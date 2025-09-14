В сказочную Синтру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом

В Синтре жил и искал вдохновение сказочник Андерсон, а лорд Байрон называл её красивейшим местом в Европе. Вы сами поймёте, почему ей так восторгались писатели и поэты, когда увидите эти локации.
А я стану не только вашим гидом, но также фотографом и рассказчиком — чтобы каждый момент остался с вами в памяти и ярких кадрах.
А я стану не только вашим гидом, но также фотографом и рассказчиком — чтобы каждый момент остался с вами в памяти и ярких кадрах.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
- Фотосессия в усадьбе Ригалейра, на фоне замка Мавров или в таинственных уголках королевских дворцов (на выбор)
- Кадры на краю света — на мысе Рока, где ветер играет с волнами
- Живые моменты на живописном пляже Португалии — здесь фотографируют свадьбы, а теперь и вас!
- Уютные кадры в кафе с дымящимся кофе в руках
- Секретные ракурсы с панорамами, которые знают только местные
- А ещё вкусный осьминог на обед, пикник с зелёным вином и истории о масонах, которые звучат как сценарий приключенческого фильма
Примерный тайминг:
9:00 — выезд из Лиссабона
10:00 — усадьба Ригалейра (билеты нужно бронировать заранее) и фотосессия
12:30 — прогулка по лесу к замку Мавров и парку дворца Пена
14:30 — обед в ресторане
16:00 — мыс Рока и фотосессия
17:00 — выезд обратно в Лиссабон
17:45 — прибытие в город
За доплату — дюны и пляж Гиншу, джаз-кафе с видом на закат и вечерняя фотосессия на отвесных скалах древнего вулкана.
Организационные детали
Остаток оплаты нужно передать гиду на месте до проведения экскурсии.
В стоимость включены:
- Трансфер на микроавтобусe Opel Vivaro и страховка
- Профессиональная фотосессия и 20 обработанных фотографий на фототехнику Sony a7 III, Sony 135 mm F1.8 GM, Sony 24 mm F1.4 GM, Sony 85 mm F1.8. FE. Вы получите снимки через 3 дня после экскурсии
- Бокал зелёного португальского вина
Дополнительно оплачиваются:
- Билеты в музеи: замок Мавров — €10 за чел., Кинта да Регалейра — €15 за чел.
- Обед или кофе в городе — по желанию
Вы сможете продлить поездку на необходимое время, чтобы встретить закат на пляже или мысе. Детали обсудим в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Лиссабоне, его окрестностях или Синтре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Лиссабоне
Доброго дня, друзья! Меня зовут Вадим. Я родился в Москве, жил в Одессе и Санкт-Петербурге, путешествовал по Европе на машине, велосипеде и пешком, нырял с аквалангом в Австралии и ездилЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гавхар
14 сен 2025
Шикарная экскурсия! Куча эмоций, очень познавательно. Наш гид Вадим предоставил нам возможность не только наслаждаться аутентичными видами Синтры, но и усвоить множество исторических фактов, открыл магию множества таинственных символов масонов, и пройти по красочным тропам к Дворцу Мавров. Просто сказочные места! Особая благодарность Вадиму за профессиональные фотографии и глубокие знания!
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
Сегодня в 08:30
14 ноя в 08:30
€387 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия по Синтре из Лиссабона
Полчаса пути от Лиссабона - и вы в Синтре, где вас ждут дворцы, монастыри и удивительные истории
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
€200 за всё до 4 чел.