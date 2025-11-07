Наша экскурсия по Абу-Даби в мини-группе — это отличная возможность увидеть всю столицу ОАЭ за один день без спешки и суеты на комфортабельном автомобиле.
Наши профессиональные гиды с огромным опытом работы в ОАЭ, покажут вам секретные места Абу-Даби, которые не доступны для глаз большинства туристов, расскажут интересные факты о местных жителях и окунут вас в историю ОАЭ.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Экскурсия по Абу-Даби из Дубая Отправляйтесь из Дубая в столицу ОАЭ на эксклюзивную экскурсию в мини-группе до 7 человек. Это уникальная возможность познакомиться с сердцем Эмиратов, где традиционная культура гармонично сочетается с дерзким современным развитием. Вы увидите, как скромное жемчужное поселение превратилось в один из самых амбициозных мегаполисов мира, создавая чудеса архитектуры и привлекая глобальные культурные проекты на берегу Персидского залива. Вас ожидает: Мечеть шейха Заида — одна из красивейших мечетей в мире, шедевр исламской архитектуры. Emirates Palace — легендарный дворец-отель, символ роскоши и гостеприимства. Qasr Al Watan — Дворец Президента, символ власти и мудрости, отражающий политическое наследие ОАЭ. Билеты приобретаются на месте по желанию. Финиковый и фруктовый рынок — аутентичное место, где можно почувствовать дух традиционной жизни Эмиратов. Заезд — по желанию участников. Музей Лувр Абу-Даби — культурный мост между Востоком и Западом, где искусство разных эпох и цивилизаций объединяется под одним куполом. Билеты приобретаются на месте по желанию. Фотостоп у башен Etihad Towers — величественный ансамбль, олицетворяющий современное лицо столицы. Набережная Абу-Даби (Corniche) — живописная прогулочная зона с панорамой на залив, пальмы и городские пейзажи. Last Exit — заброшенный «город панков», известный по фильму «Безумный Макс». Отличное место для атмосферных фото. Ferrari World — тематический парк развлечений, царство скорости и адреналина. Билеты — по запросу. Если вы не хотите входить, сделаем фотоостановку у главного символа — красной купола.
Team
Lab Phenomena — новый цифровой арт-музей, где свет, звук и движение создают волшебный мир взаимодействия. Билеты приобретаются отдельно, по желанию. Эта экскурсия поможет вам глубже понять дух ОАЭ, оценить баланс между культурным наследием и технологическим прогрессом и прочувствовать стратегию развития Абу-Даби как глобального культурного и экономического центра. Важная информация:
• Одежда для посещения:
- Женщины: одежда должна полностью закрывать руки и ноги.
- По запросу предоставляем абайи (мусульманскую одежду), которые возвращаются после посещения. Просим предупредить заранее.
- Важно: последовательность и детали маршрута могут быть скорректированы по согласованию с участниками группы для максимального комфорта и удобства.
Ежедневно, время начала с 8:30 до 11:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белая мечеть Шейха Заида
- Отель президента Emirates Palace
- Qasr al vatan - Дворец шейха
- Финиковый и фруктовый рынок
- Музей Лувр
- Башни Etihad Towers
- Набережная Абу-Даби Corniche
- Город панков Last Exit из кинофильма Безумный Макс
- Тематический парк развлечений Ferrari парк
- TeamLab Phenomena - цифровой арт-музей
Что включено
- Комфортабельный автомобиль
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дворец Президента (оплачивается отдельно на месте, по желанию)
- Музей Лувр Абу-Даби (оплачивается отдельно на месте, по желанию)
- Ferrari World (оплачивается отдельно на месте, по желанию)
- TeamLab Phenomena (оплачивается отдельно на месте, по желанию)
- Питание (оплачивается отдельно)
Место начала и завершения?
