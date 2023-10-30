Трансфер в Дубай Молл

Описание
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Ответы на вопросы
Отправляйтесь на прогулку по самому большому торговому центру — Дубай Моллу.

Это отличное место для шоппинга и времяпрепровождения: на его территории расположился огромный аквариум, водопад «Ныряльщики за жемчугом», знаменитые фонтаны, башня Бурдж Халифа, рестораны, игровые зоны и многое другое.
Трансфер в Дубай Молл
Трансфер в Дубай Молл
Трансфер в Дубай Молл
Трансфер в Дубай Молл
Трансфер в Дубай Молл
Трансфер в Дубай Молл
Трансфер в Дубай Молл
Трансфер в Дубай Молл
Ближайшие даты:
30
окт
1
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6
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8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа поездки:

  • 12:00 — Сбор из отеля.
  • Трансфер в Дубай Молл.
  • Свободное время (около 8 часов).
  • 20:00 — Обратный трансфер в отель.

Важная информация:

  • Возьмите с собой деньги на личные расходы.
  • Возьмите тёплые вещи — в транспорте и помещениях работают кондиционеры.

Понедельник, среда, суббота в 12:00 - 20:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в Дубай Молл и обратно
Что не входит
  • Русскоговорящий сопровождающий
  • Питание
  • Входные билеты
  • Личные расходы
  • Индивидуальный трансфер (максимум 6 человек): 250 USD — 8 часов
  • 300 USD — 10 часов
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 12:00 - 20:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой деньги на личные расходы.
  • Возьмите тёплые вещи — в транспорте и помещениях работают кондиционеры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
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