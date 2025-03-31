Вы отправитесь в сады Синтры.
Посетите парк Пена с экзотической природой, дворцом с разноцветными башнями и местными обитателями — лебедями и гусями; затем отправитесь в сад Регалейра. А после вас отвезут к мысу Рока.
Посетите парк Пена с экзотической природой, дворцом с разноцветными башнями и местными обитателями — лебедями и гусями; затем отправитесь в сад Регалейра. А после вас отвезут к мысу Рока.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Мы рады будем подхватить вас на ресепшене отеля и отвезём в «Эдем земной» — прекрасные сады Синтры. Парк Пена великолепен своими экзотическими деревьями, которые мы поисследуем, но главное — полюбуемся дворцом с разноцветными башенками и пофотографируемся с его площадок. Дворец располагает экзотической долиной папоротников и озёр, где водятся лебеди и гуси, и сквозь суковатые ветви старинных деревьев кажется заколдованным. Другой дворец, куда отправимся в дальнейшем — инициатический сад Регалейра, который создан, воплощая Божественную Комедию Данте и ещё десяток классических произведений литературы и европейских легенд. Затем мы отправимся в самую западную точку Европейского континента — мыс Рока. А затем возвратимся в Лиссабон вдоль побережья Кашкайша с небольшой остановкой для фотографий. Обед проводится самостоятельно в свободное время по согласованию с группой.
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Пена
- Усадьба Регалейра
- Мыс Рока
- Побережье Кашкайша
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в парк Пена и Регалейра
- Обед
Место начала и завершения?
Отель Лиссабона
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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