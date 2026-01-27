В Варвара Вади-Шаб и пещерный водопад: природные шедевры Омана Красивое место). Поплавали, попрыгали с небольшого водопада. Проводник очень приятный: в непромокаемом рюкзаке перенес мой телефон, пока плыли в пещеру, пофотографировал нас. Доброжелательный и позитивный.

Место, достойное посещения.

Е Егор Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма Экскурсия была потрясающая! Удалось насытиться положительными эмоциями,насладиться живописными видами и наделать множество классных фотографий. Я в восторге,огромное спасибо!)

V Vinay Вади-Шаб и пещерный водопад: природные шедевры Омана Вади-Шаб был захватывающим и веселым местом. Виды были фантастическими, а переплывать канал вплавь было весело и увлекательно. Мы отлично провели время. Наш гид был великолепен и позаботился о том, чтобы наше путешествие не было скучным. Я бы настоятельно рекомендовал.

Г Глория Вади-Шаб и пещерный водопад: природные шедевры Омана Потрясающая поездка с отличным гидом, я наслаждалась его прекрасными историями и знаниями. Настоятельно рекомендую

М Муштаак Вади-Шаб и пещерный водопад: природные шедевры Омана читать дальше давал нам советы. Он был внимательным и знающим, отвечал на наши вопросы. Он был терпелив с нами и делал перерывы по мере необходимости. Тур в целом прошел замечательно, и я бы хотел заказать его еще раз. Экскурсовод был информативен от начала до конца. Он следил за тем, чтобы мы получали достаточное количество воды, и всю дорогу