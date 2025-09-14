В сказочную Синтру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом

В Синтре жил и искал вдохновение сказочник Андерсон, а лорд Байрон называл её красивейшим местом в Европе. Вы сами поймёте, почему ей так восторгались писатели и поэты, когда увидите эти локации. А я стану не только вашим гидом, но также фотографом и рассказчиком — чтобы каждый момент остался с вами в памяти и ярких кадрах.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Лиссабоне

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Фотосессия в усадьбе Ригалейра, на фоне замка Мавров или в таинственных уголках королевских дворцов (на выбор)

(на выбор) Кадры на краю света — на мысе Рока , где ветер играет с волнами

, где ветер играет с волнами Живые моменты на живописном пляже Португалии — здесь фотографируют свадьбы, а теперь и вас!

— здесь фотографируют свадьбы, а теперь и вас! Уютные кадры в кафе с дымящимся кофе в руках

с дымящимся кофе в руках Секретные ракурсы с панорамами , которые знают только местные

, которые знают только местные А ещё вкусный осьминог на обед, пикник с зелёным вином и истории о масонах, которые звучат как сценарий приключенческого фильма

Примерный тайминг:

9:00 — выезд из Лиссабона

10:00 — усадьба Ригалейра (билеты нужно бронировать заранее) и фотосессия

12:30 — прогулка по лесу к замку Мавров и парку дворца Пена

14:30 — обед в ресторане

16:00 — мыс Рока и фотосессия

17:00 — выезд обратно в Лиссабон

17:45 — прибытие в город

За доплату — дюны и пляж Гиншу, джаз-кафе с видом на закат и вечерняя фотосессия на отвесных скалах древнего вулкана.

Организационные детали

Остаток оплаты нужно передать гиду на месте до проведения экскурсии.

В стоимость включены:

Трансфер на микроавтобусe Opel Vivaro и страховка

Профессиональная фотосессия и 20 обработанных фотографий на фототехнику Sony a7 III, Sony 135 mm F1.8 GM, Sony 24 mm F1.4 GM, Sony 85 mm F1.8. FE. Вы получите снимки через 3 дня после экскурсии

Бокал зелёного португальского вина

Дополнительно оплачиваются:

Билеты в музеи: замок Мавров — €10 за чел., Кинта да Регалейра — €15 за чел.

Обед или кофе в городе — по желанию

Вы сможете продлить поездку на необходимое время, чтобы встретить закат на пляже или мысе. Детали обсудим в переписке.