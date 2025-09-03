Водная прогулка
Дубай: самый-самый в мире
Погрузитесь в атмосферу Дубая, где старинные улочки встречаются с современными небоскрёбами. Вас ждут удивительные места и захватывающие виды
Начало: В вашем отеле
Завтра в 13:00
4 сен в 13:00
$220 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
Откройте для себя главные достопримечательности Дубая за 6 часов. Включены трансфер и услуги гида. Подходит для всех категорий туристов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
5 сен в 11:00
$75 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Архитектурные чудеса Дубая
Погрузитесь в атмосферу Дубая, посетив Музей будущего, Бурдж-Халифа и другие знаковые места. Откройте для себя красоту Персидского залива и Дубайской Венеции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории ««Башня розы»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в сентябре 2025
Сейчас в Дубае в категории "«Башня розы»" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 220. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме ««Башня розы»», 36 ⭐ отзывов, цены от $70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь