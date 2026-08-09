Район Белен

Лиссабон откроется с новой стороны в экскурсии по Белену, где история оживает в архитектуре и сладостях
Белен, один из живописнейших районов Лиссабона, приглашает вас на экскурсию, полную исторических открытий. Пройдитесь по древним улочкам, где каждый камень дышит историей Великих Географических Открытий.
Узнайте тайны Монастыря Жеронимуш, почувствуйте дух читать дальшеуменьшить
морских приключений у подножия Беленской башни, оцените величие королевских дворцов. Исследуйте уникальные образцы азулежу и вкусите знаменитую беленскую выпечку.
Эта экскурсия раскроет перед вами Белен с новой стороны, оставив в памяти яркие впечатления и глубокие знания о культурном наследии Португалии
Описание экскурсии
Могущество былой империи
О роли принца Генриха, эпохе Великих Географических Открытий и о том, почему район назван в честь Вифлиема — любуясь шедеврами средневековой архитектуры, вы узнаете много необычных фактов из истории Португалии. Грандиозный Монастырь Иеронимитов Жеронимуш впечатлит изящной архитектурой. Мы посетим церковь монастыря и откроем легенды Вашко да Гама и Луиша Камоэнса. А символ города — Беленская башня — напомнит о смутных временах, когда морские пираты приезжали в Лиссабон за легкой добычей, и подарит живописный вид на реку. Мы осмотрим Беленский дворец — резиденцию президента Португалии и обсудим его экстерьер. В ходе прогулки я обращу ваше внимание на уникальный португальский архитектурный стиль и подробнее расскажу о расписанной плитке азулежу. Познакомлю с героями памятника Первооткрывателям и поделюсь историей создания центральной площади и фонтана. А в завершение мы заглянем во всемирно известную кондитерскую — насладиться незабываемым вкусом беленской выпечки!
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная
Дополнительные расходы: посещение Королевского музея карет, смотровой площадки или памятника Первооткрывателям (по желанию), питание в кондитерской.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у монастыря Иеронимитов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 13 туристов
Всем привет! Меня зовут Ярослав, в Португалии с 2001 года. У меня высшее образование. Туризм — это моё увлечение, перешедшее в призвание; закончил курсы «Туризм и культурное наследие», и сейчас читать дальшеуменьшить
я ИП с официальной регистрацией в этой сфере.
Португалию полюбил за историю, насыщенную событиями, бережное отношение к прошлому и культурному наследию. В экскурсиях делюсь знаниями и стараюсь передать богатство культуры и традиций. Выбираю индивидуальный подход. Приложу все свои усилия, чтобы вы унесли в своём сердце частичку португальского солнца и любви к этой чудесной стране.
До скорой встречи! Até breve em Portugal!
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