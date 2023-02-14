Величественный Абу-Даби с обедом

Приглашаем вас отправиться в один из самых красивых городов

5
7 отзывов
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Приглашаем вас отправиться в один из самых красивых городов в мире. Столица ОАЭ удивительно легко соединяет современную архитектуру с древними восточными традициями.

Здесь вы увидите и уникальные небоскребы, некоторые из которых включены в книгу рекордов Гиннесса, и роскошные мечети, и местный рынок. По четвергам у вас есть возможность посетить удивительный Президентский дворец.
Величественный Абу-Даби с обедом
Величественный Абу-Даби с обедом
Величественный Абу-Даби с обедом
Величественный Абу-Даби с обедом
Величественный Абу-Даби с обедом
Величественный Абу-Даби с обедом

Что вас ожидает 🤩

  • Вы увидите Небоскрёб «Capital Gate» (Падающая башня), Capital Gate вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, как здание с самым большим наклоном в мире 18 градусов
  • Вы увидите круглый небоскрёб Al Dar
  • Финиковый рынок - посещение
  • Мечеть Шейха Заеда - посещение
  • Деревня наследия Heritage Village - посещение
  • Обед в арабском ресторане 5* (шведский стол)
  • Отель Emirates Palace 5* и дворец президента (по возможности)
  • Центральной площади символов арабского мира Аль Иттихад - обзорное
  • Президентский дворец - *Qasr Al Watan * (посещение только в четверг)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа наших экскурсий разработана специальным образом, чтобы вы посетили самые основные достопримечательности, а экскурсионный тур не был для Вас утомительным.
Наша команда профессионалов сделает ваше путешествие самым ярким и запоминающимся, чтобы у вас обязательно возникло желание вернуться вновь в прекрасные Эмираты.
Абу-Даби – столица Объединённых Арабских Эмиратов. Это самый большой и богатый Эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени. Мы предоставляем возможность увидеть неповторимые достопримечательности эмирата Абу-Даби, сочетающих в себе грандиозный размах богатого нефтяного государства и наследие восточных традиций.

Программа экскурсии:

  • Вы увидите небоскрёб «Capital Gate» (Падающая башня), Capital Gate вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, как здание с самым большим наклоном в мире 18 градусов;
  • Вы увидите круглый небоскрёб Al Dar;
  • Мечеть Шейха Заеда — посещение;
  • Финиковый рынок — посещение;
  • Деревня наследия Heritage Village — посещение;
  • Обед в ресторане (шведский стол);
  • Отель Emirates Palace5* и дворец президента (фото-стоп по возможности);
  • На центральной площади символы арабского мира Аль Иттихад — обзорное;
  • Обзорное посещение «Ferrari World» — тематического парка аттракционов автомобилей «Ferrari» (бутик сувенирной продукции).

Примечание:

  • Стоимость экскурсии указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман.
  • Для туристов, проживающих в Эмиратах – Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма – стоимость экскурсии уточняется дополнительно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отеля и обратно для туристов, проживающих в Шарджа, Дубай и Аджман
  • Обед (шведский стол)
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Безлимитная вода
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель для туристов, проживающих в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
  • Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити,Palm Jumeirah не осуществляется. Просим подъезжать к Marina View Hotel
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
14 фев 2023
Все очень понравилось. Особо благодарны гиду Александру. Он очень интересно, грамотно и понятно рассказывал о достопримечательностях Абу-Даби.
З
5 фев 2023
Поездка - огонь. Все очень интересно, комфортно,удобно, легко.
Экскурсовод - профи
А
2 дек 2022
Очен. Понравилась экскурсия! Отличный экскурсовод Бахтияр!!! Ему огромное спасибо!
Мне было мало времени на этнографический музей. Не успела обойти мастерские. Остальное отлично!
Спасибо!
И прекрасный водитель, трансфер от отеля на место сбора …
Благодарим всех, кто причастен!
С уважением Альфия
А
28 дек 2022
К
27 ноя 2022
Потрясающая экскурсия. Четко всё организовано по времени. Хороший экскурсовод, насыщенная экскурсия. Очень рекомендую организацию и саму экскурсию!
Л
8 ноя 2022
Д
24 июня 2022
Отличная экскурсия, очень грамотный и интересный гид, и самое главное терпеливый. Все прошло на 5+

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