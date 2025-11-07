Экскурсия по Абу-Даби из Дубая Отправляйтесь из Дубая в столицу ОАЭ на эксклюзивную экскурсию в мини-группе до 7 человек. Это уникальная возможность познакомиться с сердцем Эмиратов, где традиционная культура гармонично сочетается с дерзким современным развитием. Вы увидите, как скромное жемчужное поселение превратилось в один из самых амбициозных мегаполисов мира, создавая чудеса архитектуры и привлекая глобальные культурные проекты на берегу Персидского залива. Вас ожидает: Мечеть шейха Заида — одна из красивейших мечетей в мире, шедевр исламской архитектуры. Emirates Palace — легендарный дворец-отель, символ роскоши и гостеприимства. Qasr Al Watan — Дворец Президента, символ власти и мудрости, отражающий политическое наследие ОАЭ. Билеты приобретаются на месте по желанию. Финиковый и фруктовый рынок — аутентичное место, где можно почувствовать дух традиционной жизни Эмиратов. Заезд — по желанию участников. Музей Лувр Абу-Даби — культурный мост между Востоком и Западом, где искусство разных эпох и цивилизаций объединяется под одним куполом. Билеты приобретаются на месте по желанию. Фотостоп у башен Etihad Towers — величественный ансамбль, олицетворяющий современное лицо столицы. Набережная Абу-Даби (Corniche) — живописная прогулочная зона с панорамой на залив, пальмы и городские пейзажи. Last Exit — заброшенный «город панков», известный по фильму «Безумный Макс». Отличное место для атмосферных фото. Ferrari World — тематический парк развлечений, царство скорости и адреналина. Билеты — по запросу. Если вы не хотите входить, сделаем фотоостановку у главного символа — красной купола.

Lab Phenomena — новый цифровой арт-музей, где свет, звук и движение создают волшебный мир взаимодействия. Билеты приобретаются отдельно, по желанию. Эта экскурсия поможет вам глубже понять дух ОАЭ, оценить баланс между культурным наследием и технологическим прогрессом и прочувствовать стратегию развития Абу-Даби как глобального культурного и экономического центра. Важная информация:

• Одежда для посещения: