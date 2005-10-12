В указанное время мы заберём вас из вашего отеля в Лиссабоне или Порту и отправимся в удивительное путешествие по Португалии. Во время этого автомобильного тура вы побываете в тех городах и местах Португалии, где до сих пор сохранился дух средневековья и познакомитесь с великолепными памятниками западноевропейской архитектуры, которые были свидетелями самых важных событий португальской истории 📖 Баталья

В городе Баталья вы увидите грандиозный памятник, построенный в честь победы португальского народа в борьбе за независимость против испанских завоевателей — Монастырь Санта-Мария-да-Витория. Мы исследуем архитектуру этого прекрасного памятника, где соединилось два стиля — суровая готика и кружевной мануэлино, а также я поведаю вам интересные исторические факты о Санта-Мария-да-Витория, в которой покоятся останки Генриха Мореплавателя и других представителей Ависской династии.

Город Алькобаса

Аббатство Санта-Мария-де-Алкобаса было основан первым королем Португалии в 1153 году после решающей победы над маврами. Это одно из крупнейших строений в истории цистерцианцев и первое готическое строение в Португалии. Я расскажу вам о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также вы услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных в этом монастырском храме.

Город Томар

В городе Томар вы сможете ощутить мистический дух тамплиеров попав в Крепость тамплиеров и монастырь Ордена Христа. Крепость была возведена по приказу великого магистра в 1160 г. и была самым современным военным сооружением того времени. Здесь вы увидите настоящий алхимический сосуд — круглую церковь-ротонду Шаролу, в которой зашифрованы тайные послания рыцарей Ордена Храма. А на западном фасаде новой церкви вас ожидает настоящая жемчужина португальского мануэлино — знаменитое Томарское окно «жанела».

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