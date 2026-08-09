Район Белен

Описание экскурсии

Могущество былой империи

О роли принца Генриха, эпохе Великих Географических Открытий и о том, почему район назван в честь Вифлиема — любуясь шедеврами средневековой архитектуры, вы узнаете много необычных фактов из истории Португалии. Грандиозный Монастырь Иеронимитов Жеронимуш впечатлит изящной архитектурой. Мы посетим церковь монастыря и откроем легенды Вашко да Гама и Луиша Камоэнса. А символ города — Беленская башня — напомнит о смутных временах, когда морские пираты приезжали в Лиссабон за легкой добычей, и подарит живописный вид на реку. Мы осмотрим Беленский дворец — резиденцию президента Португалии и обсудим его экстерьер. В ходе прогулки я обращу ваше внимание на уникальный португальский архитектурный стиль и подробнее расскажу о расписанной плитке азулежу. Познакомлю с героями памятника Первооткрывателям и поделюсь историей создания центральной площади и фонтана. А в завершение мы заглянем во всемирно известную кондитерскую — насладиться незабываемым вкусом беленской выпечки!

Организационные детали