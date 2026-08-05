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Автобус Hop-on Hop-off + вечерняя поездка + прогулка по Лиссабону с аудиогидом

Осмотреть главные достопримечательности, пройтись по центру и увидеть максимум за 48 часов
Мы предлагаем идеальный формат знакомства с городом холмов, трамваев и азулежу.

Сначала на двухэтажном автобусе по трём маршрутам: историческому центру, современным районам и к замку Святого Георгия.

Выходите на любых остановках, осматривайте живописные кварталы, а потом идите на прогулку с аудиогидом под увлекательные истории от историков и журналистов.
Автобус Hop-on Hop-off + вечерняя поездка + прогулка по Лиссабону с аудиогидом
Автобус Hop-on Hop-off + вечерняя поездка + прогулка по Лиссабону с аудиогидом
Автобус Hop-on Hop-off + вечерняя поездка + прогулка по Лиссабону с аудиогидом

Описание

Красный маршрут проходит через исторический центр Лиссабона, район Белен и набережную реки Тежу.

Площадь Маркиза де Помбала — район Принсипи-Реал — ж/д вокзал Кайш-ду-Содре — рынок Рибейра (Time Out Market) — смотровая площадка «Пилар 7» — Национальный музей карет — монастырь Жеронимуш — башня Белен — мамятник первооткрывателям — Музей искусства, архитектуры и технологии / Музей электричества — доки Лиссабона — базилика Эштрела — площадь Рестаурадориш.

Синий маршрут познакомит вас с современными районами города, музеями и парками.

Площадь Маркиза де Помбала — арена Кампу-Пекену — район Посу-ду-Бишпу — океанариум — зоопарк —улица Жозе Малоя (остановка 1) —улица Жозе Малоя (остановка 2) — ТД «Эль Ко́рте Инглеес» — парк Эдуарда VII.

Зелёный маршрут поднимет вас к замку Сан-Джорди и покажет квартал Байру-Алту.

Площадь Маркиза де Помбала — площадь Рестаурадориш — площадь Мартим Мониш — замок Святого Георгия — смотровая площадка «да Граса» — пантеон — блошиный рынок Фейра да Ладра — площадь Фигейра — площадь Рестаурадориш.

Прогулка по Лиссабону с аудиогидом в вашем смартфоне по историческому центру города — районам Байша, Шиаду и Байрру-Алту.

Вы узнаете о разрушительных землетрясениях, убийствах и чудесных спасениях, географических открытиях и гениальных изобретениях португальцев. А ещё получите множество практических советов для отдыха в Лиссабоне.

Часовая обзорная поездка на автобусе в вечернее время, чтобы вы смогли насладиться красотами ночного Лиссабона.

Организационные детали

  • В стоимость входят билет Hop-on Hop-off на 48 часов, аудиогид-прогулка по центру Лиссабона, ночной тур по городу на автобусе (1 ч), остановки рядом с главными достопримечательностями, бесплатный Wi-Fi в автобусе и аудиогид на 8 языках
  • Автобусы курсируют круглый год без выходных. Первый отправляется в 9:00, последний — в 19:00. Интервал движения — обычно около 20 минут, но зависит от сезона, дорожной ситуации и городских мероприятий. В высокий сезон рейсы ходят чаще. Вечерний рейс отправляется: с мая по август — в 21:00, с сентября по апрель — в 20:00
  • В случае сильного дождя верхняя палуба может быть закрыта
  • Автобусы оборудованы местами для пассажиров на инвалидных колясках и адаптированы для маломобильных путешественников
  • Если планируете посещать достопримечательности, учитывайте возможные очереди в высокий сезон
  • Сохраняйте билет на протяжении всего срока действия — он понадобится при посадке и высадке
Как получить доступ к аудиогиду (26 точек, ~2,5 ч):
  • Нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Аудиогид будет доступен в любой день и время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно картой банка РФ и зарубежного банка
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail — напишите нам, мы поможем!

ежедневно в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость

ТарифСтоимость
48 часов Детский (4–12 лет) +ночной тур + аудиогид по городу€30
48 часов Взрослый (13+) + ночной тур + аудиогид по городу€47
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Рестаурадориш
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 215 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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экскурсии и обзорные туры — входные билеты в музеи и ключевые достопримечательности без очередей Мы отбираем только проверенных партнёров и надёжные маршруты, чтобы ваше путешествие было комфортным, интересным и без лишних забот. Будем рады помочь вам открыть новый город и получить от поездки максимум удовольствия!

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