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Тайны португальских дворцов

Исследуйте дворцы Лиссабона и его окрестностей, узнайте о португальской монархии и её интригах. Прогулка обещает быть увлекательной и познавательной
Экскурсия по дворцам Лиссабона предлагает уникальную возможность окунуться в историю португальской монархии.

Участники узнают о политике королей, их связях с другими династиями и интригах, которые окружали королевский двор. Посещение дворцов Ажуда, Келуш и Синтры подарит незабываемые впечатления. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, что обеспечивает удобство и комфорт. Это идеальный способ провести день, погрузившись в атмосферу былых времён

5 причин купить эту экскурсию

  • 👑 Узнать историю португальской монархии
  • 🏰 Посетить величественные дворцы
  • 🚐 Комфортное путешествие на минивэне
  • 🤝 Интересные рассказы гида
  • 🌍 Открыть для себя Лиссабон и его окрестности
Тайны португальских дворцов
Тайны португальских дворцов
Тайны португальских дворцов
Ближайшие даты:
4
июл8
июл11
июл15
июл18
июл22
июл25
июл
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Дворец Ажуда
  • Дворец Келуш
  • Дворец Синтры

Описание экскурсии

10:00–10:30 — встреча в центре Лиссабона и переезд во дворец
10:30–12:00 — прогулка по дворцу Ажуда — официальной резиденции португальских правителей 19 века
12:15–13:30 — посещение дворца Келуш — португальского Версаля 18–19 веков
14:00–16:00 — прогулка по старейшему в стране дворцу Синтры и по центру города
16:00 — отправление в Лиссабон

Вы узнаете:

  • как королевский барак стал дворцом
  • сколько женщин занимало трон Португалии
  • что общего было у королев, кроме имени
  • как живая яблоня стояла в королевской столовой
  • какое расписание дня было у принцев в 19 веке
  • есть ли наследники престола сегодня
  • и многое другое

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz V-Класс, Mercedes-Benz Sprinter или автомобиле аналогичной модели
  • Дополнительно оплачиваются билеты во дворцы — всего €34 за человека
  • Можем организовать индивидуальную экскурсию и подкорректировать маршрут по вашему желанию. Подробности обсудим в личной переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и пятницу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€125
Дети до 7 лет€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Marques Pombal
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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