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Красоты королевской Синтры

Garin S.
Garin S. – Гид из Лиссабона
Красоты королевской Синтры
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Красоты королевской Синтры
Красоты королевской Синтры

Что вы увидите

  • Паласио де Пена
  • Кинта де Регалейро
  • Кабо да Рока
  • Гиншу
  • Кашкайш
Удивительный город 🏙️ на Лунной горе так и манит к себе путешественников. В Синтре и её окрестностях вы увидите роскошные дворцы португальских монархов и виллы миллионеров, великолепные сады и песчаные пляжи, холмистые лабиринты узких улочек и даже место, где земля переходит в бескрайний океан. В экскурсии 🧭 собраны самые знаковые уголки этого удивительного края Португалии, и после нашего путешествия вы поймёте, что в нём нашли короли.
Что входит
  • трансфер
  • wifi в автобусе
  • детские кресла
  • гид
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи:
  • Кинта де Регалейра: дети до 5 лет — бесплатно, дети от 6 до 17 лет — 4 евро, взрослые — 6 евро, посетители от 65 до 79 лет — 4 евро.
  • Паласио де Пена (дворец и парк): дети от 6 до 17 лет — 9 евро, взрослые — 11, 50 евро, посетители от 65 до 79 лет — 9 евро. Только парк: дети от 6 до 17 лет — 6 евро, взрослые — 7, 50 евро, посетители от 65 до 79 лет — 6 евро.
Начало
🚩 Ваш отель/апартаменты
Место завершения
🏁 Любой адрес в Лиссабоне
Красоты королевской Синтры
Красоты королевской Синтры
Красоты королевской Синтры
Красоты королевской Синтры

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Garin S.
Garin S.
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Garin S. проводит ещё 2 экскурсии

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