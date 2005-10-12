Удивительный город 🏙️ на Лунной горе так и манит к себе путешественников. В Синтре и её окрестностях вы увидите роскошные дворцы португальских монархов и виллы миллионеров, великолепные сады и песчаные пляжи, холмистые лабиринты узких улочек и даже место, где земля переходит в бескрайний океан. В экскурсии 🧭 собраны самые знаковые уголки этого удивительного края Португалии, и после нашего путешествия вы поймёте, что в нём нашли короли.