Моя экскурсия основана на чувствах: вы взглянете на Лиссабон с трёх смотровых площадок, услышите интересные истории и попробуете традиционное вино. Полюбуетесь зданием вокзала, Кафедральным собором, городскими площадями. И прокатитесь на трёх видах старинного транспорта — фуникулёре, жёлтом трамвайчике и лифте. А я расскажу обо всём самом-самом и помогу понять Лиссабон!

Описание экскурсии

Понять устройство центра и изучить достопримечательности

Динамичный Байру-Алту, который развивался в 16 веке, Шиаду с аристократическими особняками и старейшая Алфама с извилистыми улочками. Эти районы очаруют вас на прогулке, а я расскажу интересные сюжеты из их жизни и покажу католические храмы Лиссабона: самый богатый — церковь св. Рока, самый трагичный — церковь св. Домингуша и Кафедральный собор Се.

Лиссабонские площади

На площади Рештаурадориш вы полюбуетесь зданием вокзала в стиле «неомануэлино» и отелем для аристократов, а также отправитесь на променад по главному проспекту города Авенида де Либердаде, узнавая о его скульптурных монументах. Вы увидите величественный памятник королю Педро IV, две старейшие кофейни и бронзовые фонтаны из Парижа на площади Россиу, любимой лиссабонцами. На площади Фигейра откроется вид на крепость 12 века, а на Праса-ду-Комерсиу я расскажу о временах правления Жузе I, о страшном землетрясении и восстановлении города.

Взгляд на Лиссабон со смотровых и из окон старинного транспорта

Прочувствовать атмосферу солнечного Лиссабона помогут три вида транспорта — я расскажу об истории каждого. Вас ждёт фуникулёр «Глория», который доставит к смотровой площадке Sao Pedro De Alcantara, фотогеничный жёлтый трамвайчик и Элевадор Санта Жушта — городской лифт в неоготическом стиле. В программе также смотровые Portas do Sol и Carmo: виды на яркие кварталы здесь великолепные!

Организационные детали