Оман удивляет первозданной природой — и вы сможете в этом убедиться. Мы пройдём по оазису Вади-Шаб среди гор и пальм. При желании доплывём до водопада внутри пещеры, а завершим день у карстового водоёма, который, по легенде, появился после падения звезды.

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Описание экскурсии

Оазис Вади-Шаб

Прогуляемся по живописному каньону среди гор и пальм. Увидим реки, озёра и водопады и насладимся единением с природой. Поговорим о том, почему эти места называют «марсианским каньоном». В конце тропы находится пещера с водопадом внутри — до неё можно добраться вплавь. Если вы не захотите плыть, можно остаться на берегу, искупаться и позагорать.

Озеро Бимма

Вторая точка маршрута — карстовый водоём, который появился из-за обрушения земли, но местные жители рассказывают легенду об упавшей звезде. Здесь получаются эффектные фотографии, а желающие смогут искупаться.

Тайминг:

9:00-10:40 — дорога до оазиса

10:40-14:00 — прогулка по Вади-Шаб

14:00-14:30 — переезд до озера Бимма

14:30-15:30 — прогулка у водоёма

15:30-17:00 — обратный путь в Маскат

Организационные детали