Прогулки на верблюдах из Шарджи

Найдено 3 экскурсии в категории «На верблюдах» в Шардже на русском языке, цены от $37, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пустынное Сафари в Дубае с ужином, шоу и катанием на верблюдах
🐫 На верблюдах
скидка
20%
Групповая
6 часов
92 отзыва
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
«В завершении экскурсии, вас ждёт ужин в деревне бедуинов, великолепная шоу-программа, катание на верблюдах»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
Пустынное сафари на квадроциклах с ужином, шоу и катанием на верблюдах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
3 отзыва
Катание на квадроциклах в пустыне Шарджи: адреналин и незабываемые эмоции
Насладитесь захватывающим катанием на квадроциклах по пустыне Шарджи. Ощутите адреналин и свободу, управляя мощным квадроциклом самостоятельно
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00 -21:00
Завтра в 14:00
14 июня в 14:00
$70 за человека
Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
14 июня в 14:00
$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином, шоу и катанием на верблюдах
    Отлично
  • A
    ANDREY
    10 октября 2021
    Пустынное сафари на квадроциклах с ужином, шоу и катанием на верблюдах
    Понравилось кататься на квадрацикле, дали большой полноприводный квадрик, он самый удобный и нигде не застревает. Моей девушке не очень понравилось,
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    т. к. я очень быстро ехал, ей было страшно. Скажу, что лучше ехать одному, так вас никто не будет дёргать за спину. Невероятная поездка на джипе по дюнам, побывали словно на гонках.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «На верблюдах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Пустынное сафари на квадроциклах с ужином, шоу и катанием на верблюдах
  3. Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "На верблюдах" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 70 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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