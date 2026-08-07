Томар: секреты ордена тамплиеров

Экскурсия в Томаре - это уникальная возможность погрузиться в историю ордена тамплиеров, который сохранился в Португалии как орден Христа. Город Томар, выросший вокруг цитадели, хранит множество тайн и легенд. Участники экскурсии посетят церковь Санта-Мария-дос-Оливайш, узнают о символике рыцарских надгробий и попробуют монастырские блюда. Экскурсия подойдёт как для глубокого изучения истории, так и для лёгкой прогулки, адаптируясь под интересы каждого гостя

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Явное и скрытое старинного Томара

Мы прогуляемся по уютному средневековому городу, покрытому мифами и легендами. Посетим пантеон ордена 12 века — церковь Санта-Мария-дос-Оливайш и её катакомбы. Побываем в церкви Иоанна Крестителя на главной площади. И конечно, полностью осмотрим цитадель ордена тамплиеров — Конвенту-де-Кришту (Convento de Cristo). Я работаю в сотрудничестве с историками Convento de Cristo и могу организовать экскурсию в помещения цитадели, закрытые для обычного туриста.

Последнее пристанище великих магистров, символика и монастырская трапеза

Вы узнаете тайны парка семи холмов, который примыкает к мощным стенам величественной цитадели. Увидите тайный колодец медитаций и посмотрите на рыцарские надгробия, украшенные магическими символами. Попробуете настоящие монастырские блюда в средневековой таверне. Я расскажу о подземных галереях, соединяющих цитадель с церковью Санта-Мария-дос-Оливайш, где похоронены великие магистры ордена тамплиеров. И это лишь малая часть того, что ждёт вас на экскурсии!

По вашему запросу могу дополнить экскурсию встречами с археологами и учёными, исследующими историю ордена в Португалии. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет увлекательна для всех. Тональность программы определяется интересами участников. Это может быть как полное погружение в историю, так и лёгкая прогулка. Всё всегда индивидуально и зависит от пожеланий гостя.

Организационные детали