Индивидуальная экскурсия по Лиссабону на автомобиле с русскоязычным гидом. Откройте для себя уникальные районы столицы и получите план на три дня
Автомобильная экскурсия по Лиссабону с русскоязычным гидом предлагает за три с половиной часа увидеть основные районы столицы.
Вы посетите знаменитую нижнюю часть города Downtown и Байша Помбалина, узнаете о сейсмоустойчивых домах. читать дальше
Прогулка по древним кварталам Алфама и Морария передаст дух старого Лиссабона.
Насладитесь видами с лучших смотровых площадок, которые не всегда доступны самостоятельным путешественникам. Завершите экскурсию в современных районах Шиаду и Байро Алту, где кипит жизнь
5 причин купить эту экскурсию
🚗 Удобный автомобильный тур
🗣 Русскоязычный гид
🏛 Исторические районы
📸 Незабываемые виды
🕒 Экономия времени
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Лиссабона - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, становится жарко и многолюдно, но это время идеально для пляжного отдыха. Зимой, с ноября по март, прохладнее и дождливее, но город менее загружен, что позволяет насладиться достопримечательностями без суеты.
Автомобильная экскурсия с русскоязычным гидом по Лиссабону — это отличный способ познакомиться с Португалией, даже если у вас ограниченное время. Вы сможете насладиться уникальной атмосферой города и увидеть его главные достопримечательности.
Знакомство с историей
Во время экскурсии вы посетите знаменитую нижнюю часть столицы — Downtown, а также Байша Помбалина. Этот район был воссоздан после разрушительного землетрясения в 18 веке, и его архитектура впечатляет своей красотой и гармонией.
Что вас ждет на экскурсии?
Обзор ключевых районов Лиссабона
Интересные факты о городе и его истории
Ответы на ваши вопросы о предстоящих днях в Португалии
Преимущества экскурсии
Если вы самостоятельный путешественник, эта экскурсия поможет вам сориентироваться в городе за три с половиной часа. Вы сможете получить полезные рекомендации и советы, которые сделают ваше пребывание в Лиссабоне более насыщенным и увлекательным.
Не упустите возможность открыть для себя этот удивительный город и его богатую историю с помощью профессионального гида. Лиссабон ждет вас!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
Просьба не опаздывать. Приходить за 10 минут до начала экскурсии. Если проживаете в историческом центре
Встреча в отеле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.