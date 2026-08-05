Сначала на двухэтажном автобусе по трём маршрутам: историческому центру, современным районам и к замку Святого Георгия.
Выходите на любых остановках, осматривайте живописные кварталы, а потом идите на прогулку с аудиогидом под увлекательные истории от историков и журналистов.
Описание
Красный маршрут проходит через исторический центр Лиссабона, район Белен и набережную реки Тежу.
Площадь Маркиза де Помбала — район Принсипи-Реал — ж/д вокзал Кайш-ду-Содре — рынок Рибейра (Time Out Market) — смотровая площадка «Пилар 7» — Национальный музей карет — монастырь Жеронимуш — башня Белен — мамятник первооткрывателям — Музей искусства, архитектуры и технологии / Музей электричества — доки Лиссабона — базилика Эштрела — площадь Рестаурадориш.
Синий маршрут познакомит вас с современными районами города, музеями и парками.
Площадь Маркиза де Помбала — арена Кампу-Пекену — район Посу-ду-Бишпу — океанариум — зоопарк —улица Жозе Малоя (остановка 1) —улица Жозе Малоя (остановка 2) — ТД «Эль Ко́рте Инглеес» — парк Эдуарда VII.
Зелёный маршрут поднимет вас к замку Сан-Джорди и покажет квартал Байру-Алту.
Площадь Маркиза де Помбала — площадь Рестаурадориш — площадь Мартим Мониш — замок Святого Георгия — смотровая площадка «да Граса» — пантеон — блошиный рынок Фейра да Ладра — площадь Фигейра — площадь Рестаурадориш.
Прогулка по Лиссабону с аудиогидом в вашем смартфоне по историческому центру города — районам Байша, Шиаду и Байрру-Алту.
Вы узнаете о разрушительных землетрясениях, убийствах и чудесных спасениях, географических открытиях и гениальных изобретениях португальцев. А ещё получите множество практических советов для отдыха в Лиссабоне.
Часовая обзорная поездка на автобусе в вечернее время, чтобы вы смогли насладиться красотами ночного Лиссабона.
Организационные детали
- В стоимость входят билет Hop-on Hop-off на 48 часов, аудиогид-прогулка по центру Лиссабона, ночной тур по городу на автобусе (1 ч), остановки рядом с главными достопримечательностями, бесплатный Wi-Fi в автобусе и аудиогид на 8 языках
- Автобусы курсируют круглый год без выходных. Первый отправляется в 9:00, последний — в 19:00. Интервал движения — обычно около 20 минут, но зависит от сезона, дорожной ситуации и городских мероприятий. В высокий сезон рейсы ходят чаще. Вечерний рейс отправляется: с мая по август — в 21:00, с сентября по апрель — в 20:00
- В случае сильного дождя верхняя палуба может быть закрыта
- Автобусы оборудованы местами для пассажиров на инвалидных колясках и адаптированы для маломобильных путешественников
- Если планируете посещать достопримечательности, учитывайте возможные очереди в высокий сезон
- Сохраняйте билет на протяжении всего срока действия — он понадобится при посадке и высадке
- Нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Аудиогид будет доступен в любой день и время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно картой банка РФ и зарубежного банка
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail — напишите нам, мы поможем!
ежедневно в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00
Стоимость
|Тариф
|Стоимость
|48 часов Детский (4–12 лет) +ночной тур + аудиогид по городу
|€30
|48 часов Взрослый (13+) + ночной тур + аудиогид по городу
|€47