Приглашаю провести в Маскате день, полный ярких эмоций! Вы с ветерком прокатитесь на скоростном катере и лодке. Увидите, как живут мудрые и красивые дельфины в естественной среде обитания.
Полюбуетесь скалистыми берегами, подышите свежим воздухом и поплаваете в одной из самых живописных бухт Оманского залива. И прогуляетесь по дворцовой площади султана Кабуса с видом на его резиденцию Аль-Алам.
Полюбуетесь скалистыми берегами, подышите свежим воздухом и поплаваете в одной из самых живописных бухт Оманского залива. И прогуляетесь по дворцовой площади султана Кабуса с видом на его резиденцию Аль-Алам.
Описание экскурсии
Морская прогулка и дельфины
Мы отправимся на пристань, сядем на скоростной катер и, рассекая волны, отправимся в море в поисках дельфинов. Встреча с дельфинами наверняка вызовет у вас бурю эмоций и детский восторг! Вы понаблюдаете, как дельфины ведут себя в привычной среде и синхронно выпрыгивают из воды.
Купание в бухте Оманского залива
Вернёмся на пристань, пересядем на лодку и минут за 15 доедем до одной из уютных бухт Оманского залива. По пути вы порадуете взор скалами и арками, а в бухте насладитесь пляжным отдыхом — солнцем, морем и белыми песком.
Резиденция Аль-Алам и дворцовая площадь
Вы увидите одну из шести резиденций султана Кабуса с фасадом из золотых и голубых колонн, которая используется для официальных мероприятий. Дворец построен частично в индийском стиле, поэтому не похож на другие здания Маската.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Sequoia
- Пожалуйста, возьмите с собой принадлежности для купания
- Дополнительно оплачивается аренда катера для поиска дельфинов — $50 за 1 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
Меня зовут Хайтам, я родился и вырос в Маскате. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю этой страны, и я с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличный тур, прогулка удалась, только с дельфинами не повезло - не сезон. На рыбалке провели незабываемое время, поймали рыбок среднего размера, капитан в лодке пожарил на мангале и покормил нас.
Наш
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