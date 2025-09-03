Найдено 3 экскурсии в категории « «Башня розы» » в Дубае на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 9 отзывов Водная прогулка Дубай: самый-самый в мире Погрузитесь в атмосферу Дубая, где старинные улочки встречаются с современными небоскрёбами. Вас ждут удивительные места и захватывающие виды Начало: В вашем отеле $220 за всё до 5 чел. На машине 6 часов 25 отзывов Мини-группа до 8 чел. Всё самое главное в Дубае (в мини-группе) Откройте для себя главные достопримечательности Дубая за 6 часов. Включены трансфер и услуги гида. Подходит для всех категорий туристов Начало: У вашего отеля $75 за человека На машине На микроавтобусе 6 часов 2 отзыва Мини-группа до 7 чел. Архитектурные чудеса Дубая Погрузитесь в атмосферу Дубая, посетив Музей будущего, Бурдж-Халифа и другие знаковые места. Откройте для себя красоту Персидского залива и Дубайской Венеции Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 13:00 $70 за человека Другие экскурсии Дубая

