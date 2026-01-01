Билеты
Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек
Начало: Al Noor Island - Sharjah - United Arab Emirates
$10 за билет
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечерней Шарджи
Ночная подсветка мечетей, современное искусство и прогулка по тропическому острову
14 янв в 15:30
15 янв в 15:30
$231
$271 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Остров Аль-Нур и жемчужины культурного эмирата
Знакомимся с Шарджей на насыщенной экскурсии
14 янв в 14:30
15 янв в 14:30
$301 за всё до 6 чел.
