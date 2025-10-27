Наш путь лежит на север Португалии — в изысканный дворец Бусаку и на одну из лучших виноделен Байррады, где вы продегустируете игристые, красные и белые вина. В аутентичном ресторане отведаете фирменное блюдо региона — молочного поросёнка, запечённого в дровяной печи. А во дворце оцените роскошь убранства и погуляете по парку, скрывающему тайны монахов-кармелитов.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Посещение винодельни с дегустацией вин

Мы отправимся на семейную винодельню в Байрраде — именно в этом регионе производят лучшие игристые и самые долгоживущие красные вина Португалии. Вы познакомитесь с тонкостями производства вина, посетите погреба, а также попробуете игристое, белое, розовое, красное, креплёное вино и местные бренди.

Обед в аутентичном ресторане

Заедем в проверенное заведение, где вы оцените знаменитое португальское блюдо, которым славится регион Байррада — молочного поросёнка, запечённого в дровяной печи (Leitão Assado). Нежнейшее мясо, хрустящая корочка — ммм, объедение!

Отель-дворец Бусаку

Отправимся в один из самых красивых дворцов Португалии, построенный незадолго до свержения португальской монархии. Он поражает изысканными фасадами с тончайшей резьбой по камню и роскошным внутренним убранством. После посещения дворца и кофейной паузы в его исторических залах прогуляемся по старинному парку Бусаку.

Организационные детали

Экскурсия проводится на премиальном электрокаре KIA EV9. Есть детское кресло и бустер.

Дополнительные расходы

Посещение винодельни + дегустация: обычно включает от 3 до 6 бокалов, цена — от €30-40 за чел. Дегустации премиальных вин более дорогие — варианты уточняйте в переписке

Обед — около €30 за чел.

Въезд на территорию национального парка Бусаку — €7 за автомобиль

