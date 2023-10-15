Томар: секреты ордена тамплиеров

Погрузиться в историю ордена со специалистом по средневековой символике

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Орден тамплиеров, уничтоженный Филиппом Красивым, на самом деле, никогда не исчезал с карты человечества. Он закрепился в Португалии под именем ордена Христа. Вокруг цитадели тамплиеров вырос город Томар, в котором и сегодня живут потомки воинов-монахов. Я много лет изучаю символику Средневековья. Познакомлю вас с городом, цитаделью и историей ордена. По желанию проведу в недоступные для широкой публики части комплекса.
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
Томар: секреты ордена тамплиеров
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Описание

Что вас ожидает

Явное и скрытое старинного Томара

Мы прогуляемся по уютному средневековому городу, покрытому мифами и легендами. Посетим пантеон ордена 12 века — церковь Санта-Мария-дос-Оливайш и её катакомбы. Побываем в церкви Иоанна Крестителя на главной площади. И конечно, полностью осмотрим цитадель ордена тамплиеров — Конвенту-де-Кришту (Convento de Cristo). Я работаю в сотрудничестве с историками Convento de Cristo и могу организовать экскурсию в помещения цитадели, закрытые для обычного туриста.

Последнее пристанище великих магистров, символика и монастырская трапеза

Вы узнаете тайны парка семи холмов, который примыкает к мощным стенам величественной цитадели. Увидите тайный колодец медитаций и посмотрите на рыцарские надгробия, украшенные магическими символами. Попробуете настоящие монастырские блюда в средневековой таверне. Я расскажу о подземных галереях, соединяющих цитадель с церковью Санта-Мария-дос-Оливайш, где похоронены великие магистры ордена тамплиеров. И это лишь малая часть того, что ждёт вас на экскурсии!

По вашему запросу могу дополнить экскурсию встречами с археологами и учёными, исследующими историю ордена в Португалии. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет увлекательна для всех. Тональность программы определяется интересами участников. Это может быть как полное погружение в историю, так и лёгкая прогулка. Всё всегда индивидуально и зависит от пожеланий гостя.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и сопровождение гида-историка с PhD
  • Поездка возможна и на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии в таком случае — €500.
  • Дополнительные расходы: билеты в Convento de Cristo — €10 взрослый, €4 ребёнок, обед в таверне 12 века — от €25/чел.
  • Обратите внимание, что каждая наша экскурсия может быть разработана индивидуально под клиента
  • Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям. Я добавляю квест-элемент для детей в зависимости от их возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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