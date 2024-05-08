Маскат. Большая история неизвестного города

Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
Жители Омана обладают уникальными знаниями о местной культуре, недоступными большинству гостей Маската. На несколько часов вы погрузитесь в секретный мир столицы. Вас ждут главные достопримечательности и скрытые уголки города.

Станьте частью
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восточной сказки и откройте для себя настоящую страну во всех её красках и контрастах.

Вы узнаете, как создавался и строился современный Маскат, как живущие здесь люди совмещают старое и новое.

Посетите величественную мечеть Султана Кабуса, Королевскую оперу, район Маттрах и Султанский дворец Аль-Алам. Узнайте, почему женщина в Омане не тень мужчины, а полноправный член исламского общества. Полюбуйтесь набережной и яхтами султана, насладитесь ароматами ладана на местном рынке. Откройте для себя историю купеческого сословия страны и старинные арабские двери.

Погрузитесь в историю древних династий и узнайте, как жил один из самых богатых людей своего времени

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Эксклюзивные знания от местных жителей
  2. 🏛️ Уникальные исторические и культурные объекты
  3. 🕌 Посещение величественной мечети Султана Кабуса
  4. 🎶 Королевская опера и её музыкальные сокровища
  5. 🌊 Прекрасные виды на набережной Маттрах
  6. 🛍️ Возможность приобрести уникальные сувениры

Что можно увидеть

  • Мечеть Султана Кабуса
  • Королевская опера
  • Район Маттрах
  • Центральная улица Маттраха
  • Королевская часть старого Маттраха
  • Султанский дворец Аль-Алам
Маскат. Большая история неизвестного города
Маскат. Большая история неизвестного города
Маскат. Большая история неизвестного города
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • История Омана и знакомство с его традициями — как древними, так и неочевидными. Вы узнаете, как создавался и строился современный Маскат. Каким образом живущие здесь люди совмещают старое и новое. И как на одной территории мирно сосуществуют арабская, африканская и индийская культуры.
  • Мечеть Султана Кабуса — величественный символ начала эпохи Возрождения для когда-то великой Арабской цивилизации. Вы поймёте, почему женщина в Омане НЕ тень мужчины, а полноправный член исламского общества. Узнаете, при чём тут Испания и французские католики. Услышите забавную легенду о том, какую роль сыграли бактерии в изготовлении самого большого ковра в мире.
  • Королевская опера, которая не совсем опера, а скорее центр культурного развития оманского султаната. Вы увидите несколько уникальных музыкальных инструментов и духовые из личной коллекции султана. А также послушаете о серьёзном влиянии оманских сундуков для приданого на дизайн помещений.
  • Район Маттрах — сердце Маската. Туда мы отправимся по приморской дороге, которую обступают малыши-мангры. Вы полюбуетесь прекрасной набережной и яхтами султана, насладитесь ароматами ладана и других арабских благовоний на местном рынке.
  • Центральная улица Маттраха. Обсудим историю купеческого сословия страны. Рассмотрим старинные арабские двери, которые являются отдельной составляющей арабской культуры. Поищем дорогие сувениры — золото для женщин, серебро для мужчин.
  • Королевская часть старого Маттраха. Вас окружит история древних династий. При посещение дома семьи Аль Зубайр вы узнаете, как жил один из самых богатых людей своего времени и какой бесценный подарок он сделал народу Омана.
  • Султанский дворец Аль-Алам и оманская «Красная площадь» с красивым архитектурным комплексом, у которого своя интересная история. На берегу Оманского залива мы полюбуемся стремительными чайками, греющимися на солнце крабами и, если повезёт, увидим черепах, лениво качающихся на волнах.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле MG5, услуги гида
  • Экскурсию в Королевской опере проводят её сотрудники на английском языке. Но вас будет сопровождать наш русскоговорящий гид. Билеты в оперу оплачиваются дополнительно — 10$ с человека.

Требования к одежде для посещения мечети

Мужчинам полагается быть в брюках, не в шортах. Женщинам — в длинных (до щиколоток) брюках или юбках, блузах с рукавами до кистей рук. Также необходимо иметь платок или лёгкий шарф, полностью закрывающий волосы и шею. Можно взять одежду напрокат в самой мечети. Требований к обуви нет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
Д
8 мая 2024
Отличные локации и рассказ Амаль!
N
6 мая 2024
Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.
Александр
5 мая 2024
Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
М
16 апр 2024
Маскат влюбил в себя за один день, все благодаря выбранной экскурсии. Т. к. о городе до поездки мы не знали ничего, то всецело доверились нашему гиду, в итоге увидели потрясающе
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красивые места, купили халву там, где ее покупают местные, а не туристы, узнали не только историческую информацию, но и особенности жизни в Омане в настоящее время, наш гид Женя ответила на все наши вопросы. Вишенкой на торте стала поездка на тихий красивый пляж, с потрясающим подводным миром, мы заранее уточнили будет ли у нас такая возможность, и нам ее предоставили на высшем уровне, Женя взяла с собой пляжные зонтики и стулья, а самое главное маску для плавания, за что отдельное большое спасибо!

Николай
7 апр 2024
Нам очень сильно повезло с нашим гидом. Буквально через несколько минут тебе кажется, что ты знаком с Амаль уже очень давно. Интересный рассказ об Омане, удивительные красивые места, масса познавательной
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информации обо всем что хотелось узнать. Время пролетело незаметно. Рекомендую Амаль всем, кто хотел бы познакомиться с этой удивительной страной. Амаль удалось передать свою любовь к этой "восточной сказке" и нам. Спасибо огромное.

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