Приготовьтесь увидеть прибрежный Маскат с самых красивых ракурсов! Вы пройдёте по живописным локациям и увидите бирюзовые бухты, скалистые острова, скрытые пляжи и высокие утёсы. Маршрут сочетает лёгкую активность, нетронутую природу и лучшие панорамные места для фотографий.
Описание экскурсии
- Встретим вас в отеле и отправимся к точке старта.
- Сопровождать вас будет фитнес-тренер международного класса, а перед хайкингом будет инструктаж.
- Вы пройдёте по горным тропам и увидите бухты Бандар-Хайран и Butterfly, расположенные недалеко друг от друга, полюбуетесь панорамными видами со смотровых площадок.
Организационные детали
- Трансфер от вашего отеля и обратно входит в стоимость.
- Продолжительность 6-8 часов с учётом дороги от отеля и обратно.
- Для участия требуется базовая физическая подготовка и отсутствие ограничений по здоровью. Тропы лёгкие, но предполагают кардионагрузку.
- Воду и лёгкий перекус выдаём каждому участнику.
- Понадобятся спортивная обувь и одежда, рюкзак (каждый участник несёт воду и перекус самостоятельно).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Маскате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 67 туристов
Я лицензированный гид в Омане. С 2015 года изучаю историю, культуру и традиции Омана, чтобы лучше понять его и делиться этими знаниями с другими. Моя цель — сделать каждое путешествие незабываемым, предлагая увлекательные экскурсии, уникальные маршруты и глубокое погружение в местную жизнь. Буду рада поделиться знаниями, опытом и страстью к Оману!
