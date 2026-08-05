Мы предлагаем идеальный формат знакомства с городом холмов, трамваев и азулежу. Сначала на двухэтажном автобусе по трём маршрутам: историческому центру, современным районам и к замку Святого Георгия. Выходите на любых остановках, осматривайте живописные кварталы, а потом идите на прогулку с аудиогидом под увлекательные истории от историков и журналистов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание

Красный маршрут проходит через исторический центр Лиссабона, район Белен и набережную реки Тежу.

Площадь Маркиза де Помбала — район Принсипи-Реал — ж/д вокзал Кайш-ду-Содре — рынок Рибейра (Time Out Market) — смотровая площадка «Пилар 7» — Национальный музей карет — монастырь Жеронимуш — башня Белен — мамятник первооткрывателям — Музей искусства, архитектуры и технологии / Музей электричества — доки Лиссабона — базилика Эштрела — площадь Рестаурадориш.

Синий маршрут познакомит вас с современными районами города, музеями и парками.

Площадь Маркиза де Помбала — арена Кампу-Пекену — район Посу-ду-Бишпу — океанариум — зоопарк —улица Жозе Малоя (остановка 1) —улица Жозе Малоя (остановка 2) — ТД «Эль Ко́рте Инглеес» — парк Эдуарда VII.

Зелёный маршрут поднимет вас к замку Сан-Джорди и покажет квартал Байру-Алту.

Площадь Маркиза де Помбала — площадь Рестаурадориш — площадь Мартим Мониш — замок Святого Георгия — смотровая площадка «да Граса» — пантеон — блошиный рынок Фейра да Ладра — площадь Фигейра — площадь Рестаурадориш.

Прогулка по Лиссабону с аудиогидом в вашем смартфоне по историческому центру города — районам Байша, Шиаду и Байрру-Алту.

Вы узнаете о разрушительных землетрясениях, убийствах и чудесных спасениях, географических открытиях и гениальных изобретениях португальцев. А ещё получите множество практических советов для отдыха в Лиссабоне.

Часовая обзорная поездка на автобусе в вечернее время, чтобы вы смогли насладиться красотами ночного Лиссабона.

Организационные детали

В стоимость входят билет Hop-on Hop-off на 48 часов, аудиогид-прогулка по центру Лиссабона, ночной тур по городу на автобусе (1 ч), остановки рядом с главными достопримечательностями, бесплатный Wi-Fi в автобусе и аудиогид на 8 языках

Автобусы курсируют круглый год без выходных. Первый отправляется в 9:00, последний — в 19:00. Интервал движения — обычно около 20 минут, но зависит от сезона, дорожной ситуации и городских мероприятий. В высокий сезон рейсы ходят чаще. Вечерний рейс отправляется: с мая по август — в 21:00, с сентября по апрель — в 20:00

В случае сильного дождя верхняя палуба может быть закрыта

Автобусы оборудованы местами для пассажиров на инвалидных колясках и адаптированы для маломобильных путешественников

Если планируете посещать достопримечательности, учитывайте возможные очереди в высокий сезон

Сохраняйте билет на протяжении всего срока действия — он понадобится при посадке и высадке

Нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении

Аудиогид будет доступен в любой день и время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные

Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно картой банка РФ и зарубежного банка

Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail — напишите нам, мы поможем!

(26 точек, ~2,5 ч):