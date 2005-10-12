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Природные сокровища Португалии

5
5 отзывов
Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Следы динозавров, соляные разработки, загадочный дольмен, пещеры Мира-ди-Айри, рыбацкий поселок Назаре — все это ожидает вас на экскурсии 🧭 «Природные сокровища Португалии».

Приглашаю вас отправиться в путешествие по интереснейшим местам природного парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш и маленьким деревням центральной Португалии, где удивительным образом сочетаются история 📖, традиции и красота девственной природы.

Именно здесь вы сможете почувствовать аутентичную португальскую самобытность.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €330 за экскурсию

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Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии

Что вы увидите

  • Парк Серраш-ди-Айри и Кандеейруш
  • Салинаш в Риу-Майор
  • Дольмен-церковь Святой Марии Магдалины
  • Пещеры Мира-ди-Айри
  • Поселок Назаре
Соляные разработки
Сначала мы посетим Салинаш в Риу-Майор (Salinas de Rio Maior) — это соляные разработки, где технология добычи соли остаётся неизменной на протяжении более 800 лет. В настоящее время Салинаш в Риу-Майор — это живой музей 🖼 под открытым небом с каменными улицами и деревянными домами, в которых расположились сувенирные лавки и рестораны. Здесь Вы узнаете, чем же уникально это место и почему блюда, приготовленные с добавлением этой соли, намного вкуснее, а косметические процедуры — более эффективны.
Загадочный дольмен
Затем мы отправимся в небольшую португальскую деревушку, в которой находится древнее культовое сооружение. Там вы увидите дольмен, переоборудованный в небольшую церковь ⛪ Святой Марии Магдалины. Это одно из интереснейших мегалитических сооружений в Европе и одно из 10 крупнейших на Пиренейском полуострове. Вы сможете прикоснуться к тайне каменного строения, которому более пяти тысяч лет, и узнаете историю 📖 о том, как удалось сохранить эту загадочную постройку.
Следы динозавров
После этого мы побываем в одном из заброшенных карьеров, где пройдёмся уникальными тропами динозавров среднего юрского периода, обитавших на нашей планете примерно 175 миллионов лет назад. Это самые хорошо сохранившиеся следы динозавров в Португалии. Пересекая горный массив природного парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, у Вас будет великолепная возможность насладиться чудесными пейзажами нетронутой природы, где обитают различные виды животных и растений, а человек живет в гармонии с природой. Но главное богатство природного парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш находится в его недрах.
Пещеры Мира-ди-Айри
Пещеры Мира-ди-Айри — одно из самых посещаемых природных чудес Португалии. Мы с Вами побываем в самом настоящем подземном царстве сталактитов и сталагмитов и пройдёмся через множество подземных залов, каждый из которых имеет своё название. Вы узнаете почему одну из пещер решено было превратить в винный погреб, а другую — в банкетный зал.
Рыбацкий поселок Назаре
А в завершение экскурсии 🧭 мы отправимся в поселок Назаре, где обычаи рыболовства отличаются особым колоритом, а местные женщины по традиции до сих пор носят семь юбок. Здесь вы окунетесь в атмосферу былых времен Португалии. Одной из главных достопримечательностей 🏛️ Назаре на сегодняшний день являются гигантские волны, которые привлекают отважных серферов со всего мира. У вас будет великолепная возможность, поднявшись на высокий мыс Ситиу, полюбоваться одним из наиболее живописных видов португальского побережья и ощутить всю мощь и силу водной стихии.
Что входит
  • Комфортабельный минивэн с водителем
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
Что не входит
  • Стоимость входных билетов
  • Питание и дегустация
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Oльга Г.
Oльга Г.
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5 отзывов оставили туристы

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