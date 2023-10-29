Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»

Исторический квест на свежем воздухе

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Вас ждет захватывающее историческое путешествие, основанное на реальных событиях. Решайте головоломки, раскрывайте заговоры, а заодно узнавайте факты из истории Португалии.

Мы перенесемся в эпоху выдающегося маркиза Помбала, а заодно пройдемся по старым улочкам Лиссабона и откроем тайные уголки города.
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест на свежем воздухе: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Район Байрру-Алту
  • Площадь Луиса де Камоэнса
  • Ларго-ду-Карму
  • Дом Феррейра-дас-Табулетас
  • Смотровая площадка Сан-Педро-де-Алькантара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Лабиринтами тайнПодарите себе уникальное путешествие — позабудьте об электронных гаджетах и окунитесь в атмосферу прошлых веков с помощью аутентичных бумажных карт и старинных артефактов.
Наши увлекательные сюжеты базируются на реальных исторических событиях. Вы будете решать головоломки и раскрывать секретные заговоры, перенесетесь в эпоху одной из наиболее выдающихся личностей в истории Португалии — маркиза Помбала. Загадки, с которыми вам предстоит столкнуться, тесно переплетены с богатой историей и традициями Португалии, и у вас будет возможность погрузиться в культурное наследие страны и города.
Пройдите по старым улочкам, посетите знаменитые достопримечательности и откройте уникальные уголки города. Пригласите своих друзей и устройте настоящее соревнование на скорость: «Кто первым откроет криптекс?» Или пригласите коллег по работе, разделитесь на две команды и устройте увлекательный тимбилдинг. Присоединяйтесь к нам и отправьтесь в захватывающее историческое путешествие, чтобы создать незабываемые воспоминания и унести с собой уникальные сувениры!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Карты
  • Схемы
  • Артефакты
Место начала и завершения?
Ларго-ду-Шиаду 25, 1200-359 Лиссабон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Необычные

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