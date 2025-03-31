Описание Фото Ответы на вопросы Вы отправитесь в сады Синтры.



Посетите парк Пена с экзотической природой, дворцом с разноцветными башнями и местными обитателями — лебедями и гусями; затем отправитесь в сад Регалейра. А после вас отвезут к мысу Рока. 4 1 оценка

Дарья Ваш гид в Лиссабоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-6 человек Когда По договорённости. €300 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждёт? Мы рады будем подхватить вас на ресепшене отеля и отвезём в «Эдем земной» — прекрасные сады Синтры. Парк Пена великолепен своими экзотическими деревьями, которые мы поисследуем, но главное — полюбуемся дворцом с разноцветными башенками и пофотографируемся с его площадок. Дворец располагает экзотической долиной папоротников и озёр, где водятся лебеди и гуси, и сквозь суковатые ветви старинных деревьев кажется заколдованным. Другой дворец, куда отправимся в дальнейшем — инициатический сад Регалейра, который создан, воплощая Божественную Комедию Данте и ещё десяток классических произведений литературы и европейских легенд. Затем мы отправимся в самую западную точку Европейского континента — мыс Рока. А затем возвратимся в Лиссабон вдоль побережья Кашкайша с небольшой остановкой для фотографий. Обед проводится самостоятельно в свободное время по согласованию с группой.

По договорённости. Выбрать дату