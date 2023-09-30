Моурария, Алфама и Байша-Шиаду: на поиски аутентичного Лиссабона
Отправиться в колоритные нетуристические районы и ощутить дух колониальной Португалии
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Ответы на вопросы
Лиссабон — один их древнейших городов Европы, но из-за географических особенностей здесь не так много мест, где можно почувствовать атмосферу старины.
Я покажу настоящее сердце города без туристического лоска, где можно встретить старожилов, где из окон доносятся звуки фаду и где нужно прижаться к стене, чтобы проехала машина. Поговорим о колониальной эпохе и обсудим, как жили и живут простые лиссабонцы.
Ближайшие даты:
30 сен
7 окт
9 окт
10 окт
16 окт
17 окт
18 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Места, в которые мы с вами отправимся, не такие «открыточные», как площадь Коммерции и другие популярные локации города. Здесь живут иммигранты из бывших колоний и чувствуется истинная атмосфера красочного и самобытного Лиссабона.
Вы узнаете, как португальцы смогли завоевать полмира и в один день потерять всё. Пройдёте тропой первопроходцев и попробуете разгадать тайну, почему эти места всегда так привлекали внимание величественных империй. Поразмышляем и о том, куда делись те португальцы, которые отправлялись в неизвестный океан навстречу приключениям.
На улочках старинных кварталов и в уютных двориках вы прикоснётесь к быту простых португальцев и увидите, где гуляют местные жители. Представите, как выглядел Лиссабон во времена Великих географических открытий, и всмотритесь в следы прошедших сражений, сохранившихся на стенах зданий.
Добро пожаловать в настоящий Лиссабон без типовых ресторанов и сувенирных лавок — такой, каким он был до прихода туризма и каким остаётся и по сей день!
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви — будем ходить по брусчатке
По дороге можно останавливаться в местных кафе и пробовать закуски и напитки. Это дополнительные расходы: около 10 евро на человека.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Россио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 59 туристов
Мощь океана, разбивающегося о скалы, свободолюбивый народ и невероятная атмосфера, переплетенная с богатой историей, древними замками и уникальной архитектурой. Именно это покорило меня в этой стране! Так, я переехала в потрясающий Лиссабон и здесь нашла свое призвание — влюблять людей в этот удивительный уголок на краю европейского континента. С удовольствием покажу самые популярные места, красивые виды и раскрою тайные уголки местных жителей. В компании веселого, изобретательного и доброго друга вы сможете «прикоснуться» к каменному веку, поиграть с павлинами, пообедать устрицами в прикуску с лобстером и при этом не разориться, погрузиться в мир таинственных тамплиеров и масонов. В путешествие сквозь века вы проследите историю создания великой империи и ее краха. Услышите легенды португальских влюбленных и предания эпохи Великих географических открытий. Осторожно! Можно влюбиться и остаться здесь навсегда!:)
Проведите день в компании веселого, изобретательного и доброго друга. Я переехала в Лиссабон по любви, любви к захватывающим видам, интересной истории и вкусной еде! Тут я нашла свое призвание - влюблять людей в этот удивительный уголок земли на самом краю европейского континента.
С удовольствием покажу вам самые популярные места, красивые виды и раскрою тайные уголки местных жителей. Мы сможем прикоснуться к каменному веку, поиграть с павлином, пообедать устрицами в прикуску с лобстером и при этом не разориться!
Мы окунемся в мир таинственных тамплиеров и масонов. Наше путешествие пройдет сквозь века, создание великой империи и ее крах! Вместе будем переживать за истории португальских влюбленных и окунемся в мир великих географических открытий! Мы будем бороздить просторы португальской истории и впитывать местный колорит.
Осторожно! Можно влюбиться и остаться здесь навсегда!
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