Групповая
до 15 чел.
Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма
Хайкинг к природный бирюзовым бассейнам и секретная пещера с водопадом
Начало: У вашего отеля/аэрапорта
«Пещера с водопадом (по желанию)»
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
17 мар в 08:00
19 мар в 08:00
$99 за человека
Групповая
Вади-Шаб и пещерный водопад: природные шедевры Омана
Начало: Р6КХ+П53, 17, Тиви, Оман, Вади Шаб Парковка перепо...
«Это уникальное природное место славится живописным водопадом, расположенным внутри пещеры»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 14:00 (время согласовывайте с гидом)
Завтра в 07:00
14 мар в 07:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Марсианский каньон и озеро от упавшей звезды - из Маската
Побывать в тропическом оазисе, отыскать скрытую пещеру с водопадом и искупаться среди гор
Начало: У вашего отеля
«Лёгкий треккинг по каньону среди скал и пальмовых оазисов, купание в природных бассейнах и посещение скрытой пещеры с водопадом»
Завтра в 09:00
14 мар в 09:00
$340 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара27 января 2026Красивое место). Поплавали, попрыгали с небольшого водопада. Проводник очень приятный: в непромокаемом рюкзаке перенес мой телефон, пока плыли в пещеру, пофотографировал нас. Доброжелательный и позитивный.
Место, достойное посещения.
- ЕЕгор5 декабря 2025Экскурсия была потрясающая! Удалось насытиться положительными эмоциями,насладиться живописными видами и наделать множество классных фотографий. Я в восторге,огромное спасибо!)
- VVinay27 июля 2025Вади-Шаб был захватывающим и веселым местом. Виды были фантастическими, а переплывать канал вплавь было весело и увлекательно. Мы отлично провели время. Наш гид был великолепен и позаботился о том, чтобы наше путешествие не было скучным. Я бы настоятельно рекомендовал.
- ГГлория17 июня 2025Потрясающая поездка с отличным гидом, я наслаждалась его прекрасными историями и знаниями. Настоятельно рекомендую
- ММуштаак13 июня 2025Экскурсовод был информативен от начала до конца. Он следил за тем, чтобы мы получали достаточное количество воды, и всю дорогу
- ММария25 апреля 2025У нас были невероятные впечатления от знакомства с Вади-Шабом в Омане с самым дружелюбным и знающим гидом, который сделал наше приключение поистине уникальным в своем роде. Его дружелюбие, знания и отзывчивый характер действительно улучшили впечатления. Настоятельно рекомендую!
