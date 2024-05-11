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20%
Групповая
6 часов
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
«В завершении экскурсии, вас ждёт ужин в деревне бедуинов, великолепная шоу-программа, катание на верблюдах»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
Групповая
6 часов
Катание на квадроциклах в пустыне Шарджи: адреналин и незабываемые эмоции
Насладитесь захватывающим катанием на квадроциклах по пустыне Шарджи. Ощутите адреналин и свободу, управляя мощным квадроциклом самостоятельно
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00 -21:00
Завтра в 14:00
14 июня в 14:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
14 июня в 14:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 мая 2024Отлично
- AANDREY10 октября 2021Понравилось кататься на квадрацикле, дали большой полноприводный квадрик, он самый удобный и нигде не застревает. Моей девушке не очень понравилось,
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «На верблюдах»
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
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