Исторический квест на свежем воздухе
Вас ждет захватывающее историческое путешествие, основанное на реальных событиях. Решайте головоломки, раскрывайте заговоры, а заодно узнавайте факты из истории Португалии.
Мы перенесемся в эпоху выдающегося маркиза Помбала, а заодно пройдемся по старым улочкам Лиссабона и откроем тайные уголки города.
Мы перенесемся в эпоху выдающегося маркиза Помбала, а заодно пройдемся по старым улочкам Лиссабона и откроем тайные уголки города.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Район Байрру-Алту
- Площадь Луиса де Камоэнса
- Ларго-ду-Карму
- Дом Феррейра-дас-Табулетас
- Смотровая площадка Сан-Педро-де-Алькантара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лабиринтами тайнПодарите себе уникальное путешествие — позабудьте об электронных гаджетах и окунитесь в атмосферу прошлых веков с помощью аутентичных бумажных карт и старинных артефактов.
Наши увлекательные сюжеты базируются на реальных исторических событиях. Вы будете решать головоломки и раскрывать секретные заговоры, перенесетесь в эпоху одной из наиболее выдающихся личностей в истории Португалии — маркиза Помбала. Загадки, с которыми вам предстоит столкнуться, тесно переплетены с богатой историей и традициями Португалии, и у вас будет возможность погрузиться в культурное наследие страны и города.
Пройдите по старым улочкам, посетите знаменитые достопримечательности и откройте уникальные уголки города. Пригласите своих друзей и устройте настоящее соревнование на скорость: «Кто первым откроет криптекс?» Или пригласите коллег по работе, разделитесь на две команды и устройте увлекательный тимбилдинг. Присоединяйтесь к нам и отправьтесь в захватывающее историческое путешествие, чтобы создать незабываемые воспоминания и унести с собой уникальные сувениры!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Карты
- Схемы
- Артефакты
- Место начала и завершения?
- Ларго-ду-Шиаду 25, 1200-359 Лиссабон
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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