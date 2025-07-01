Экскурсия по дворцам Лиссабона предлагает уникальную возможность окунуться в историю португальской монархии.
Участники узнают о политике королей, их связях с другими династиями и интригах, которые окружали королевский двор. Посещение дворцов Ажуда, Келуш и Синтры подарит незабываемые впечатления. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, что обеспечивает удобство и комфорт. Это идеальный способ провести день, погрузившись в атмосферу былых времён
Участники узнают о политике королей, их связях с другими династиями и интригах, которые окружали королевский двор. Посещение дворцов Ажуда, Келуш и Синтры подарит незабываемые впечатления. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, что обеспечивает удобство и комфорт. Это идеальный способ провести день, погрузившись в атмосферу былых времён
5 причин купить эту экскурсию
- 👑 Узнать историю португальской монархии
- 🏰 Посетить величественные дворцы
- 🚐 Комфортное путешествие на минивэне
- 🤝 Интересные рассказы гида
- 🌍 Открыть для себя Лиссабон и его окрестности
Что можно увидеть
- Дворец Ажуда
- Дворец Келуш
- Дворец Синтры
Описание экскурсии
10:00–10:30 — встреча в центре Лиссабона и переезд во дворец
10:30–12:00 — прогулка по дворцу Ажуда — официальной резиденции португальских правителей 19 века
12:15–13:30 — посещение дворца Келуш — португальского Версаля 18–19 веков
14:00–16:00 — прогулка по старейшему в стране дворцу Синтры и по центру города
16:00 — отправление в Лиссабон
Вы узнаете:
- как королевский барак стал дворцом
- сколько женщин занимало трон Португалии
- что общего было у королев, кроме имени
- как живая яблоня стояла в королевской столовой
- какое расписание дня было у принцев в 19 веке
- есть ли наследники престола сегодня
- и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz V-Класс, Mercedes-Benz Sprinter или автомобиле аналогичной модели
- Дополнительно оплачиваются билеты во дворцы — всего €34 за человека
- Можем организовать индивидуальную экскурсию и подкорректировать маршрут по вашему желанию. Подробности обсудим в личной переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и пятницу в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€125
|Дети до 7 лет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Marques Pombal
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Лиссабоне
Я родился и вырос в Португалии. Историей, чтением книг и организацией путешествий для нашей семьи увлекла меня мама. Своё образование я получил в университете международных отношений. Студентами мы помогали наЗадать вопрос
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €65 за человека
Индивидуальная
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€55 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия по Синтре из Лиссабона
Полчаса пути от Лиссабона - и вы в Синтре, где вас ждут дворцы, монастыри и удивительные истории
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.