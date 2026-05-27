В Португалии накрытый стол — это центральное место для общения. Любое блюдо — прекрасный повод поделиться чем-то интересным. Я приглашаю вас провести замечательный день (или вечер) в гостях у шеф-повара. На её уютной домашней кухне вы приготовите португальские традиционные блюда. А перед этим мы зайдём на местный рынок и выберем правильные сезонные продукты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Мы совершим небольшую экскурсию на один из старейших рынков Лиссабона — Меркаду-да-Рибейра. Его история уходит корнями в 13 век, его ассортимент — бесконечен. Выбрав нужные продукты, сделаем небольшую остановку в баре и поспешим на паром через Тежу — на речном вокзале нас встретит шеф Паула, и мы отправимся к ней в гости. Оценим приветственный напиток из португальских вин с 200-летней винодельни на юге страны — и начнём кулинарную магию!

Под руководством мастера мы приготовим три португальских блюда: закуску, основное блюдо и десерт.

Закуска. У вас будет два варианта на выбор: моллюски Bulhão Pato — ракушки в утином бульоне, приготовлены на основе оливкового масла с добавлением чеснока. Вы ощутите явный вкус моря, смешанный со свежим ароматом кориандра. Или «Садовые рыбки» (Peixinho de horta) — зелёная фасоль, обжаренная в кляре. Это — одна из самых традиционных португальских закусок.

Главное блюдо. Три варианта на выбор: Кальдейрада (Сaldeirada) — тушёная белая рыба с овощами. Типичный португальский вариант — блюдо из ската, мелкой акулы или угря. Треска «Гомес дэ Са» (Bacalhau à Gomes de Sà) — отварная рыба с картофелем, чёрными оливками и луком. Свинина «Алентежана» (Carne de Porco a Alentejana) — тушёное мясо с моллюсками, картошкой, оливками и кориандром.

Десерт. Мы приготовим самую португальскую выпечку — Паштель да ната (Pastel de nata), которая является визитной карточкой страны. Это сладость из заварного теста с яичным кремом, посыпанная корицей.

После мастер-класса мы усядемся за стол, будем общаться, дегустировать вина и смаковать приготовленные блюда. На память о мастер-классе вы получите буклет с рецептами.

Организационные детали

Сообщите мне заранее, если у вас есть какие-либо пищевые аллергии или диетические ограничения.

