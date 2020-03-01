Район Белен

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Увидеть монастырь Жеронимуж и башню Белен, узнать о морских победах Португалии и ее героях

Yaroslav
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Yaroslav – ваш гид
Belém! Когда-то уютная деревушка на берегу реки Тежу — сейчас один из самых популярных районов столицы.

Погружая в историю и атмосферу Белена, я проведу вас колоритными улочками мимо главных достопримечательностей, королевских дворцов и знаменитых кондитерских.

Городские легенды и предания поджидают за каждым углом.

Отправляемся на поиски!
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — у монастыря Иеронимитов
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Лиссабон. Глава вторая: Белен
Лиссабон. Глава вторая: Белен

Что вас ожидает

Могущество былой империи
О роли принца Генриха, эпохе Великих Географических Открытий и о том, почему район назван в честь Вифлиема — любуясь шедеврами средневековой архитектуры, вы узнаете много необычных фактов из истории Португалии. Грандиозный Монастырь Иеронимитов Жеронимуш впечатлит изящной архитектурой. Мы посетим церковь монастыря и откроем легенды Вашко да Гама и Луиша Камоэнса. А символ города — Беленская башня — напомнит о смутных временах, когда морские пираты приезжали в Лиссабон за легкой добычей, и подарит живописный вид на реку. Мы осмотрим Беленский дворец — резиденцию президента Португалии и обсудим его экстерьер. В ходе прогулки я обращу ваше внимание на уникальный португальский архитектурный стиль и подробнее расскажу о расписанной плитке азулежу. Познакомлю с героями памятника Первооткрывателям и поделюсь историей создания центральной площади и фонтана. А в завершение мы заглянем во всемирно известную кондитерскую — насладиться незабываемым вкусом беленской выпечки!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Дополнительные расходы: посещение Королевского музея карет, смотровой площадки или памятника Первооткрывателям (по желанию), питание в кондитерской.
Лиссабон. Глава вторая: Белен
Лиссабон. Глава вторая: Белен
Лиссабон. Глава вторая: Белен
Лиссабон. Глава вторая: Белен
Лиссабон. Глава вторая: Белен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у монастыря Иеронимитов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yaroslav
Yaroslav
Всем привет! Меня зовут Ярослав, в Португалии с 2001 года. У меня высшее образование. Туризм — это моё увлечение, перешедшее в призвание; закончил курсы «Туризм и культурное наследие», и сейчас я ИП с официальной регистрацией в этой сфере. Португалию полюбил за историю, насыщенную событиями, бережное отношение к прошлому и культурному наследию. В экскурсиях делюсь знаниями и стараюсь передать богатство культуры и традиций. Выбираю индивидуальный подход. Приложу все свои усилия, чтобы вы унесли в своём сердце частичку португальского солнца и любви к этой чудесной стране. До скорой встречи! Até breve em Portugal!
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Район Белен

Ажурный БеленАжурный БеленАжурный Белен
120 за экскурсию
4 часа
Посетить район Лиссабона, пропитанный духом приключений и дальних стран, и открыть его яркие истории
Белен — настоящая шкатулка сокровищ. По вашему выбору мы сосредоточимся на его популярных или менее известных локациях: осмотрим Башню и монастырь Жеронимуш, Памятник первооткрывателям и площади — или же посетим музеи и ботанические сады. Я познакомлю с историей мест и характером лиссабонцев. А еще мы попробуем паштел-де-Белен и обсудим португальскую кухню.
Белен: время открытийБелен: время открытийБелен: время открытий
12 за человека
3 часа
2 отзыва
Побывать на западе Лиссабона, нырнуть в эпоху мореплавателей и понять характер португальцев
Белен расположен далеко от исторического центра Лиссабона, но именно здесь находятся одни из самых ярких памятников столицы. На прогулке вы полюбуетесь архитектурой Беленской башни и монастыря Жеронимуш, через погружение в эпоху географических открытий раскроете менталитет местных жителей. Без очереди посетите старинную кондитерскую, где продегустируете знаменитый паштейш — и в подарок получите рецепт португальской сладости.
Белень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателей
26 за человека
2.5 часа
10 отзывов
Погрузиться в историю Золотого века Португалии и открыть секрет пирожных паштейш-де-Белен
Если вы желаете перенестись в Португалию эпохи Великих географических открытий, смело отправляйтесь в Белень! Я проведу вас по самым ярким достопримечательностям этой части Лиссабона — вы увидите великолепный монастырь Иеронимитов, побываете у гробницы Васко да Гамы, узнаете о морской истории Португалии у монумента Первооткрывателям и разгадаете секреты изящной смотровой башни Белен. А в исторической кондитерской «Паштейш де Белень» за чашечкой кофе вам откроется тайна легендарных пирожных, ставших символом Лиссабона.
Район Белен и другие сокровища ЛиссабонаРайон Белен и другие сокровища ЛиссабонаРайон Белен и другие сокровища Лиссабона
170 за экскурсию
4 часа
9 отзывов
Знаковые места по ту сторону реки, статуя Христа и исторический центр за один день
Район Белен в Лиссабоне находится на том берегу реки Тежу, откуда в эпоху Великих географических открытий отправлялись на поиск новых земель отважные португальские мореплаватели. Во время путешествия я расскажу о самых важных исторических фигурах, об особенностях и обычаях Португалии. Вы почувствуете запах странствий, углубитесь в историческое прошлое Лиссабона и узнаете, как удалось маленькой Португалии владеть половиной мира.
Душевная прогулка по району БеленДушевная прогулка по району БеленДушевная прогулка по району Белен
65 за экскурсию
3 часа
Исследовать старинное предместье Лиссабона и услышать о нем занимательные истории
Белен — это застывшая в камне эпоха мореплавателей, подвиги королей и вечная любовь, воспетая Луисом Камоэнсом. Вы погуляете по дворцу Ажуда и ботаническому саду, услышите о плененных рабах и морских волках, познакомитесь со стилем «мануэлино» и ощутите величие Португалии.
Белень: два расцвета ЛиссабонаБелень: два расцвета ЛиссабонаБелень: два расцвета Лиссабона
98 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
На три часа вы перенесётесь в два периода расцвета Португалии: эпоху Великих географических открытий и XVIII век экспорта алмазов и золота. Вы увидите белоснежную Беленьскую башню и побываете в монастыре Жеронимуш. Познакомитесь со стилем мануэлино, существующем только в Португалии, а также услышите о периоде диктатуры Салазара. Во второй части экскурсии — музей карет, известный обширной коллекцией парадных экипажей.

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