Бусаку - сокровище Северной Португалии

Отправиться из Порту на семейную винодельню и в резиденцию последних португальских королей
Наш путь лежит на север Португалии — в изысканный дворец Бусаку и на одну из лучших виноделен Байррады, где вы продегустируете игристые, красные и белые вина.

В аутентичном ресторане отведаете фирменное блюдо региона — молочного поросёнка, запечённого в дровяной печи. А во дворце оцените роскошь убранства и погуляете по парку, скрывающему тайны монахов-кармелитов.
3 отзыва
Бусаку - сокровище Северной Португалии
Бусаку - сокровище Северной Португалии© Кирилл
Бусаку - сокровище Северной Португалии© Кирилл
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Посещение винодельни с дегустацией вин

Мы отправимся на семейную винодельню в Байрраде — именно в этом регионе производят лучшие игристые и самые долгоживущие красные вина Португалии. Вы познакомитесь с тонкостями производства вина, посетите погреба, а также попробуете игристое, белое, розовое, красное, креплёное вино и местные бренди.

Обед в аутентичном ресторане

Заедем в проверенное заведение, где вы оцените знаменитое португальское блюдо, которым славится регион Байррада — молочного поросёнка, запечённого в дровяной печи (Leitão Assado). Нежнейшее мясо, хрустящая корочка — ммм, объедение!

Отель-дворец Бусаку

Отправимся в один из самых красивых дворцов Португалии, построенный незадолго до свержения португальской монархии. Он поражает изысканными фасадами с тончайшей резьбой по камню и роскошным внутренним убранством. После посещения дворца и кофейной паузы в его исторических залах прогуляемся по старинному парку Бусаку.

Организационные детали

Экскурсия проводится на премиальном электрокаре KIA EV9. Есть детское кресло и бустер.

Дополнительные расходы

  • Посещение винодельни + дегустация: обычно включает от 3 до 6 бокалов, цена — от €30-40 за чел. Дегустации премиальных вин более дорогие — варианты уточняйте в переписке
  • Обед — около €30 за чел.
  • Въезд на территорию национального парка Бусаку — €7 за автомобиль

Важно!

  • Экскурсия предусматривает внесение предоплаты за посещение винодельни сразу после бронирования заказа
  • Предложу вам несколько удобных вариантов для предоплаты: перевод на европейский счёт по реквизитам; оплата европейской банковской картой через интернет-эквайринг или перевод в рублях по номеру телефона через СБП

Экскурсия длится около 7 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Порту
С радостью познакомлю вас с севером Португалии. Я имею высшее образование в сфере туризма и являюсь сертифицированным сомелье (WSET 3). С удовольствием расскажу вам о богатой истории страны, а также
познакомлю с удивительным миром португальских вин. Для своих туров я отбираю только лучшие винодельни и рестораны, самые живописные смотровые площадки и аутентичные города без толп приезжих. Личное знакомство со многими виноделами региона откроют для вас возможности, недоступные для самостоятельных путешественников. Моя цель — сделать ваше путешествие незабываемым!

А
Алла
28 окт 2025
Кирилл, спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Первый день в Португалии прошел не зря. После долгого перелета мы отлично провели время и узнали много интересного. Кирилл - профессионал. Рекомендуем!
R
Roksana
13 мая 2025
Рекомендую данную экскурсию. Очень красивый дворец. Кирилл интересный собеседник, знает много интересного о вине. Впечатления очень приятные
Елена
Елена
26 апр 2025
Сказать Кириллу большое спасибо, это как минимум! Потрясающая экскурсия. Кирилл отличный рассказчик. Не просто пересказал материал, а рассказывал с душой, с интересом. Мы посетили очень красивые места,куда сами не доехали бы никогда. И узнали много интересного и познавательного о производстве вина и о жизни в Португалии вообще. Благодарим от всей души! Рекомендуем очень!!!!
