Лиссабон веками провожал и встречал путешественников — сегодня он рад и вам! На экскурсии вы самостоятельно познакомитесь с экспозицией Океанариума, а после отправитесь на прогулку по Лиссабону с аудиогидом. Увидите всё самое главное: собор Сэ, замок Святого Георгия, лифт Санта Жушта, Торговую площадь, старинные трамваи и очень много красивых азулежу. Узнаете о землетрясениях, местных изобретениях и секретах старинных зданий.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В Океанариуме

Экскурсия проходит на двух уровнях — наземном и подводном — через умеренные, тропические и холодные воды мирового океана. Вы увидите:

гигантский аквариум с обитателями четырёх океанов

экспозицию о жителях затопляемых зон тропических лесов

выставку «Морские чудовища» о доисторических гигантах океана

На прогулке по Лиссабону

Вы пройдёте особым маршрутом через главные достопримечательности, поднимитесь на два холма, но на один короткой дорогой, а на другой практически полностью на лифте. Узнаете, какие старые здания выглядят как новые, а какие совершенно новые пытаются выдать себя за старые. Послушаете о разрушительных землетрясениях, убийствах и чудесных спасениях, о географических открытиях и гениальных изобретениях португальцев, особенно в области еды. На маршруте:

вокзал Россиу

монастырь Карму

лифт Санта-Жушта

Лиссабонский собор

замок Сан-Жорди

множество впечатляющих панно из азулежу

Организационные детали