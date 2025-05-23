Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
С Шарджи в Дубай, забираем с аэропорта или отеля
Начало: По договоренности, можем обсудить выбрать с аэропо...
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
$450
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Круглосуточный трансфер: аэропорт SHJ - Дубай, Абу-Даби и другие города
Начало: Аэропорт SHJ
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$65 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна23 мая 2025Дубай - первая встреча (из Шарджи)Дата посещения: 16 апреля 2025Прекрасная экскурсия, отличный гид. Рекомендую!
- ДДмитрий20 августа 2025Хотим выразить благодарность за прекрасную экскурсию. Это было чудесное погружение в историю и культуру, очень приятное времяпровождения. Очень хороший гид
- ООлеся23 июля 2025Спасибо Алексею, встретил в аэропорту и вернул обратно через 8 часов, была проездом. Показал город и достопримечательности, походили, пофотографировали, рассказал
- ССергей14 мая 2025Отличный человек, замечательная экскурсия. Все устроило на все 100%. Рекомендую.
- ССофья19 апреля 2025Спасибо огромное Алексею,за чудесный проведенный день!
- ООльга17 апреля 2025У нас был длинный транзит в аэропорту Шарджа и мы решили скоротать время на экскурсии. Выбрали Дубай. Хочется поблагодарить Алексея.
- ГГузель8 апреля 2025Нашем гидом был Алексей, благодарим его за аккуратность в вождении и умении находить удобные места для проезда и парковки в
- ККсения6 марта 2025Мы ездили с Алексеем.
Провели интересно и очень душевно день. Так как с нами был ребенок (5 лет), то план пришлось
- ММарина25 января 2025Алексей, добрый день. Вы очень приятный, общительный человек, сумевший показать за короткое время привлекательные места, и заинтересовать супергородом.
В самолёте уже поняла… Надо вернуться! Спасибо!!!
Марина и Михаил.
- ЕЕкатерина22 января 2025Отличный вариант, чтобы познакомиться с Дубаем! Всего за 8 часов мы увидели столько, что сами бы не объехали и за 3 дня. Алексей - отличный гид, обладающий огромнейшим объемом знаний о стране и интересный собеседник. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлизавета7 января 2025Я поставила 4 звезды, потому что мы были на экскурсии с маленьким ребенком и попали в сильные пробки. К сожалению,
- ООксана4 января 2025Большое спасибо Алексею за индивидуальную экскурсию по Дубаю. Было познавательно и интересно. Продуктивно провели время стыковки между рейсами, все успели 😉.
- ЕЕлена9 декабря 2024Большое спасибо Алексею за отлично проведенный день в Дубае. Познавательно и интересно. В копилку лучших воспоминаний!
- ААлина6 декабря 2024Большое спасибо Алексею за организацию экскурсии по Дубаю для родителей, они остались очень довольны. Встреча из Аэропорта Шарджи состоялась четко
- ААндрей1 декабря 2024Экскурсия с гидом Алексеем началась в аэропорту Шарджи, где у нас была стыковка между рейсами более 16 часов. Он нас
- ЕЕлена23 ноября 2024Получилось очень душевное путешествие в Дубай. Интересный рассказ, не перегружен датами, все самое важное и интересное. Спасибо большое Алексею!
- ТТатьяна16 ноября 2024Мы уже не первый раз обращаемся к ребятам и опять все на высоте! Сегодня с нами была Майя, нам очень понравилась, замечательный, открытый человек! Спасибо за отлично проведенный день!
- ССергей6 ноября 2024Из всех экскурсий, что мы покупали, пока были в ОАЭ, эта была лучшей
- ССветлана4 ноября 2024Спасибо Дамиру за экскурсию. Познавательно, пунктуально, комфортно.
- ВВладимир1 ноября 2024К нам в гиды приехал Алексей! Знающий и любящий страну, интереснейший рассказчик и замечательный человек,показал и рассказал нам про Дубай
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Из аэропорта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шардже
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Шардже в ноябре 2025
Сейчас в Шардже в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Из аэропорта», 47 ⭐ отзывов, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь