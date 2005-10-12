На протяжении веков это место служило летней резиденцией для португальских монархов, аристократов и богатых иностранцев. Благодаря экзотической растительности и утопающим в зелени дворцам, культурный ландшафт Синтрыисторического центра города, где мы прогуляемся по живописным извилистым улочкам с подъемами и спусками, лестницами и арками, фонтанами и водопадами.

Затем мы отправимся осматривать элегантные интерьеры национального Королевского Дворца, единственного из средневековых дворцов, сохранившегося в Португалии. Здесь вы сможете увидеть самые старые испано-арабские изразцы «азулежу», расписные потолки, старинные гобелены и антикварную мебель. Прогуливаясь величественными залами королевской резиденции, вы услышите интересные истории 📖 из жизни португальских монархов и их подданных.

После осмотра дворца мы обязательно зайдём в уютное кафе, чтобы выпить 🍹 чашечку ароматного кофе и продегустировать традиционные сладости Синтры.

Далее наша экскурсия ⛳ продолжится в самой мистической усадьбе Регалейра, где мы попытаемся разгадать тайны райских садов полных эзотерического символизма, погрузимся в подземный колодец, пройдёмся узкими туннелями и осмотрим изящный храм философии Карвалью Монтёру. Кинта да Регалейра поистине волшебное место полное сюрпризов и загадок, здесь есть что посмотреть и чему удивиться.

Важная информация: