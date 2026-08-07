Томар: секреты ордена тамплиеров

Откройте для себя тайны ордена тамплиеров в Томаре. Прогулка по средневековому городу, посещение Конвенту-де-Кришту и многое другое ждёт вас
Экскурсия в Томаре - это уникальная возможность погрузиться в историю ордена тамплиеров, который сохранился в Португалии как орден Христа. Город Томар, выросший вокруг цитадели, хранит множество тайн и легенд.
Участники экскурсии посетят церковь Санта-Мария-дос-Оливайш, узнают о символике рыцарских надгробий и попробуют монастырские блюда.
Экскурсия подойдёт как для глубокого изучения истории, так и для лёгкой прогулки, адаптируясь под интересы каждого гостя
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Уникальная история ордена тамплиеров
🔍 Доступ к закрытым частям цитадели
🍽 Монастырская трапеза в средневековой таверне
🗺 Прогулка по средневековому Томару
🎓 Экскурсия с гидом-историком
Что можно увидеть
Церковь Санта-Мария-дос-Оливайш
Церковь Иоанна Крестителя
Конвенту-де-Кришту
Описание экскурсии
Явное и скрытое старинного Томара
Мы прогуляемся по уютному средневековому городу, покрытому мифами и легендами. Посетим пантеон ордена 12 века — церковь Санта-Мария-дос-Оливайш и её катакомбы. Побываем в церкви Иоанна Крестителя на главной площади. И конечно, полностью осмотрим цитадель ордена тамплиеров — Конвенту-де-Кришту (Convento de Cristo). Я работаю в сотрудничестве с историками Convento de Cristo и могу организовать экскурсию в помещения цитадели, закрытые для обычного туриста.
Последнее пристанище великих магистров, символика и монастырская трапеза
Вы узнаете тайны парка семи холмов, который примыкает к мощным стенам величественной цитадели. Увидите тайный колодец медитаций и посмотрите на рыцарские надгробия, украшенные магическими символами. Попробуете настоящие монастырские блюда в средневековой таверне. Я расскажу о подземных галереях, соединяющих цитадель с церковью Санта-Мария-дос-Оливайш, где похоронены великие магистры ордена тамплиеров. И это лишь малая часть того, что ждёт вас на экскурсии!
По вашему запросу могу дополнить экскурсию встречами с археологами и учёными, исследующими историю ордена в Португалии. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия будет увлекательна для всех. Тональность программы определяется интересами участников. Это может быть как полное погружение в историю, так и лёгкая прогулка. Всё всегда индивидуально и зависит от пожеланий гостя.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер и сопровождение гида-историка с PhD
Поездка возможна и на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии в таком случае — €500.
Дополнительные расходы: билеты в Convento de Cristo — €10 взрослый, €4 ребёнок, обед в таверне 12 века — от €25/чел.
Обратите внимание, что каждая наша экскурсия может быть разработана индивидуально под клиента
Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям. Я добавляю квест-элемент для детей в зависимости от их возраста.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 11 туристов
Я родился в Москве, вырос в Канаде, живу в Португалии. После многих лет изучения истории религиозных культов и символики Средневековья отправился в путешествие по Европе в поисках ответов на вечные читать дальшеуменьшить
вопросы жизни. В итоге стал одним из самых молодых специалистов по средневековой символике в Иберии (Португалия и Испания). Ghostwriter и колумнист в ведущих исторических журналах, являюсь хранителем знаний не только португальской, но и всей иберийской истории. В настоящее время работаю консультантом по символизму и средневековой культуре в лиссабонских музеях и учреждениях. Консультирую Министерство культуры Португалии по вопросам сохранения культурного наследия страны.
Входит в следующие категории Лиссабона
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