читать дальше

красивые места, купили халву там, где ее покупают местные, а не туристы, узнали не только историческую информацию, но и особенности жизни в Омане в настоящее время, наш гид Женя ответила на все наши вопросы. Вишенкой на торте стала поездка на тихий красивый пляж, с потрясающим подводным миром, мы заранее уточнили будет ли у нас такая возможность, и нам ее предоставили на высшем уровне, Женя взяла с собой пляжные зонтики и стулья, а самое главное маску для плавания, за что отдельное большое спасибо!