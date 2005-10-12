Удивительный город 🏙️ на Лунной горе так и манит к себе путешественников. В Синтре и её окрестностях вы увидите роскошные дворцы португальских монархов и виллы миллионеров, великолепные сады и песчаные пляжи, холмистые лабиринты узких улочек и даже место, где земля переходит в бескрайний океан. В экскурсии 🧭 собраны самые знаковые уголки этого удивительного края Португалии, и после нашего путешествия вы поймёте, что в нём нашли короли.
Что входит
трансфер
wifi в автобусе
детские кресла
гид
Что не входит
Дополнительно оплачиваются билеты в музеи:
Кинта де Регалейра: дети до 5 лет — бесплатно, дети от 6 до 17 лет — 4 евро, взрослые — 6 евро, посетители от 65 до 79 лет — 4 евро.
Паласио де Пена (дворец и парк): дети от 6 до 17 лет — 9 евро, взрослые — 11, 50 евро, посетители от 65 до 79 лет — 9 евро. Только парк: дети от 6 до 17 лет — 6 евро, взрослые — 7, 50 евро, посетители от 65 до 79 лет — 6 евро.
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Место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.