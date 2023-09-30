Лиссабон — один их древнейших городов Европы, но из-за географических особенностей здесь не так много мест, где можно почувствовать атмосферу старины. Я покажу настоящее сердце города без туристического лоска, где можно встретить старожилов, где из окон доносятся звуки фаду и где нужно прижаться к стене, чтобы проехала машина. Поговорим о колониальной эпохе и обсудим, как жили и живут простые лиссабонцы.

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Описание

Что вас ожидает

Места, в которые мы с вами отправимся, не такие «открыточные», как площадь Коммерции и другие популярные локации города. Здесь живут иммигранты из бывших колоний и чувствуется истинная атмосфера красочного и самобытного Лиссабона.

Вы узнаете, как португальцы смогли завоевать полмира и в один день потерять всё. Пройдёте тропой первопроходцев и попробуете разгадать тайну, почему эти места всегда так привлекали внимание величественных империй. Поразмышляем и о том, куда делись те португальцы, которые отправлялись в неизвестный океан навстречу приключениям.

На улочках старинных кварталов и в уютных двориках вы прикоснётесь к быту простых португальцев и увидите, где гуляют местные жители. Представите, как выглядел Лиссабон во времена Великих географических открытий, и всмотритесь в следы прошедших сражений, сохранившихся на стенах зданий.

Добро пожаловать в настоящий Лиссабон без типовых ресторанов и сувенирных лавок — такой, каким он был до прихода туризма и каким остаётся и по сей день!

Организационные детали