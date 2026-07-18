Лиссабон веками провожал и встречал путешественников — сегодня он рад и вам! На экскурсии вы самостоятельно познакомитесь с экспозицией Океанариума, а после отправитесь на прогулку по Лиссабону с аудиогидом.
Увидите всё самое главное: собор Сэ, замок Святого Георгия, лифт Санта Жушта, Торговую площадь, старинные трамваи и очень много красивых азулежу. Узнаете о землетрясениях, местных изобретениях и секретах старинных зданий.
Увидите всё самое главное: собор Сэ, замок Святого Георгия, лифт Санта Жушта, Торговую площадь, старинные трамваи и очень много красивых азулежу. Узнаете о землетрясениях, местных изобретениях и секретах старинных зданий.
Описание экскурсии
В Океанариуме
Экскурсия проходит на двух уровнях — наземном и подводном — через умеренные, тропические и холодные воды мирового океана. Вы увидите:
- гигантский аквариум с обитателями четырёх океанов
- экспозицию о жителях затопляемых зон тропических лесов
- выставку «Морские чудовища» о доисторических гигантах океана
На прогулке по Лиссабону
Вы пройдёте особым маршрутом через главные достопримечательности, поднимитесь на два холма, но на один короткой дорогой, а на другой практически полностью на лифте. Узнаете, какие старые здания выглядят как новые, а какие совершенно новые пытаются выдать себя за старые. Послушаете о разрушительных землетрясениях, убийствах и чудесных спасениях, о географических открытиях и гениальных изобретениях португальцев, особенно в области еды. На маршруте:
- вокзал Россиу
- монастырь Карму
- лифт Санта-Жушта
- Лиссабонский собор
- замок Сан-Жорди
- множество впечатляющих панно из азулежу
Организационные детали
- В стоимость входит посещение Океанариума Лиссабона и экскурсия по улицам города с аудиогидом. После оплаты мы пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку для скачивания аудиогида
- Вы можете посетить Океанариум до или после прохождения экскурсии по городу
- Билет в Океанариум действителен только в указанную на нём дату
- Аудиогид необходимо заранее скачать на ваш смартфон. После скачивания он работает оффлайн
- Возьмите с собой наушники для комфортного прослушивания на улице
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный (13-64 лет)
|€41
|Дети с 3 до 12 лет
|€29
|Пенсионеры (65+ лет)
|€31
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Океанариума
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 192 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
Входит в следующие категории Лиссабона
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