Лабиринтами тайнПодарите себе уникальное путешествие — позабудьте об электронных гаджетах и окунитесь в атмосферу прошлых веков с помощью аутентичных бумажных карт и старинных артефактов.

Наши увлекательные сюжеты базируются на реальных исторических событиях. Вы будете решать головоломки и раскрывать секретные заговоры, перенесетесь в эпоху одной из наиболее выдающихся личностей в истории Португалии — маркиза Помбала. Загадки, с которыми вам предстоит столкнуться, тесно переплетены с богатой историей и традициями Португалии, и у вас будет возможность погрузиться в культурное наследие страны и города.

Пройдите по старым улочкам, посетите знаменитые достопримечательности и откройте уникальные уголки города. Пригласите своих друзей и устройте настоящее соревнование на скорость: «Кто первым откроет криптекс?» Или пригласите коллег по работе, разделитесь на две команды и устройте увлекательный тимбилдинг. Присоединяйтесь к нам и отправьтесь в захватывающее историческое путешествие, чтобы создать незабываемые воспоминания и унести с собой уникальные сувениры!