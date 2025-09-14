Мои заказы

В сказочную Синтру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом

Почувствовать магию и вкусы Португалии в одной поездке
В Синтре жил и искал вдохновение сказочник Андерсон, а лорд Байрон называл её красивейшим местом в Европе. Вы сами поймёте, почему ей так восторгались писатели и поэты, когда увидите эти локации.

А я стану не только вашим гидом, но также фотографом и рассказчиком — чтобы каждый момент остался с вами в памяти и ярких кадрах.
5
1 отзыв
В сказочную Синтру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

  • Фотосессия в усадьбе Ригалейра, на фоне замка Мавров или в таинственных уголках королевских дворцов (на выбор)
  • Кадры на краю света — на мысе Рока, где ветер играет с волнами
  • Живые моменты на живописном пляже Португалии — здесь фотографируют свадьбы, а теперь и вас!
  • Уютные кадры в кафе с дымящимся кофе в руках
  • Секретные ракурсы с панорамами, которые знают только местные
  • А ещё вкусный осьминог на обед, пикник с зелёным вином и истории о масонах, которые звучат как сценарий приключенческого фильма

Примерный тайминг:

9:00 — выезд из Лиссабона
10:00 — усадьба Ригалейра (билеты нужно бронировать заранее) и фотосессия
12:30 — прогулка по лесу к замку Мавров и парку дворца Пена
14:30 — обед в ресторане
16:00 — мыс Рока и фотосессия
17:00 — выезд обратно в Лиссабон
17:45 — прибытие в город

За доплату — дюны и пляж Гиншу, джаз-кафе с видом на закат и вечерняя фотосессия на отвесных скалах древнего вулкана.

Организационные детали

Остаток оплаты нужно передать гиду на месте до проведения экскурсии.

В стоимость включены:

  • Трансфер на микроавтобусe Opel Vivaro и страховка
  • Профессиональная фотосессия и 20 обработанных фотографий на фототехнику Sony a7 III, Sony 135 mm F1.8 GM, Sony 24 mm F1.4 GM, Sony 85 mm F1.8. FE. Вы получите снимки через 3 дня после экскурсии
  • Бокал зелёного португальского вина

Дополнительно оплачиваются:

  • Билеты в музеи: замок Мавров — €10 за чел., Кинта да Регалейра — €15 за чел.
  • Обед или кофе в городе — по желанию

Вы сможете продлить поездку на необходимое время, чтобы встретить закат на пляже или мысе. Детали обсудим в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Лиссабоне, его окрестностях или Синтре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Лиссабоне
Доброго дня, друзья! Меня зовут Вадим. Я родился в Москве, жил в Одессе и Санкт-Петербурге, путешествовал по Европе на машине, велосипеде и пешком, нырял с аквалангом в Австралии и ездил
читать дальше

на метро в Японии. И наконец выбрал для жизни с семьёй место на берегу Атлантики — прекрасную и удивительную Португалию. Я полюбил эту страну, её природу и культуру, а также невероятно добрых и открытых людей, что здесь живут. Я профессиональный фотограф и лицензированный гид. В моих поездках всегда есть приятный бонус — профессиональные кадры в самых красивых местах Португалии. Мои экскурсии без навязчивого общения и скучных подробностей, всё по любви и дружбе.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Г
Гавхар
14 сен 2025
Шикарная экскурсия! Куча эмоций, очень познавательно. Наш гид Вадим предоставил нам возможность не только наслаждаться аутентичными видами Синтры, но и усвоить множество исторических фактов, открыл магию множества таинственных символов масонов, и пройти по красочным тропам к Дворцу Мавров. Просто сказочные места! Особая благодарность Вадиму за профессиональные фотографии и глубокие знания!

Входит в следующие категории Лиссабона