Дубай, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время начала с 8:30 до 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
М
Максим
7 ноя 2025
Были с женой начало ноября 25г. С нами был гид Пулат терпеливый но деловой. Прошлись, отметились, посетили все что и планировал в России по инету. Нужные места и объекты в правильной последовательности Очень доволен
И
Ирина
6 ноя 2025
Ездили в Абу-Даби. Гид Замон добрейшей души человек. Учел пожелания всех участников небольшой группы. Поездка была комфортной и интересной. Увидели дневной и вечерний Абу-Даби, что не маловажно. Спасибо за организацию и гостеприимство 🫶
О
Олег
1 ноя 2025
Потрясающая экскурсия в Абу-Даби!
Хочу выразить огромную благодарность за организацию этой замечательной экскурсии. Изначально я переживал, что она не состоится из-за малого количества людей, но мои опасения не оправдались. К моему
С
Светлана
31 окт 2025
Потрясающая экскурсия! Забрали из отеля точно по времени, комфортный автомобиль, водитель, он же экскурсовод выше всяких похвал! За один день успели посмотреть все самое интересное и даже больше. Учитывали интересы каждого в группе. Всем однозначно рекомендую 🤩👍🏻
О
Олеся
29 окт 2025
Все было супер!) отличный гид Борис🤗 проехали по маршруту по договоренности!)) спасибо большое ☺️
С
Сауле
29 окт 2025
Спасибо большое Пулату за экскурсию в Абу-Даби! Всё было замечательно! Немного спешили, но всё успели посмотреть 😊 комфортабельная машина, гид подготовил воду для всех, план маршрута составили с учетом мнения всей группы. А ещё Абая, которую предоставил гид очень очень мне понравилась и подошла по цвету! 😁
A
Aleksandr
28 окт 2025
Все было супер. За один день посмотрели все достопримечательгости Абу Даби. Мечеть, Лувр, президентский отель и дворец, набережную, парк Феррари, и тд. Забрали с отеля, на комфортной машине, после вернули назад
П
Пахомова
25 окт 2025
Z
Zulya
24 окт 2025
Брали экскурсию по Абу Даби.
Наш гид был Пулат, замечательный человек, лучший гид!
Очень уважительный, весь город показал нам, во все места которые мы хотели посетить отвез нас.
Очень интересно рассказывал историю эмиратов.
В следующий раз если приедем, обязательно повторим экскурсию с гидом Пулатом!
С
Софья
22 окт 2025
О
Ольга
22 окт 2025
Прекрасная экскурсия в Абу-Даби! Нам очень понравилось, удобный автомобиль, интересный рассказ, много новой информации, потрясающие виды. Мечеть, отель, Last Exit, ресторан, рынок, Арабский Лувр и целый день пролетел. Спасибо за отлично проведеное время!
А
Андрей
21 окт 2025
Идеальный гид и тур! В течение пути рассказывал интересные факты, подстроился под наши желания - все места успели посмотреть вовремя. Вкусно и плотно покушали в fish market! В течении пути был положительный настрой - всем рекомендую. Также, что очень важно, соотношение цена/сервис на высшем уровне. Большое впечатление оставил музей Тимп Ламп.
К
Камила
19 окт 2025
Спасибо большое гиду Борису за наш тур в Абу-Даби
Подстроился под наши требования. Комфортное вождение, интересные беседы.
У нас осталось большое желание еще раз посетить Абу-Даби в будущем
Подстроился под наши требования. Комфортное вождение, интересные беседы.
У нас осталось большое желание еще раз посетить Абу-Даби в будущем
А
Амир
17 окт 2025
Увидели основные места Абу-Даби. Хороший сервис. Забрали от отеля во время. Также привезли обратно. Во время нахождения в Абу-Даби хорошо пообедали. В общем рекомендую
О
Ольга
16 окт 2025
Была на экскурсии в мини-группе Абу-даби. Все понравилось. Хорошо организованная программа. То что хотела, все посетила. Спасибо организаторам за такой классный и увлекательный день.
Входит в следующие категории Дубая
