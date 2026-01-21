Мои заказы

Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 6 экскурсий в категории «Кулинарные мастер-классы» в Лиссабоне на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Португальский ужин под звуки фаду
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Португальский ужин под звуки фаду
Вечер в Лиссабоне станет незабываемым с португальским ужином и фаду. Насладитесь вкуснейшими блюдами и живой музыкой в уютном ресторане
«Насладиться португальской кухней»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от €250 за человека
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Погрузитесь в мир португальской кухни, наслаждаясь бифаной, паштель-де-ната и портвейном. Узнайте их историю и ощутите дух Лиссабона
Начало: На площади Педру IV (Россиу)
«Этот кремовый десерт с хрустящей корочкой из слоёного теста — подлинное произведение искусства, которое зародилось в монастырях Португалии ещё в 18 веке»
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
€180 за всё до 2 чел.
Сладкие секреты Лиссабона
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Сладкие секреты Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, наслаждаясь рассказами о кулинарных традициях и дегустируя лучшие португальские сладости
Начало: На площади Россиу
«Кулинарные истории в сердце Лиссабона»
3 июл в 11:00
4 июл в 11:00
от €170 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по пастель-де-ната с дегустацией и местными напитками
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Мастер-класс по пастель-де-ната с дегустацией и местными напитками
Начало: PR35+GJ5 Лиссабон, Португалия
«В уютной кухне вы пройдёте весь путь — от замеса до отправки в духовку»
€55 за человека
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Выбрать свежие продукты и научиться готовить из них кулинарные шедевры
Начало: В районе метро Cais do Sodre
«Под руководством мастера мы приготовим три португальских блюда: закуску, основное блюдо и десерт»
3 июл в 10:00
7 июл в 10:00
€140 за человека
Лиссабон для своих: must eat португальской кухни
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лиссабон для своих: must eat португальской кухни
Начало: По договоренности
«Не обойдем вниманием и легендарные кондитерские — вы узнаете секреты приготовления паштел-де-ната, попробуете этот восхитительный десерт в лучших его вариациях и узнаете, какие сладости украшают португальские рождественские столы»
Расписание: По согласованию с гидом
€240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Милена
Португальский ужин под звуки фаду
Были с мужем на ужине под звуки фаду.
Прекрасная организация мероприятия. Спасибо Борису: забрал у отеля, много интересного рассказал и объяснил!
Супер!
Вам был полезен этот отзыв?
Kseniia
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Гастротур по Лиссабону оказался очень удачным — короткий, но насыщенный маршрут, который позволил попробовать главные специалитеты города и почувствовать его вкусовой характер. Понравилась организация, подача и разнообразие блюд — отличный способ познакомиться с Лиссабоном через еду.
Гастротур по Лиссабону оказался очень удачным — короткий, но насыщенный маршрут, который позволил попробовать главные специалитеты
Гастротур по Лиссабону оказался очень удачным — короткий, но насыщенный маршрут, который позволил попробовать главные специалитеты
Гастротур по Лиссабону оказался очень удачным — короткий, но насыщенный маршрут, который позволил попробовать главные специалитеты
Гастротур по Лиссабону оказался очень удачным — короткий, но насыщенный маршрут, который позволил попробовать главные специалитеты
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Мастер-класс по пастель-де-ната с дегустацией и местными напитками
Замечательный мастер-класс по выпечке. Шеф-повар был очень внимательным, давал чёткие инструкции и помогал на практике — всё получилось очень вкусно.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Экскурсия подойдет и детям и взрослым. Маршрут составлен логично, без сложностей для передвижения. Все, что я пробовала в предложенных Еленой
читать дальшеуменьшить

заведениях, было вкусным и свежим. Елена прекрасно ввела меня в курс дела по португальской гастрономии, порекомендовала рестораны и кафе в Лиссабоне рядом с моим отелем. Я чувствовала заботу и внимание со стороны Елены во время всей экскурсии. Рекомендую однозначно!)

