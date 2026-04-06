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Аудиогид
По Лиссабону - с аудиогидом
Слушать, смотреть, влюбляться
Начало: На площади Restauradores
«Аудиогид подготовили профессиональные историки и журналисты — в лёгком стиле»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Билеты
Электронный билет и аудиогид по замку Святого Георгия
Начало: Санта-Крус-ду-Кастелу, 1100-129, Лиссабон, Португа...
«Самостоятельное знакомство с замком Посетите «замок Святого Георгия» в удобном для вас темпе с электронным билетом и аудиогидом на смартфоне»
€27 за билет
Билеты
Билет в Океанариум + прогулка по Лиссабону с аудиогидом
Ощутить магию подводного мира и исследовать город первооткрывателей в своём темпе
Начало: У Океанариума
«В стоимость входит посещение Океанариума Лиссабона и экскурсия по улицам города с аудиогидом»
Завтра в 10:30
16 июл в 10:30
от €41 за билет
Последние отзывы на экскурсии
Это аудио гид. Иногда я терял направление Но рассказы и выбор достопримечательностей отличные
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хорошая экскурсия, если не хотите быть привязаны к гиду. После 21 точки сейчас не работает лифт
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Т
Прекрасный замок и потрясающие виды, которые оттуда открываются.
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В
Замок и панорамы Лиссабона — обязательны к посещению. Аудиогид информативный и не перегруженный: подробно рассказывает о территории и видах. Спасибо за незабываемые впечатления!
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М
Было очень удобно не стоять в очереди в жару — прошли сразу внутрь. Билеты и аудио легко загрузили на телефон. Если покупаете два билета, аудиогид можно слушать вдвоём — не забудьте наушники.
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Всего 5 отзывов в Лиссабоне в категории "Аудиогиды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2026
Сейчас в Лиссабоне в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 41. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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