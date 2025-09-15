Приглашаю провести в Маскате день, полный ярких эмоций! Вы с ветерком прокатитесь на скоростном катере и лодке. Увидите, как живут мудрые и красивые дельфины в естественной среде обитания. Полюбуетесь скалистыми берегами, подышите свежим воздухом и поплаваете в одной из самых живописных бухт Оманского залива. И прогуляетесь по дворцовой площади султана Кабуса с видом на его резиденцию Аль-Алам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Морская прогулка и дельфины

Мы отправимся на пристань, сядем на скоростной катер и, рассекая волны, отправимся в море в поисках дельфинов. Встреча с дельфинами наверняка вызовет у вас бурю эмоций и детский восторг! Вы понаблюдаете, как дельфины ведут себя в привычной среде и синхронно выпрыгивают из воды.

Купание в бухте Оманского залива

Вернёмся на пристань, пересядем на лодку и минут за 15 доедем до одной из уютных бухт Оманского залива. По пути вы порадуете взор скалами и арками, а в бухте насладитесь пляжным отдыхом — солнцем, морем и белыми песком.

Резиденция Аль-Алам и дворцовая площадь

Вы увидите одну из шести резиденций султана Кабуса с фасадом из золотых и голубых колонн, которая используется для официальных мероприятий. Дворец построен частично в индийском стиле, поэтому не похож на другие здания Маската.

Организационные детали