Оман удивляет первозданной природой — и вы сможете в этом убедиться. Мы пройдём по оазису Вади-Шаб среди гор и пальм.
При желании доплывём до водопада внутри пещеры, а завершим день у карстового водоёма, который, по легенде, появился после падения звезды.
При желании доплывём до водопада внутри пещеры, а завершим день у карстового водоёма, который, по легенде, появился после падения звезды.
Описание экскурсии
Оазис Вади-Шаб
Прогуляемся по живописному каньону среди гор и пальм. Увидим реки, озёра и водопады и насладимся единением с природой. Поговорим о том, почему эти места называют «марсианским каньоном». В конце тропы находится пещера с водопадом внутри — до неё можно добраться вплавь. Если вы не захотите плыть, можно остаться на берегу, искупаться и позагорать.
Озеро Бимма
Вторая точка маршрута — карстовый водоём, который появился из-за обрушения земли, но местные жители рассказывают легенду об упавшей звезде. Здесь получаются эффектные фотографии, а желающие смогут искупаться.
Тайминг:
9:00-10:40 — дорога до оазиса
10:40-14:00 — прогулка по Вади-Шаб
14:00-14:30 — переезд до озера Бимма
14:30-15:30 — прогулка у водоёма
15:30-17:00 — обратный путь в Маскат
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia MG MG RX8
- Питание не включено в стоимость. Возьмите с собой перекус
- Важно знать: в программе запланирован пеший маршрут — около 40 минут в одну сторону; к пещере с водопадом нужно добираться вплавь (по желанию можно остаться на берегу); будет возможность искупаться в Вади-Шаб и озере Бимма
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель, аэропорт, морской порт
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 160 туристов
Меня зовут Хайтам, я родился и вырос в Маскате. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю этой страны, и я с
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