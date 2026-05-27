Откройте для себя другой Оман — зелёный и полный природных контрастов! Сначала вы окажетесь в каньоне Вади Шаб — одном из самых красивых оазисов страны, где среди высоких скал скрываются
Описание экскурсии
9:00–10:40 — дорога из Маската
Путешествие по живописному побережью и горным районам Омана.
10:40–13:30 — прогулка по Вади Шаб
Лёгкий треккинг по каньону среди скал и пальмовых оазисов, купание в природных бассейнах и посещение скрытой пещеры с водопадом.
13:30–14:00 — переезд
14:00–15:00 — купание в Воронке Бимма
Прогулка и отдых у знаменитого карстового озера с бирюзовой водой.
15:00–18:00 — возвращение в Маскат
По пути — остановка на обед в кафе и рассказы о природе и истории региона.
Организационные детали
- Поедем на Toyota Fortuner
- Обед оплачивается дополнительно — $7 с человека
- Так как часть маршрута проходит по ущелью и мокрой поверхности, рекомендую взять специальную обувь, чтобы она не скользила по камням
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марьям — ваш гид в Маскате
Провела экскурсии для 108 туристов
Я родилась в Иране, но сейчас живу в Омане и знаю его так же хорошо, как свою родину. Магистр русского языка, изучала его в университете и свободно владею им. С 2017 года занимаюсь организацией туров и работаю гидом для русскоязычных путешественников. Открою для вас главные достопримечательности, атмосферные места и интересные факты об Омане и сделаю ваше путешествие по настоящему незабываемым.
