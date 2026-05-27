Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Выбрать свежие продукты и научиться готовить из них кулинарные шедевры
В Португалии накрытый стол — это центральное место для общения. Любое блюдо — прекрасный повод поделиться чем-то интересным. Я приглашаю вас провести замечательный день (или вечер) в гостях у шеф-повара. На её уютной домашней кухне вы приготовите португальские традиционные блюда. А перед этим мы зайдём на местный рынок и выберем правильные сезонные продукты.
Описание мастер-класса
Мы совершим небольшую экскурсию на один из старейших рынков Лиссабона — Меркаду-да-Рибейра. Его история уходит корнями в 13 век, его ассортимент — бесконечен. Выбрав нужные продукты, сделаем небольшую остановку в баре и поспешим на паром через Тежу — на речном вокзале нас встретит шеф Паула, и мы отправимся к ней в гости. Оценим приветственный напиток из португальских вин с 200-летней винодельни на юге страны — и начнём кулинарную магию!
Под руководством мастера мы приготовим три португальских блюда: закуску, основное блюдо и десерт.
Закуска. У вас будет два варианта на выбор: моллюски Bulhão Pato — ракушки в утином бульоне, приготовлены на основе оливкового масла с добавлением чеснока. Вы ощутите явный вкус моря, смешанный со свежим ароматом кориандра. Или «Садовые рыбки» (Peixinho de horta) — зелёная фасоль, обжаренная в кляре. Это — одна из самых традиционных португальских закусок.
Главное блюдо. Три варианта на выбор: Кальдейрада (Сaldeirada) — тушёная белая рыба с овощами. Типичный португальский вариант — блюдо из ската, мелкой акулы или угря. Треска «Гомес дэ Са» (Bacalhau à Gomes de Sà) — отварная рыба с картофелем, чёрными оливками и луком. Свинина «Алентежана» (Carne de Porco a Alentejana) — тушёное мясо с моллюсками, картошкой, оливками и кориандром.
Десерт. Мы приготовим самую португальскую выпечку — Паштель да ната (Pastel de nata), которая является визитной карточкой страны. Это сладость из заварного теста с яичным кремом, посыпанная корицей.
После мастер-класса мы усядемся за стол, будем общаться, дегустировать вина и смаковать приготовленные блюда. На память о мастер-классе вы получите буклет с рецептами.
Организационные детали
Сообщите мне заранее, если у вас есть какие-либо пищевые аллергии или диетические ограничения.
Дополнительные расходы
Напитки в баре
Билет на паром — €1,40 в одну сторону
Стоимость мастер-класса
Тип билета
Стоимость
Участник
€140
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Cais do Sodre
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Светлана — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Провела экскурсии для 278 туристов
Привет! Я — дизайнер и фотограф. Живу в Лиссабоне с 2013 года. Провожу экскурсии в Лиссабоне с декабря 2013 года. Буду рада познакомить вас с творческим Лиссабоном:)
