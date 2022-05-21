Автомобильная экскурсия в мини-группе по Северным Эмиратам. Шесть эмиратов из семи за один день! Увидите все природные зоны Эмиратов: солончаки, пустыни, горы и даже саванну.

Начинаем большое путешествие с самого известного из эмиратов – Дубая. Далее знакомство с Шарджей, который был назван культурной столицей арабского мира. Увидим знаменитый памятник Корану. Затем, через пустыню, приедем в горы Фуджейры. Посетим традиционный рынок. Вас восхитит яркость красок персидских ковров и разнообразие экзотических фруктов, выращенных в местных оазисах. После короткая остановка будет на смотровой площадке у каньона.

Сделаем остановку в отеле на берегу Индийского океана, где можно будет пообедать и искупаться в водах Оманского залива. Остановимся покормить верблюдов, пройдемся по красным пескам Рас Эль Хаймы, увидим скромные ладшафты Умм Аль Кувейна и к вечеру вернемся обратно, замкнув кольцо большого путешествия по Северным Эмиратам.

Обратите внимание!

Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби и Фуджейре на групповые экскурсии.

Вы можете подъехать на такси к ближайшему отелю в Дубаи.