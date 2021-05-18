Полезная информация о Понта-Делгаде
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Местное время в Понта-Делгаде
18:3224
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Понта-Делгада
|По-английски
|Ponta Delgada
|Столица региона
|Понта-Делгада является столицей региона
|Население города
|20 056 чел.
|Аэропорт
|Нордела PDL
|Часовой пояс
|Atlantic/Azores
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Понта-Делгада на карте
Понта-Делгада
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