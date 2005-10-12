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Великолепная Синтра

Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Синтра — один из самых очаровательных и романтичных городков в Португалии полон уникальных достопримечательностей 🏛️, достойных внимания!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €150 за экскурсию

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Великолепная Синтра
Великолепная Синтра

Что вы увидите

  • Культурный ландшафт Синтры
  • Кинта да Регалейра
  • Национальный Дворец Синтры
На протяжении веков это место служило летней резиденцией для португальских монархов, аристократов и богатых иностранцев. Благодаря экзотической растительности и утопающим в зелени дворцам, культурный ландшафт Синтрыисторического центра города, где мы прогуляемся по живописным извилистым улочкам с подъемами и спусками, лестницами и арками, фонтанами и водопадами.
Затем мы отправимся осматривать элегантные интерьеры национального Королевского Дворца, единственного из средневековых дворцов, сохранившегося в Португалии. Здесь вы сможете увидеть самые старые испано-арабские изразцы «азулежу», расписные потолки, старинные гобелены и антикварную мебель. Прогуливаясь величественными залами королевской резиденции, вы услышите интересные истории 📖 из жизни португальских монархов и их подданных.
После осмотра дворца мы обязательно зайдём в уютное кафе, чтобы выпить 🍹 чашечку ароматного кофе и продегустировать традиционные сладости Синтры.
Далее наша экскурсия ⛳ продолжится в самой мистической усадьбе Регалейра, где мы попытаемся разгадать тайны райских садов полных эзотерического символизма, погрузимся в подземный колодец, пройдёмся узкими туннелями и осмотрим изящный храм философии Карвалью Монтёру. Кинта да Регалейра поистине волшебное место полное сюрпризов и загадок, здесь есть что посмотреть и чему удивиться.

Важная информация:

  • По вашему желанию экскурсию можно дополнить посещением дворца Пена или Дворца Монсеррат.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость входных билетов (Кинта да Регалейра - 8€ Национальный Дворец Синтры - 10€)
  • Питание и дегустация
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Великолепная Синтра
Великолепная Синтра
Великолепная Синтра
Великолепная Синтра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oльга Г.
Oльга Г.
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