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Билеты
Входной билет в Океанариум Лиссабона: крупнейший аквариум Европы
Начало: Парк наций, 1990-221 Лиссабон
«Один из символов Лиссабона Присоединяйтесь к 28 миллионам посетителей из 182 стран, которые уже побывали в Океанариуме Лиссабона с момента его открытия в 1998 году»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 (последний вход в 19:00)
€25 за билет
Групповая
Два маршрута: Белен и современный Лиссабон на обзорном автобусе
Начало: PV85+96X Лиссабон, Португалия
«Вы можете выйти у «Лиссабонского океанариума», посетить «Музей азулежу» и «Музей фаду», чтобы лучше понять культуру и традиции Португалии»
€28 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк Наций: территория счастливых португальцев
Начало: Эстасау ду Ориенте Авенида Дом Жоау 2, Ложа Ж212
«Откройте для себя потрясающий подводный мир в одном из крупнейших океанариумов Европы и углубите свои знания в Павильоне Науки»
Расписание: Ежедневно с 10:30
€75 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Это был идеальный день в Лиссабоне — наш последний перед вылетом. Мы провели в океанариуме около 3,5 часов, в основном наслаждаясь видом на великолепный главный резервуар
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В
Аудиоинформация в наушниках была очень полезной, а автобусы ходили строго по расписанию. Людей было довольно много, возможно из-за ноября, но нам всё равно очень понравилось. Одна из лучших обзорных поездок за последнее время
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П
Маршрут прошёл по всем местам, которые я хотел увидеть. Очень удобный формат и простой доступ к остановкам.
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В
Лучший аквариум, который я когда-либо видел. Советую приходить за пару часов до закрытия, чтобы спокойно всё посмотреть
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А
Мы впервые путешествовали — у нас был медовый месяц. Автобус YellowBus отлично подошёл для первых дней в Лиссабоне. Мы заранее изучили все остановки и выбрали, где хотим выйти. Водители охотно отвечали на вопросы, а карта помогла нам легко сориентироваться.
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И
Здесь приятно просто посидеть и полюбоваться аквариумом
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Н
Действительно удобно, особенно в праздничные дни, когда огромные очереди! Не нужно было ждать, чтобы обменять ваучер. Подсказка: обмен ваучера находится у информационной стойки (справа от кассы), а не в самой кассе.
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Г
Я забронировал билет в Океанариум в Лиссабоне. Это действительно помогло мне пропустить очередь, потому что я ехал на работу, и у меня не было много времени.
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М
Мы прекрасно провели время в океанариуме - особенно наш 5-летний сын был поражен подводным миром. Определенно это нужно увидеть, когда находишься в Лиссабоне!
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А
Купить билет онлайн быстро и удобно со скидкой для семьи и друзей. Ваучер можно обменять на месте без распечаток, чтобы пропустить очередь. Аквариум не большой, но хорошо спроектированный и расположен в красивом и современном районе.
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Всего 16 отзывов в Лиссабоне в категории "Океанариум"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Океанариум»
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Сейчас в Лиссабоне в категории "Океанариум" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 75. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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