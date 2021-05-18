Всё о Варшаве

Полезная информация о Варшаве

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Местное время в Варшаве
23:0138
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаВаршава
По-английскиWarsaw
Это столицаВаршава является столицей Польши
Население города1 702 139 чел.
АэропортыФредерик Шопен WAW, Модлин WMI
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота113 м. от уровня моря

Где находится Варшава на карте

Варшава фото города
Варшава

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