Абу-Даби — волшебное место со множеством примечательных локаций. На автопешеходной экскурсии вы увидите одну из крупнейших мечетей на планете, украшенный золотом дворец президента и потрясающий музей с шедеврами со всего света. А разбавят культурный отдых парк развлечений Ferrari и знаменитый Финиковый рынок.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Дубае

Эмир Ваш представитель в Дубае

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Мечеть шейха Зайда — одна из самых больших в мире. Вы познакомитесь с культурой и религией ОАЭ.

Каср аль-Ватан — роскошный президентский дворец. Вы рассмотрите мозаичные росписи и мраморные плиты.

Emirates Palace — президентский отель, щедро украшенный золотом.

Last Exit — придорожный фудтрак-парк с атмосферой из фильма «Безумный Макс».

Ferrari World — тематический парк аттракционов. По желанию вы попробуете развлечения, которые он предлагает.

Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов.

Финиковый рынок, где вы по желанию купите сухофрукты, орехи и сладости.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум и VIP. Детали уточняйте в переписке.

Мы можем встретить вас в других эмиратах, цена — от $40. Детали уточняйте в переписке.

Экскурcию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы