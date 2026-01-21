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Индивидуальная
Португальский ужин под звуки фаду
Вечер в Лиссабоне станет незабываемым с португальским ужином и фаду. Насладитесь вкуснейшими блюдами и живой музыкой в уютном ресторане
«Насладиться португальской кухней»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от €250 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Погрузитесь в мир португальской кухни, наслаждаясь бифаной, паштель-де-ната и портвейном. Узнайте их историю и ощутите дух Лиссабона
Начало: На площади Педру IV (Россиу)
«Этот кремовый десерт с хрустящей корочкой из слоёного теста — подлинное произведение искусства, которое зародилось в монастырях Португалии ещё в 18 веке»
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Сладкие секреты Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, наслаждаясь рассказами о кулинарных традициях и дегустируя лучшие португальские сладости
Начало: На площади Россиу
«Кулинарные истории в сердце Лиссабона»
3 июл в 11:00
4 июл в 11:00
от €170 за всё до 2 чел.
Групповая
до 14 чел.
Мастер-класс по пастель-де-ната с дегустацией и местными напитками
Начало: PR35+GJ5 Лиссабон, Португалия
«В уютной кухне вы пройдёте весь путь — от замеса до отправки в духовку»
€55 за человека
Индивидуальная
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Выбрать свежие продукты и научиться готовить из них кулинарные шедевры
Начало: В районе метро Cais do Sodre
«Под руководством мастера мы приготовим три португальских блюда: закуску, основное блюдо и десерт»
3 июл в 10:00
7 июл в 10:00
€140 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лиссабон для своих: must eat португальской кухни
Начало: По договоренности
«Не обойдем вниманием и легендарные кондитерские — вы узнаете секреты приготовления паштел-де-ната, попробуете этот восхитительный десерт в лучших его вариациях и узнаете, какие сладости украшают португальские рождественские столы»
Расписание: По согласованию с гидом
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Были с мужем на ужине под звуки фаду.
Прекрасная организация мероприятия. Спасибо Борису: забрал у отеля, много интересного рассказал и объяснил!
Супер!
Прекрасная организация мероприятия. Спасибо Борису: забрал у отеля, много интересного рассказал и объяснил!
Супер!
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Гастротур по Лиссабону оказался очень удачным — короткий, но насыщенный маршрут, который позволил попробовать главные специалитеты города и почувствовать его вкусовой характер. Понравилась организация, подача и разнообразие блюд — отличный способ познакомиться с Лиссабоном через еду.
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Я
Замечательный мастер-класс по выпечке. Шеф-повар был очень внимательным, давал чёткие инструкции и помогал на практике — всё получилось очень вкусно.
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Т
Экскурсия подойдет и детям и взрослым. Маршрут составлен логично, без сложностей для передвижения. Все, что я пробовала в предложенных Еленой
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А
Спасибо Елене за интересную экскурсию! Как будто погуляли по городу с другом и вкусно поели.
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Л
Спасибо Елене за увлекательное погружение в историю Лиссабона и Португалии. Особенно в таком необычном формате. Честно говоря, прошло уже несколько дней, а до сих пор находимся под впечатлением!
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Я первый раз был на экскурсии в виде гастротура. Даже не ожидал, что получится так здорово)) Ты пробуешь что-то новое
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Добрый вечер. По свежим следам,вернувшись с экскурсии. Нам очень понравилась эта встреча. Первые неопределенные эмоции от Лиссабона, сменились драгоценными воспоминаниями,
+4
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В
Было очень весело, и мы действительно улучшили свои навыки в выпечке. Очень рекомендую, спасибо!
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Ф
Беатрис была такой милой и весёлой, а атмосфера на мастер-классе — очень дружелюбной. Рецепты потрясающие, мы прекрасно провели время.
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Всего 16 отзывов в Лиссабоне в категории "Кулинарные мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Кулинарные мастер-классы»
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Сейчас в Лиссабоне в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 55 до 250. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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