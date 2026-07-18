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Билет в Океанариум + прогулка по Лиссабону с аудиогидом

Ощутить магию подводного мира и исследовать город первооткрывателей в своём темпе
Лиссабон веками провожал и встречал путешественников — сегодня он рад и вам! На экскурсии вы самостоятельно познакомитесь с экспозицией Океанариума, а после отправитесь на прогулку по Лиссабону с аудиогидом.

Увидите всё самое главное: собор Сэ, замок Святого Георгия, лифт Санта Жушта, Торговую площадь, старинные трамваи и очень много красивых азулежу. Узнаете о землетрясениях, местных изобретениях и секретах старинных зданий.
Билет в Океанариум + прогулка по Лиссабону с аудиогидом
Билет в Океанариум + прогулка по Лиссабону с аудиогидом
Билет в Океанариум + прогулка по Лиссабону с аудиогидом

Описание экскурсии

В Океанариуме

Экскурсия проходит на двух уровнях — наземном и подводном — через умеренные, тропические и холодные воды мирового океана. Вы увидите:

  • гигантский аквариум с обитателями четырёх океанов
  • экспозицию о жителях затопляемых зон тропических лесов
  • выставку «Морские чудовища» о доисторических гигантах океана

На прогулке по Лиссабону

Вы пройдёте особым маршрутом через главные достопримечательности, поднимитесь на два холма, но на один короткой дорогой, а на другой практически полностью на лифте. Узнаете, какие старые здания выглядят как новые, а какие совершенно новые пытаются выдать себя за старые. Послушаете о разрушительных землетрясениях, убийствах и чудесных спасениях, о географических открытиях и гениальных изобретениях португальцев, особенно в области еды. На маршруте:

  • вокзал Россиу
  • монастырь Карму
  • лифт Санта-Жушта
  • Лиссабонский собор
  • замок Сан-Жорди
  • множество впечатляющих панно из азулежу

Организационные детали

  • В стоимость входит посещение Океанариума Лиссабона и экскурсия по улицам города с аудиогидом. После оплаты мы пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку для скачивания аудиогида
  • Вы можете посетить Океанариум до или после прохождения экскурсии по городу
  • Билет в Океанариум действителен только в указанную на нём дату
  • Аудиогид необходимо заранее скачать на ваш смартфон. После скачивания он работает оффлайн
  • Возьмите с собой наушники для комфортного прослушивания на улице

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный (13-64 лет)€41
Дети с 3 до 12 лет€29
Пенсионеры (65+ лет)€31
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Океанариума
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 192 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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экскурсии и обзорные туры — входные билеты в музеи и ключевые достопримечательности без очередей Мы отбираем только проверенных партнёров и надёжные маршруты, чтобы ваше путешествие было комфортным, интересным и без лишних забот. Будем рады помочь вам открыть новый город и получить от поездки максимум удовольствия!

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