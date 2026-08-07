Представьте себе город, где история оживает на каждом шагу.Где звуки фаду наполняют воздух, а узкие улочки рассказывают о былой величии и простой жизни его жителей. Эта экскурсия в Лиссабон не

о главных туристических местах, а о тех уголках, где живет душа города. Мы пройдем по местам, где время словно остановилось, где можно услышать истории старожилов и увидеть, как живет настоящий Лиссабон. Это путешествие для тех, кто хочет увидеть город глазами его жителей, почувствовать его атмосферу и узнать, что стоит за фасадами зданий. Приготовьтесь к приключению, которое позволит вам увидеть Лиссабон под совершенно другим углом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы узнаете, как португальцы смогли завоевать полмира и в один день потерять всё. Пройдёте тропой первопроходцев и попробуете разгадать тайну, почему эти места всегда так привлекали внимание величественных империй. Поразмышляем и о том, куда делись те португальцы, которые отправлялись в неизвестный океан навстречу приключениям.

На улочках старинных кварталов и в уютных двориках вы прикоснётесь к быту простых португальцев и увидите, где гуляют местные жители. Представите, как выглядел Лиссабон во времена Великих географических открытий, и всмотритесь в следы прошедших сражений, сохранившихся на стенах зданий.

Добро пожаловать в настоящий Лиссабон без типовых ресторанов и сувенирных лавок — такой, каким он был до прихода туризма и каким остаётся и по сей день!

Организационные детали