Лучшее время для посещения Лиссабона - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, становится жарко и многолюдно, но это время идеально для пляжного отдыха. Зимой, с ноября по март, прохладнее и дождливее, но город менее загружен, что позволяет насладиться достопримечательностями без суеты.

Автомобильная экскурсия по Лиссабону с русскоязычным гидом предлагает за три с половиной часа увидеть основные районы столицы.Вы посетите знаменитую нижнюю часть города Downtown и Байша Помбалина, узнаете о сейсмоустойчивых домах.

Прогулка по древним кварталам Алфама и Морария передаст дух старого Лиссабона. Насладитесь видами с лучших смотровых площадок, которые не всегда доступны самостоятельным путешественникам. Завершите экскурсию в современных районах Шиаду и Байро Алту, где кипит жизнь

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Описание экскурсии

Автомобильная экскурсия с русскоязычным гидом по Лиссабону — это отличный способ познакомиться с Португалией, даже если у вас ограниченное время. Вы сможете насладиться уникальной атмосферой города и увидеть его главные достопримечательности.

Знакомство с историей

Во время экскурсии вы посетите знаменитую нижнюю часть столицы — Downtown, а также Байша Помбалина. Этот район был воссоздан после разрушительного землетрясения в 18 веке, и его архитектура впечатляет своей красотой и гармонией.

Что вас ждет на экскурсии?

Обзор ключевых районов Лиссабона

Интересные факты о городе и его истории

Ответы на ваши вопросы о предстоящих днях в Португалии

Преимущества экскурсии

Если вы самостоятельный путешественник, эта экскурсия поможет вам сориентироваться в городе за три с половиной часа. Вы сможете получить полезные рекомендации и советы, которые сделают ваше пребывание в Лиссабоне более насыщенным и увлекательным.

Не упустите возможность открыть для себя этот удивительный город и его богатую историю с помощью профессионального гида. Лиссабон ждет вас!