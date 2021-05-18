Всё о Понта-Делгаде

Полезная информация о Понта-Делгаде

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Местное время в Понта-Делгаде
18:3224
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаПонта-Делгада
По-английскиPonta Delgada
Столица регионаПонта-Делгада является столицей региона
Население города20 056 чел.
АэропортНордела PDL
Часовой поясAtlantic/Azores
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Понта-Делгада на карте

Понта-Делгада фото города
Понта-Делгада

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