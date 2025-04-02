Байрру-Алту – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Байрру-Алту» в Лиссабоне на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Пешая
2.5 часа
Квест
Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Начало: Ларго-ду-Шиаду 25, 1200-359 Лиссабон
Расписание: The quest is held only during daylight hours
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€20 за человека
Пешеходная экскурсия по Лиссабону
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Лиссабону
Начало: Praça dos Restauradores 1250-096 Lisboa
Расписание: В любое удобное Вам время.
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€120 за экскурсию
Лиссабон - город контрастов
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Лиссабон - город контрастов
Начало: Hard Rock Cafe Av. da Liberdade 2, Lisboa
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€140 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Байрру-Алту»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
  2. Пешеходная экскурсия по Лиссабону
  3. Лиссабон - город контрастов
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Район Байша
  7. Площадь Россио
  8. Набережная
  9. Кафедральный собор
  10. Площадь Реставраторов
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Байрру-Алту" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 140.
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