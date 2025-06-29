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Лиссабон - город контрастов

Индивидуальная экскурсия по Лиссабону на автомобиле с русскоязычным гидом. Откройте для себя уникальные районы столицы и получите план на три дня
Автомобильная экскурсия по Лиссабону с русскоязычным гидом предлагает за три с половиной часа увидеть основные районы столицы.

Вы посетите знаменитую нижнюю часть города Downtown и Байша Помбалина, узнаете о сейсмоустойчивых домах.
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Прогулка по древним кварталам Алфама и Морария передаст дух старого Лиссабона.

Насладитесь видами с лучших смотровых площадок, которые не всегда доступны самостоятельным путешественникам. Завершите экскурсию в современных районах Шиаду и Байро Алту, где кипит жизнь

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный автомобильный тур
  • 🗣 Русскоязычный гид
  • 🏛 Исторические районы
  • 📸 Незабываемые виды
  • 🕒 Экономия времени

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Лиссабона - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, становится жарко и многолюдно, но это время идеально для пляжного отдыха. Зимой, с ноября по март, прохладнее и дождливее, но город менее загружен, что позволяет насладиться достопримечательностями без суеты.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Лиссабон - город контрастов
Лиссабон - город контрастов
Лиссабон - город контрастов
Ближайшие даты:
30
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Downtown
  • Байша Помбалина
  • Алфама
  • Морария
  • Шиаду
  • Байро Алту

Описание экскурсии

Автомобильная экскурсия с русскоязычным гидом по Лиссабону — это отличный способ познакомиться с Португалией, даже если у вас ограниченное время. Вы сможете насладиться уникальной атмосферой города и увидеть его главные достопримечательности.

Знакомство с историей

Во время экскурсии вы посетите знаменитую нижнюю часть столицы — Downtown, а также Байша Помбалина. Этот район был воссоздан после разрушительного землетрясения в 18 веке, и его архитектура впечатляет своей красотой и гармонией.

Что вас ждет на экскурсии?

  • Обзор ключевых районов Лиссабона
  • Интересные факты о городе и его истории
  • Ответы на ваши вопросы о предстоящих днях в Португалии

Преимущества экскурсии

Если вы самостоятельный путешественник, эта экскурсия поможет вам сориентироваться в городе за три с половиной часа. Вы сможете получить полезные рекомендации и советы, которые сделают ваше пребывание в Лиссабоне более насыщенным и увлекательным.

Не упустите возможность открыть для себя этот удивительный город и его богатую историю с помощью профессионального гида. Лиссабон ждет вас!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Downtown, Байша Помбалина
  • Древние кварталы Алфама и Морария
  • Шиадо и Байро Алту
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Hard Rock Cafe Av. da Liberdade 2, Lisboa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Просьба не опаздывать. Приходить за 10 минут до начала экскурсии. Если проживаете в историческом центре
  • Встреча в отеле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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