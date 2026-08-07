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Аутентичный Лиссабон: побывать в настоящем сердце города

Познакомьтесь с настоящим Лиссабоном, где каждый уголок хранит истории о великих открытиях и простой жизни местных жителей
Представьте себе город, где история оживает на каждом шагу.

Где звуки фаду наполняют воздух, а узкие улочки рассказывают о былой величии и простой жизни его жителей. Эта экскурсия в Лиссабон не
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о главных туристических местах, а о тех уголках, где живет душа города.

Мы пройдем по местам, где время словно остановилось, где можно услышать истории старожилов и увидеть, как живет настоящий Лиссабон.

Это путешествие для тех, кто хочет увидеть город глазами его жителей, почувствовать его атмосферу и узнать, что стоит за фасадами зданий. Приготовьтесь к приключению, которое позволит вам увидеть Лиссабон под совершенно другим углом

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Погружение в культуру
  • 🎶 Звуки фаду на улицах
  • 🏛️ Исторические кварталы
  • 🧭 Следы великих открытий
  • 🍷 Вкус местной кухни
Аутентичный Лиссабон: побывать в настоящем сердце города
Аутентичный Лиссабон: побывать в настоящем сердце города
Аутентичный Лиссабон: побывать в настоящем сердце города

Что можно увидеть

  • Площадь Коммерции
  • Старинные кварталы

Описание экскурсии

Вы узнаете, как португальцы смогли завоевать полмира и в один день потерять всё. Пройдёте тропой первопроходцев и попробуете разгадать тайну, почему эти места всегда так привлекали внимание величественных империй. Поразмышляем и о том, куда делись те португальцы, которые отправлялись в неизвестный океан навстречу приключениям.

На улочках старинных кварталов и в уютных двориках вы прикоснётесь к быту простых португальцев и увидите, где гуляют местные жители. Представите, как выглядел Лиссабон во времена Великих географических открытий, и всмотритесь в следы прошедших сражений, сохранившихся на стенах зданий.

Добро пожаловать в настоящий Лиссабон без типовых ресторанов и сувенирных лавок — такой, каким он был до прихода туризма и каким остаётся и по сей день!

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви — будем ходить по брусчатке
  • По дороге можно останавливаться в местных кафе и пробовать закуски и напитки. Это дополнительные расходы: около 10 евро на человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Россио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля
Юля — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 часов
Провели экскурсии для 75 туристов
Проведите день в компании человека, который уже давно живёт, дышит и работает в туризме Португалии. Я переехала в Лиссабон по любви — к видам, в которые хочется всматриваться снова и
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снова, к еде, ради которой можно менять билеты обратно, и к жизни без спешки, но с полным вкусом. За эти годы собрала вокруг себя команду потрясающих гидов — умных, душевных, знающих каждый поворот улочек и каждую байку, связанную с ними. Они работают каждый день, встречают гостей и с любовью открывают Португалию — настоящую, живую, без прикрас. А я помогу вам организовать всё путешествие: от первого вдоха у океана до бокала портвейна на закате. Расскажу, что стоит забронировать заранее, где поселиться, что не пропустить и куда лучше даже не заглядывать. Всё — в вашем ритме, под ваши желания и мечты.

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