Прекрасная экскурсия особенно для тех,кто прилетел ненадолго. Можно регулировать маршрут и время путешествия. Понравилось,что мы были своей компанией на просторной комфортной машине. Гид угостил и бесплатной водой. Так же,один из плюсов, читать дальшеуменьшить
русскоговорящий гид, который уже живёт в стране и знает много не затертых интересных фактов и историй. Цена также, более адекватная, чем у остальных компаний, обязательно ещё не раз обратимся к сервису.
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Юлия
Отличная экскурсия! Все, что хотели посетить в Дубай. Азиз-прекрасный экскурсовод: вежливый, приятная грамотная речь, его очень интересно слушать. Устроил нам вкусный пикник с видом на Золотую рамку, повозил по всем читать дальшеуменьшить
местам, которые мы заранее обговорили, поменяли те локации, в которых мы побывали уже самостоятельно, на другие, о которых мы и не знали- это Miracle Garden, Bluewaters Island. Очень приятно провели время, приятно пообщались, не спеша, в нашем ритме. Довольны остались все! Спасибо большое, рекомендую!
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Лариса
Спасибо Азизу за прекрасно проведенное время. Экскурсовод перестроил под нас программу, так как в некоторых местах из программы мы уже были. Азиз интересный рассказчик, знает много важных и уникальных подробностей о стране. Передвижение очень комфортное (машина комфортабелтная). Еще один плюс- заранее заказал нам билеты на Бурж Халифа! Очень рекомендую! Да, совсем забыла - отдельное спасибо за прекрасный пикник с вкуснейшим пловом!!
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В
Вера
Рекомендую Фаро-историка по образованию,эрудированного и очень заботливого гида!
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С
Сергей
Экскурсия понравилась, Азиз пошел на встречу и перенес ее из-за проблем с нашей стороны, к сожалению, из-за этого он сам провести ее не смог и поручил менее опытному коллеге, тем не менее все удалось посмотреть, но информативная часть пострадала. Рекомендую договариваться на экскурсию только с Азизом.
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