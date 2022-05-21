Большое путешествие по шести Северным Эмиратам

Вы увидите шесть северных Эмиратов: Дубай, Шарджу, Аджман, Фуджайру, Рас-эль-Хайму и Умм-эль-Кайвайн

Вы увидите шесть северных Эмиратов: Дубай, Шарджу, Аджман, Фуджайру, Рас-эль-Хайму и Умм-эль-Кайвайн.

Посмотрите на культурную столицы ОАЭ, которая находится в городе Шарджа.

Вас ждут остановка на смотровой площадке горного каньона, кормление верблюдов, обед в отеле шейха, купание в заливе Индийского океана и многое другое.

В течение поездки вы поближе познакомитесь с культурой и природой страны, узнаете уникальные факты о быте жителей ОАЭ.
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам

Что вас ожидает 🤩

  • Дубай
  • Шардж
  • Памятник Корану
  • Аджман
  • Фуджайра
  • Рас-эль-Хайма
  • Умм-эль-Кайвайн
Автомобильная экскурсия в мини-группе по Северным Эмиратам. Шесть эмиратов из семи за один день! Увидите все природные зоны Эмиратов: солончаки, пустыни, горы и даже саванну.
Начинаем большое путешествие с самого известного из эмиратов – Дубая. Далее знакомство с Шарджей, который был назван культурной столицей арабского мира. Увидим знаменитый памятник Корану. Затем, через пустыню, приедем в горы Фуджейры. Посетим традиционный рынок. Вас восхитит яркость красок персидских ковров и разнообразие экзотических фруктов, выращенных в местных оазисах. После короткая остановка будет на смотровой площадке у каньона.
Сделаем остановку в отеле на берегу Индийского океана, где можно будет пообедать и искупаться в водах Оманского залива. Остановимся покормить верблюдов, пройдемся по красным пескам Рас Эль Хаймы, увидим скромные ладшафты Умм Аль Кувейна и к вечеру вернемся обратно, замкнув кольцо большого путешествия по Северным Эмиратам.

Обратите внимание!

Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби и Фуджейре на групповые экскурсии.
Вы можете подъехать на такси к ближайшему отелю в Дубаи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отелей
  • Услуги гида
  • Обед: шведский стол
  • Отдых на пляже отеля на побережье Индийского океана
Что не входит
  • Личные расходы туристов
  • Прокат масок и трубок для снорклинга
  • Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби и Фуджейре
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Место начала и завершения?
Встреча в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание!
  • Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби и Фуджейре на групповые экскурсии.
  • Вы можете подъехать на такси к ближайшему отелю в Дубаи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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