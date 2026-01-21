читать дальше уменьшить

в новом для тебя месте и при этом тебя погружают в атмосферу города через интересные исторические параллели, очень прикольно) И мне показалось, что тут очень большая заслуга именно Лены, потрясающий собеседник и рассказчик… Огромное ей спасибо! Если успеем по времени и у Лены будут свободные дни, то очень хотим успеть сходить на другую её экскурсию.