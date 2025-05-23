Мои заказы

Экскурсии из аэропорта Шарджи

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Шардже на русском языке, цены от $65, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Дубай - первая встреча (из Шарджи)
На машине
8 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
С Шарджи в Дубай, забираем с аэропорта или отеля
9 часов
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
С Шарджи в Дубай, забираем с аэропорта или отеля
Начало: По договоренности, можем обсудить выбрать с аэропо...
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
$450$500 за всё до 4 чел.
Круглосуточный трансфер: аэропорт SHJ - Дубай, Абу-Даби и другие города
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Круглосуточный трансфер: аэропорт SHJ - Дубай, Абу-Даби и другие города
Начало: Аэропорт SHJ
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$65 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    23 мая 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Дата посещения: 16 апреля 2025
    Прекрасная экскурсия, отличный гид. Рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    20 августа 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Хотим выразить благодарность за прекрасную экскурсию. Это было чудесное погружение в историю и культуру, очень приятное времяпровождения. Очень хороший гид
    читать дальше

    Алексей, внимательно к нам относился. Данная экскурсия отличный вариант как и для прилетевших туристов, так и для людей посетивших страну транзитом с длительной пересадкой, очень рекомендую.

  • О
    Олеся
    23 июля 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Спасибо Алексею, встретил в аэропорту и вернул обратно через 8 часов, была проездом. Показал город и достопримечательности, походили, пофотографировали, рассказал
    читать дальше

    все о городе и его основании, а так же о основателях, а так же много чего интересного. Однозначно рекомендую всем воспользоваться его услугами.

  • С
    Сергей
    14 мая 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Отличный человек, замечательная экскурсия. Все устроило на все 100%. Рекомендую.
  • С
    Софья
    19 апреля 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Спасибо огромное Алексею,за чудесный проведенный день!
  • О
    Ольга
    17 апреля 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    У нас был длинный транзит в аэропорту Шарджа и мы решили скоротать время на экскурсии. Выбрали Дубай. Хочется поблагодарить Алексея.
    читать дальше

    Быстро откликнулся на заказ, согласовали время встречи, за неделю до экскурсии еще раз связались. В аэропорт приехал заранее и встречал нас на выходе. Обратно тоже доставил нас своевременно. Прекрасно провел экскурсию. Рассказывал то, что нам было интересно, легко отвечал на вопросы связанные как с историей, но и с современным укладом жизни. Интересно общаться с человеком, который живет в этой стране много лет.

  • Г
    Гузель
    8 апреля 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Нашем гидом был Алексей, благодарим его за аккуратность в вождении и умении находить удобные места для проезда и парковки в
    читать дальше

    труднодоступных местах Дубая. 😉 Вся экскурсия была информативная и интересная, многое узнали о Эмиратах, тем более когда ты едешь в небольшой компании то и соответственно уровень коммуникации гида с путешественниками он очень заметен сразу. Рекомендую и советую команду Юрия в качестве гидов в ОАЭ 🇦🇪

    Нашем гидом был Алексей, благодарим его за аккуратность в вождении и умении находить удобные места дляНашем гидом был Алексей, благодарим его за аккуратность в вождении и умении находить удобные места для
  • К
    Ксения
    6 марта 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Мы ездили с Алексеем.
    Провели интересно и очень душевно день. Так как с нами был ребенок (5 лет), то план пришлось
    читать дальше

    поменять по ходу. Алексей подстроился под наши пожелания, подсказал лучшие варианты, интересно рассказывал про разные места и город в целом. Мы очень довольны, в следующий раз снова обратимся и будем рекомендовать друзьям.

    Мы ездили с АлексеемМы ездили с АлексеемМы ездили с Алексеем
  • М
    Марина
    25 января 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Алексей, добрый день. Вы очень приятный, общительный человек, сумевший показать за короткое время привлекательные места, и заинтересовать супергородом.
    В самолёте уже поняла… Надо вернуться! Спасибо!!!
    Марина и Михаил.
    Алексей, добрый день. Вы очень приятный, общительный человек, сумевший показать за короткое время привлекательные места, иАлексей, добрый день. Вы очень приятный, общительный человек, сумевший показать за короткое время привлекательные места, иАлексей, добрый день. Вы очень приятный, общительный человек, сумевший показать за короткое время привлекательные места, и
  • Е
    Екатерина
    22 января 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Отличный вариант, чтобы познакомиться с Дубаем! Всего за 8 часов мы увидели столько, что сами бы не объехали и за 3 дня. Алексей - отличный гид, обладающий огромнейшим объемом знаний о стране и интересный собеседник. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елизавета
    7 января 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Я поставила 4 звезды, потому что мы были на экскурсии с маленьким ребенком и попали в сильные пробки. К сожалению,
    читать дальше

    это подпортило впечатление. Советую заранее проконсультироваться с гидом насчет времени, чтобы так не попадать. В остальном все хорошо, пунктуально, с комфортом.

