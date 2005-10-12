Соляные разработки

Сначала мы посетим Салинаш в Риу-Майор (Salinas de Rio Maior) — это соляные разработки, где технология добычи соли остаётся неизменной на протяжении более 800 лет. В настоящее время Салинаш в Риу-Майор — это живой музей 🖼 под открытым небом с каменными улицами и деревянными домами, в которых расположились сувенирные лавки и рестораны. Здесь Вы узнаете, чем же уникально это место и почему блюда, приготовленные с добавлением этой соли, намного вкуснее, а косметические процедуры — более эффективны.

Загадочный дольмен

Затем мы отправимся в небольшую португальскую деревушку, в которой находится древнее культовое сооружение. Там вы увидите дольмен, переоборудованный в небольшую церковь ⛪ Святой Марии Магдалины. Это одно из интереснейших мегалитических сооружений в Европе и одно из 10 крупнейших на Пиренейском полуострове. Вы сможете прикоснуться к тайне каменного строения, которому более пяти тысяч лет, и узнаете историю 📖 о том, как удалось сохранить эту загадочную постройку.

Следы динозавров

После этого мы побываем в одном из заброшенных карьеров, где пройдёмся уникальными тропами динозавров среднего юрского периода, обитавших на нашей планете примерно 175 миллионов лет назад. Это самые хорошо сохранившиеся следы динозавров в Португалии. Пересекая горный массив природного парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, у Вас будет великолепная возможность насладиться чудесными пейзажами нетронутой природы, где обитают различные виды животных и растений, а человек живет в гармонии с природой. Но главное богатство природного парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш находится в его недрах.

Пещеры Мира-ди-Айри

Пещеры Мира-ди-Айри — одно из самых посещаемых природных чудес Португалии. Мы с Вами побываем в самом настоящем подземном царстве сталактитов и сталагмитов и пройдёмся через множество подземных залов, каждый из которых имеет своё название. Вы узнаете почему одну из пещер решено было превратить в винный погреб, а другую — в банкетный зал.

Рыбацкий поселок Назаре

А в завершение экскурсии 🧭 мы отправимся в поселок Назаре, где обычаи рыболовства отличаются особым колоритом, а местные женщины по традиции до сих пор носят семь юбок. Здесь вы окунетесь в атмосферу былых времен Португалии. Одной из главных достопримечательностей 🏛️ Назаре на сегодняшний день являются гигантские волны, которые привлекают отважных серферов со всего мира. У вас будет великолепная возможность, поднявшись на высокий мыс Ситиу, полюбоваться одним из наиболее живописных видов португальского побережья и ощутить всю мощь и силу водной стихии.