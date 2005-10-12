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Трансфер Лиссабон — Порту или Порту — Лиссабон с экскурсиями

Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Эта экскурсия ⛳ отлично подойдёт для путешественников, которые хотят совершить переезд из Лиссабона в Порту или наоборот и при этом побывать с экскурсиями в городах Баталья, Алкобаса, Томар или Обидуш, Назаре, Фатима.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €500 за экскурсию

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Трансфер Лиссабон — Порту или Порту — Лиссабон с экскурсиями
Трансфер Лиссабон — Порту или Порту — Лиссабон с экскурсиями

Что вы увидите

  • Баталья
  • Алкобаса
  • Томар
  • Обидуш
  • Назаре
  • Фатима
В указанное время мы заберём вас из вашего отеля в Лиссабоне или Порту и отправимся в удивительное путешествие по Португалии. Во время этого автомобильного тура вы побываете в тех городах и местах Португалии, где до сих пор сохранился дух средневековья и познакомитесь с великолепными памятниками западноевропейской архитектуры, которые были свидетелями самых важных событий португальской истории 📖 Баталья
В городе Баталья вы увидите грандиозный памятник, построенный в честь победы португальского народа в борьбе за независимость против испанских завоевателей — Монастырь Санта-Мария-да-Витория. Мы исследуем архитектуру этого прекрасного памятника, где соединилось два стиля — суровая готика и кружевной мануэлино, а также я поведаю вам интересные исторические факты о Санта-Мария-да-Витория, в которой покоятся останки Генриха Мореплавателя и других представителей Ависской династии.
Город Алькобаса
Аббатство Санта-Мария-де-Алкобаса было основан первым королем Португалии в 1153 году после решающей победы над маврами. Это одно из крупнейших строений в истории цистерцианцев и первое готическое строение в Португалии. Я расскажу вам о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также вы услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных в этом монастырском храме.
Город Томар
В городе Томар вы сможете ощутить мистический дух тамплиеров попав в Крепость тамплиеров и монастырь Ордена Христа. Крепость была возведена по приказу великого магистра в 1160 г. и была самым современным военным сооружением того времени. Здесь вы увидите настоящий алхимический сосуд — круглую церковь-ротонду Шаролу, в которой зашифрованы тайные послания рыцарей Ордена Храма. А на западном фасаде новой церкви вас ожидает настоящая жемчужина португальского мануэлино — знаменитое Томарское окно «жанела».

Важная информация:

  • По вашему желанию экскурсионную программу можно видоизменить и посетить другие города такие как: Обидуш, Назаре, Фатима.
Что входит
  • Комфортабельный минивэн с водителем
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
Что не входит
  • Стоимость входных билетов
  • Питание и дегустация
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Трансфер Лиссабон — Порту или Порту — Лиссабон с экскурсиями
Трансфер Лиссабон — Порту или Порту — Лиссабон с экскурсиями
Трансфер Лиссабон — Порту или Порту — Лиссабон с экскурсиями
Трансфер Лиссабон — Порту или Порту — Лиссабон с экскурсиями

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Oльга Г.
Oльга Г.
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