Мои заказы

Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок

Выбрать свежие продукты и научиться готовить из них кулинарные шедевры
В Португалии накрытый стол — это центральное место для общения. Любое блюдо — прекрасный повод поделиться чем-то интересным. Я приглашаю вас провести замечательный день (или вечер) в гостях у шеф-повара. На её уютной домашней кухне вы приготовите португальские традиционные блюда. А перед этим мы зайдём на местный рынок и выберем правильные сезонные продукты.
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок

Описание мастер-класса

Мы совершим небольшую экскурсию на один из старейших рынков Лиссабона — Меркаду-да-Рибейра. Его история уходит корнями в 13 век, его ассортимент — бесконечен. Выбрав нужные продукты, сделаем небольшую остановку в баре и поспешим на паром через Тежу — на речном вокзале нас встретит шеф Паула, и мы отправимся к ней в гости. Оценим приветственный напиток из португальских вин с 200-летней винодельни на юге страны — и начнём кулинарную магию!

Под руководством мастера мы приготовим три португальских блюда: закуску, основное блюдо и десерт.

  • Закуска. У вас будет два варианта на выбор: моллюски Bulhão Pato — ракушки в утином бульоне, приготовлены на основе оливкового масла с добавлением чеснока. Вы ощутите явный вкус моря, смешанный со свежим ароматом кориандра. Или «Садовые рыбки» (Peixinho de horta) — зелёная фасоль, обжаренная в кляре. Это — одна из самых традиционных португальских закусок.
  • Главное блюдо. Три варианта на выбор: Кальдейрада (Сaldeirada) — тушёная белая рыба с овощами. Типичный португальский вариант — блюдо из ската, мелкой акулы или угря. Треска «Гомес дэ Са» (Bacalhau à Gomes de Sà) — отварная рыба с картофелем, чёрными оливками и луком. Свинина «Алентежана» (Carne de Porco a Alentejana) — тушёное мясо с моллюсками, картошкой, оливками и кориандром.
  • Десерт. Мы приготовим самую португальскую выпечку — Паштель да ната (Pastel de nata), которая является визитной карточкой страны. Это сладость из заварного теста с яичным кремом, посыпанная корицей.

После мастер-класса мы усядемся за стол, будем общаться, дегустировать вина и смаковать приготовленные блюда. На память о мастер-классе вы получите буклет с рецептами.

Организационные детали

Сообщите мне заранее, если у вас есть какие-либо пищевые аллергии или диетические ограничения.

Дополнительные расходы

  • Напитки в баре
  • Билет на паром — €1,40 в одну сторону

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник€140
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Cais do Sodre
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Провела экскурсии для 278 туристов
Привет! Я — дизайнер и фотограф. Живу в Лиссабоне с 2013 года. Провожу экскурсии в Лиссабоне с декабря 2013 года. Буду рада познакомить вас с творческим Лиссабоном:)

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии на «Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок»

Район Шиаду как легенда о Фениксе
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Шиаду - сердце Лиссабона, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте, как этот район восстал из пепла и стал символом города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
На машине
6 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€334 за всё до 3 чел.
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Погрузитесь в мир португальской кухни, наслаждаясь бифаной, паштель-де-ната и портвейном. Узнайте их историю и ощутите дух Лиссабона
Начало: На площади Педру IV (Россиу)
Завтра в 15:00
3 июн в 15:00
€180 за всё до 2 чел.
Утро конца света: по следам Великого Лиссабонского землетрясения
Пешая
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Утро конца света: по следам Великого Лиссабонского землетрясения
Узнать подробности рокового дня в истории Португалии и раскрыть его значение
Начало: На Praça Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00, в четверг в 14:00
Сегодня в 09:00
29 мая в 09:00
€52 за человека
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне
от €140 за человека