Экскурсии с посещением Бурдж-Халифа в Фуджейре

Найдено 4 экскурсии в категории «Бурдж-Халифа» в Фуджейре на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
5 отзывов
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 июня в 11:30
15 июня в 11:30
от $135 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия в Дубай из Фуджейры: от Palm Jumeirah до Burj Khalifa
Познакомьтесь с Дубаем, посещая его главные достопримечательности и наслаждаясь ужином на Арабской лодке в рамках нашей экскурсии
«Входные билеты в аквариум и на смотровую площадку Бурдж-Халифа не включены в стоимость этой экскурсии»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$75 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Путешествие по современному Дубаю: Бурдж-Халифа и круиз с ужином
Вас ждет незабываемое путешествие по яркому Дубаю с ужином на арабской лодке и посещением Бурдж-Халифы
«В связи с тем, что на данный момент на Бурдж-Халифу огромные очереди и на поднятие уходит много времени, все гости у кого будут билеты в рамках экскурсии будут возвращаться обратно в отель самостоятельно»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$130 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Аквариум, ужин на лодке
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Вас ждут незабываемые впечатления и красочные моменты
«В завершении программы вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый Аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$125 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    9 марта 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
    Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
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    понравилась прогулка на кораблике по Дубай Марине, шведский стол очень впечатлил разнообразием, особенно вкусная рыба. Вообщем экскурсию оцениваю на высший балл!

  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
    Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
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    Москвы. Остальную сумму на месте. Организация экскурсии, тайминг, гид, подача информации - всё абсолютно понравилось. Самое большое впечатление произвели Дубай Марина, виды с башни Бурдж Халифа и фонтаны. Всё,что мы хотели посмотреть, мы увидели.

  • А
    Анастасия
    29 августа 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
    Ездили на экскурсию 28 августа с гидом Наталья, все очень было хорошо. Отдельное спасибо гиду за интересное сопровождение.
  • Р
    Рамиль
    13 июня 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
    Отличная экскурсия. Очень понравился просторный кораблик, у остальных компаний были переполненные лодки. В компании с экскурсоводом Татьяной все прошло на одном дыхании.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Бурдж-Халифа»

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  3. Самое главное
  4. Лувр
  5. Аквариум
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Парк Феррари
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Бурдж-Халифа" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 135. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Бурдж-Халифа», 7 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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