  • О
    Оксана
    4 января 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Большое спасибо Алексею за индивидуальную экскурсию по Дубаю. Было познавательно и интересно. Продуктивно провели время стыковки между рейсами, все успели 😉.
    Большое спасибо Алексею за индивидуальную экскурсию по Дубаю. Было познавательно и интересно. Продуктивно провели время стыковкиБольшое спасибо Алексею за индивидуальную экскурсию по Дубаю. Было познавательно и интересно. Продуктивно провели время стыковкиБольшое спасибо Алексею за индивидуальную экскурсию по Дубаю. Было познавательно и интересно. Продуктивно провели время стыковкиБольшое спасибо Алексею за индивидуальную экскурсию по Дубаю. Было познавательно и интересно. Продуктивно провели время стыковкиБольшое спасибо Алексею за индивидуальную экскурсию по Дубаю. Было познавательно и интересно. Продуктивно провели время стыковки
  • Е
    Елена
    9 декабря 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Большое спасибо Алексею за отлично проведенный день в Дубае. Познавательно и интересно. В копилку лучших воспоминаний!
    Большое спасибо Алексею за отлично проведенный день в Дубае. Познавательно и интересно. В копилку лучших воспоминаний!Большое спасибо Алексею за отлично проведенный день в Дубае. Познавательно и интересно. В копилку лучших воспоминаний!Большое спасибо Алексею за отлично проведенный день в Дубае. Познавательно и интересно. В копилку лучших воспоминаний!
  • А
    Алина
    6 декабря 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Большое спасибо Алексею за организацию экскурсии по Дубаю для родителей, они остались очень довольны. Встреча из Аэропорта Шарджи состоялась четко
    читать дальше

    в заявленное время, за половину дня между стыковочными рейсами им удалось посмотреть основные достопримечательности, пофотографироваться, вкусно перекусить. Самостоятельно в незнакомом большом городе без сопровождающего сделать это довольно сложно. Надеюсь, что в будущем еще ни раз удастся воспользоваться вашими услугами)

  • А
    Андрей
    1 декабря 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Экскурсия с гидом Алексеем началась в аэропорту Шарджи, где у нас была стыковка между рейсами более 16 часов. Он нас
    читать дальше

    встретил, усадил в машину и повез в Дубай. Официальная продолжительность экскурсии 8 часов, но у нас она продолжалась более 9. Посмотрели основные достопримечательности
    этого города будущего, очень большое впечатление произвели огромные небоскребы и их оригинальная архитектура. Алексей очень много рассказал об ОАЭ как в новейшей истории, так и и о стране в прошлые времена. Время пролетело незаметно и вот пришла пора возвращаться в аэропорт. Экскурсия прекрасно заполнила время стыковки между рейсами. Огромное спасибо Алексею, он заставил пересмотреть мои взгляды на ОАЭ как на нефтедобывающую страну в пустыне. Оказалось, что эта страна уверенно смотрит в будущее и не связывает это будущее только с нефтью.

  • Е
    Елена
    23 ноября 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Получилось очень душевное путешествие в Дубай. Интересный рассказ, не перегружен датами, все самое важное и интересное. Спасибо большое Алексею!
  • Т
    Татьяна
    16 ноября 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Мы уже не первый раз обращаемся к ребятам и опять все на высоте! Сегодня с нами была Майя, нам очень понравилась, замечательный, открытый человек! Спасибо за отлично проведенный день!
  • С
    Сергей
    6 ноября 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Из всех экскурсий, что мы покупали, пока были в ОАЭ, эта была лучшей
  • С
    Светлана
    4 ноября 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Спасибо Дамиру за экскурсию. Познавательно, пунктуально, комфортно.
  • В
    Владимир
    1 ноября 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    К нам в гиды приехал Алексей! Знающий и любящий страну, интереснейший рассказчик и замечательный человек,показал и рассказал нам про Дубай
    читать дальше

    много нового и интересного! На комфортабельном авто провез по красивым местам, терпеливо подождал наш нудный шопинг! Рекомендую ДА!!! Пять звезд безусловно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дубай - первая встреча (из Шарджи)
  2. С Шарджи в Дубай, забираем с аэропорта или отеля
  3. Круглосуточный трансфер: аэропорт SHJ - Дубай, Абу-Даби и другие города
Какие места ещё посмотреть в Шардже
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. LegoLand
  2. Парк Warner Bros. World
  3. Атлантис
  4. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Шардже в ноябре 2025
Сейчас в Шардже в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Из аэропорта», 47 ⭐ отзывов, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь