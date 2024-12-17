Сердце Лиссабона: старинный транспорт и смотровые

Изучить достопримечательности, полюбоваться видами и влиться в ритм города
Моя экскурсия основана на чувствах: вы взглянете на Лиссабон с трёх смотровых площадок, услышите интересные истории и попробуете традиционное вино. Полюбуетесь зданием вокзала, Кафедральным собором, городскими площадями. И прокатитесь на трёх видах старинного транспорта — фуникулёре, жёлтом трамвайчике и лифте. А я расскажу обо всём самом-самом и помогу понять Лиссабон!
5
1 отзыв
Сердце Лиссабона: старинный транспорт и смотровые
Сердце Лиссабона: старинный транспорт и смотровые
Сердце Лиссабона: старинный транспорт и смотровые
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Понять устройство центра и изучить достопримечательности

Динамичный Байру-Алту, который развивался в 16 веке, Шиаду с аристократическими особняками и старейшая Алфама с извилистыми улочками. Эти районы очаруют вас на прогулке, а я расскажу интересные сюжеты из их жизни и покажу католические храмы Лиссабона: самый богатый — церковь св. Рока, самый трагичный — церковь св. Домингуша и Кафедральный собор Се.

Лиссабонские площади

На площади Рештаурадориш вы полюбуетесь зданием вокзала в стиле «неомануэлино» и отелем для аристократов, а также отправитесь на променад по главному проспекту города Авенида де Либердаде, узнавая о его скульптурных монументах. Вы увидите величественный памятник королю Педро IV, две старейшие кофейни и бронзовые фонтаны из Парижа на площади Россиу, любимой лиссабонцами. На площади Фигейра откроется вид на крепость 12 века, а на Праса-ду-Комерсиу я расскажу о временах правления Жузе I, о страшном землетрясении и восстановлении города.

Взгляд на Лиссабон со смотровых и из окон старинного транспорта

Прочувствовать атмосферу солнечного Лиссабона помогут три вида транспорта — я расскажу об истории каждого. Вас ждёт фуникулёр «Глория», который доставит к смотровой площадке Sao Pedro De Alcantara, фотогеничный жёлтый трамвайчик и Элевадор Санта Жушта — городской лифт в неоготическом стиле. В программе также смотровые Portas do Sol и Carmo: виды на яркие кварталы здесь великолепные!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается проезд — единый билет €6,80/чел.
  • Возможно провести экскурсию для 4-10 человек за доплату — €10/чел.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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17 дек 2024
Елена - интересный рассказчик, опытный экскурсовод и очень терпеливый и тактичный человек! У нас с сыном было всего несколько часов в Лиссабоне, за которые она смогла показать нам несколько районов,
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прокатать на самый разных видах транспорта и заинтересовать и меня (разборчивого туриста), и 13 летнего сына. Елена помогла решить проблему, когда я не смогла снять наличные, заменить потерянный проездной билет, и помогла нам спланировать остаток нашего времени в городе (и все с улыбкой).

Елена - интересный рассказчик, опытный экскурсовод и очень терпеливый и тактичный человек! У нас с сыном

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