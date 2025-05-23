читать дальше

встретил, усадил в машину и повез в Дубай. Официальная продолжительность экскурсии 8 часов, но у нас она продолжалась более 9. Посмотрели основные достопримечательности

этого города будущего, очень большое впечатление произвели огромные небоскребы и их оригинальная архитектура. Алексей очень много рассказал об ОАЭ как в новейшей истории, так и и о стране в прошлые времена. Время пролетело незаметно и вот пришла пора возвращаться в аэропорт. Экскурсия прекрасно заполнила время стыковки между рейсами. Огромное спасибо Алексею, он заставил пересмотреть мои взгляды на ОАЭ как на нефтедобывающую страну в пустыне. Оказалось, что эта страна уверенно смотрит в будущее и не связывает это будущее только с нефтью.