Моурария, Алфама и Байша-Шиаду: на поиски аутентичного Лиссабона

Отправиться в колоритные нетуристические районы и ощутить дух колониальной Португалии

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Лиссабон — один их древнейших городов Европы, но из-за географических особенностей здесь не так много мест, где можно почувствовать атмосферу старины.

Я покажу настоящее сердце города без туристического лоска, где можно встретить старожилов, где из окон доносятся звуки фаду и где нужно прижаться к стене, чтобы проехала машина. Поговорим о колониальной эпохе и обсудим, как жили и живут простые лиссабонцы.
Моурария, Алфама и Байша-Шиаду: на поиски аутентичного Лиссабона
Моурария, Алфама и Байша-Шиаду: на поиски аутентичного Лиссабона
Моурария, Алфама и Байша-Шиаду: на поиски аутентичного Лиссабона
Моурария, Алфама и Байша-Шиаду: на поиски аутентичного Лиссабона
Моурария, Алфама и Байша-Шиаду: на поиски аутентичного Лиссабона
Моурария, Алфама и Байша-Шиаду: на поиски аутентичного Лиссабона
Моурария, Алфама и Байша-Шиаду: на поиски аутентичного Лиссабона
Моурария, Алфама и Байша-Шиаду: на поиски аутентичного Лиссабона
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Места, в которые мы с вами отправимся, не такие «открыточные», как площадь Коммерции и другие популярные локации города. Здесь живут иммигранты из бывших колоний и чувствуется истинная атмосфера красочного и самобытного Лиссабона.

Вы узнаете, как португальцы смогли завоевать полмира и в один день потерять всё. Пройдёте тропой первопроходцев и попробуете разгадать тайну, почему эти места всегда так привлекали внимание величественных империй. Поразмышляем и о том, куда делись те португальцы, которые отправлялись в неизвестный океан навстречу приключениям.

На улочках старинных кварталов и в уютных двориках вы прикоснётесь к быту простых португальцев и увидите, где гуляют местные жители. Представите, как выглядел Лиссабон во времена Великих географических открытий, и всмотритесь в следы прошедших сражений, сохранившихся на стенах зданий.

Добро пожаловать в настоящий Лиссабон без типовых ресторанов и сувенирных лавок — такой, каким он был до прихода туризма и каким остаётся и по сей день!

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви — будем ходить по брусчатке
  • По дороге можно останавливаться в местных кафе и пробовать закуски и напитки. Это дополнительные расходы: около 10 евро на человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Россио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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