Вам был полезен этот отзыв?
А
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Спасибо Елене за интересную экскурсию! Как будто погуляли по городу с другом и вкусно поели.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Спасибо Елене за увлекательное погружение в историю Лиссабона и Португалии. Особенно в таком необычном формате. Честно говоря, прошло уже несколько дней, а до сих пор находимся под впечатлением!
Спасибо Елене за увлекательное погружение в историю Лиссабона и Португалии. Особенно в таком необычном формате. Честно
Спасибо Елене за увлекательное погружение в историю Лиссабона и Португалии. Особенно в таком необычном формате. Честно
Спасибо Елене за увлекательное погружение в историю Лиссабона и Португалии. Особенно в таком необычном формате. Честно
Спасибо Елене за увлекательное погружение в историю Лиссабона и Португалии. Особенно в таком необычном формате. Честно
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Я первый раз был на экскурсии в виде гастротура. Даже не ожидал, что получится так здорово)) Ты пробуешь что-то новое
читать дальшеуменьшить

в новом для тебя месте и при этом тебя погружают в атмосферу города через интересные исторические параллели, очень прикольно) И мне показалось, что тут очень большая заслуга именно Лены, потрясающий собеседник и рассказчик… Огромное ей спасибо! Если успеем по времени и у Лены будут свободные дни, то очень хотим успеть сходить на другую её экскурсию.

Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Добрый вечер. По свежим следам,вернувшись с экскурсии. Нам очень понравилась эта встреча. Первые неопределенные эмоции от Лиссабона, сменились драгоценными воспоминаниями,
читать дальшеуменьшить

новыми знаниями и вкусами. Мы не только попробовали абсолютно новые и необычные традиционные блюда и напитки, но и очень много узнали о городе, его людях и традициях. Спасибо огромное Елене! Замечательный, внимательный и эмоционально распологающий,к себе человек.

Добрый вечер. По свежим следам,вернувшись с экскурсии. Нам очень понравилась эта встреча. Первые неопределенные эмоции от
Добрый вечер. По свежим следам,вернувшись с экскурсии. Нам очень понравилась эта встреча. Первые неопределенные эмоции от
Добрый вечер. По свежим следам,вернувшись с экскурсии. Нам очень понравилась эта встреча. Первые неопределенные эмоции от
Добрый вечер. По свежим следам,вернувшись с экскурсии. Нам очень понравилась эта встреча. Первые неопределенные эмоции от+4
Добрый вечер. По свежим следам,вернувшись с экскурсии. Нам очень понравилась эта встреча. Первые неопределенные эмоции от
Добрый вечер. По свежим следам,вернувшись с экскурсии. Нам очень понравилась эта встреча. Первые неопределенные эмоции от
Добрый вечер. По свежим следам,вернувшись с экскурсии. Нам очень понравилась эта встреча. Первые неопределенные эмоции от
Добрый вечер. По свежим следам,вернувшись с экскурсии. Нам очень понравилась эта встреча. Первые неопределенные эмоции от
Вам был полезен этот отзыв?
В
Мастер-класс по пастель-де-ната с дегустацией и местными напитками
Было очень весело, и мы действительно улучшили свои навыки в выпечке. Очень рекомендую, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Мастер-класс по пастель-де-ната с дегустацией и местными напитками
Беатрис была такой милой и весёлой, а атмосфера на мастер-классе — очень дружелюбной. Рецепты потрясающие, мы прекрасно провели время.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 16 отзывов в Лиссабоне в категории "Кулинарные мастер-классы"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Кулинарные мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Португальский ужин под звуки фаду;
  2. Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города;
  3. Сладкие секреты Лиссабона;
  4. Мастер-класс по пастель-де-ната с дегустацией и местными напитками;
  5. Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок.
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Башня Белен;
  2. Синтра;
  3. Мыс Рока;
  4. Площадь Коммерции;
  5. Алфама;
  6. Дворец Келуш;
  7. Район Алфама;
  8. Площадь Россиу;
  9. Замок Святого Георгия;
  10. Статуя Христа.
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2026
Сейчас в Лиссабоне в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 55 до 250. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 16 ⭐ отзывов, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь