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над водой, просто невероятное!



Инструктор был очень профессионален и терпелив – объяснил все тонкости, помог освоиться на доске и поддерживал на протяжении всего занятия. Уже через 15–20 минут я начал уверенно держаться и наслаждаться процессом.



Место для катания потрясающее: чистая вода, живописные бухты и горные пейзажи вокруг создают особую атмосферу. Это однозначно один из лучших способов провести время в Маскате, особенно если любите активный отдых и водные виды спорта.



Оборудование новое, удобное, а безопасность на высшем уровне. Отличный вариант как для новичков, так и для тех, кто хочет попробовать что-то новое.



Рекомендую всем, кто ищет незабываемые впечатления и хочет испытать что-то действительно необычное!