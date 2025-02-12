Электрический фойл предлагает уникальную возможность парить над водой, наслаждаясь видами Маската. Участники смогут увидеть горные пейзажи, старинные рыбацкие деревушки и традиционные лодки. Экскурсия включает инструктаж по безопасности и сопровождение опытного инструктора. Это приключение подходит для тех, кто в хорошей физической форме и умеет плавать. Дети от 12 лет могут участвовать при наличии родительского разрешения. Возможна организация индивидуальных туров
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный опыт полёта над водой
- 🔒 Безопасные условия и сопровождение
- 🏞 Потрясающие виды Маската
- 📚 Интересные рассказы гида
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Горные пейзажи
- Старинные рыбацкие деревушки
- Традиционные лодки
Описание экскурсии
Красивые виды с воды:
- Вы полюбуетесь горными пейзажами на горизонте, бескрайним океаном и тихими бухтами и заливами.
- Рассмотрите старинные рыбацкие деревушки и традиционные лодки.
Рассказы гида:
- Вы узнаете историю создания фойлов и принципы их управления.
- Поймёте, почему этот вид спорта стал таким популярным и как он изменяет индустрию водных развлечений.
- Услышите об экосистеме оманского побережья, разнообразии морской флоры и фауны, а также о традиционных лодках дау и их роли в жизни рыбаков и торговцев.
Кому подойдёт активность
- Участники должны быть в хорошей форме, уметь плавать и быть готовы к умеренной физической активности.
- Катание на фойле не подходит для беременных женщин и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Организационные детали
- Мы выдаём гидрокостюмы и спасательные жилеты, проводим инструктаж по технике безопасности и обучаем катанию. Группу сопровождает катер.
- К участию допускаются дети строго с 12 лет. Они катаются на отдельном фойле в присутствии родителей или с их письменного разрешения. Каждого ребёнка обязательно сопровождает инструктор.
- В случае плохой погоды мы предложим альтернативное время или полный возврат оплаты.
- По желанию за доплату проводим фото- и видеосъёмку с катера. Детали обсудим в переписке.
- Можем организовать катание только для вашей компании — на лодке или яхте. За подробностями обращайтесь в переписку.
- Во время катания с вами буду я или другой инструктор нашей команды.
ежедневно в 08:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Shangri-La Marina
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 16:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Маскате
Мы — команда энтузиастов и профессионалов, увлечённых водными видами спорта и природной красотой Маската. Хотим дать каждому гостю возможность ощутить свободу и адреналин, скользя над волнами на электрическом фойле. ИспользуемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Артем
12 фев 2025
Это было классное водное приключение. Чувствовал свободу и легкость, как бы летал над водой. Все организовано просто и понятно, инструктор всегда был рядом, чтобы помочь. Остались только положительные эмоции. Большое спасибо!!! Рекомендую 👍
Наталья
7 фев 2025
Я в полном восторге от этого eFoil-приключения в Маскате! Это был мой первый опыт катания на гидрофойле, и я даже не представлял, насколько это увлекательно. Ощущение, когда ты буквально паришь
Входит в следующие категории Маската
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