Полезная информация о Варшаве
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Местное время в Варшаве
23:0138
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Варшава
|По-английски
|Warsaw
|Это столица
|Варшава является столицей Польши
|Население города
|1 702 139 чел.
|Аэропорты
|Фредерик Шопен WAW, Модлин WMI
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|113 м. от уровня моря
Где находится Варшава на карте
Варшава
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