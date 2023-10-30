Отправляйтесь на прогулку по самому большому торговому центру — Дубай Моллу.
Это отличное место для шоппинга и времяпрепровождения: на его территории расположился огромный аквариум, водопад «Ныряльщики за жемчугом», знаменитые фонтаны, башня Бурдж Халифа, рестораны, игровые зоны и многое другое.
Это отличное место для шоппинга и времяпрепровождения: на его территории расположился огромный аквариум, водопад «Ныряльщики за жемчугом», знаменитые фонтаны, башня Бурдж Халифа, рестораны, игровые зоны и многое другое.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
1
ноя
ноя
3
ноя
ноя
6
ноя
ноя
8
ноя
ноя
10
ноя
ноя
13
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа поездки:
- 12:00 — Сбор из отеля.
- Трансфер в Дубай Молл.
- Свободное время (около 8 часов).
- 20:00 — Обратный трансфер в отель.
Важная информация:
- Возьмите с собой деньги на личные расходы.
- Возьмите тёплые вещи — в транспорте и помещениях работают кондиционеры.
Понедельник, среда, суббота в 12:00 - 20:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в Дубай Молл и обратно
- Что не входит
- Русскоговорящий сопровождающий
- Питание
- Входные билеты
- Личные расходы
- Индивидуальный трансфер (максимум 6 человек): 250 USD — 8 часов
- 300 USD — 10 часов
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда, суббота в 12:00 - 20:00.Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой деньги на личные расходы.
- Возьмите тёплые вещи — в транспорте и помещениях работают кондиционеры
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы
Групповые
На весь день
Популярные места
Похожие туры из Рас-эль-Хаймы
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Посетить город с приставкой «самый-самый», полюбоваться его красотами и проникнуться историей станы
на ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Завтра
4 ноя
5 ноя
6 ноя
$300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия в мини-группе
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
в торговом центре «АльХамра Молл»
Завтра
31 окт
1 ноя
3 ноя
$75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$362.50 за всё до 4 чел.